Электронный менеджмент в сельском хозяйстве, залог эффективности и увеличения доходности

Когда внутренние ресурсы у предприятия исчерпаны, резерв для развития можно найти именно в цифровых технологиях. РСМ Агротроник объединяет целое семейство электронных систем, разработанное компанией специально для повышения эффективности работы техники и людей. При этом все электронные системы могут работать как отдельные элементы, так и как единое целое на базе платформы.

В современных условиях РСМ Агротроник является тем самым «скрытым резервом», которые помогает фермерам экономить топливо, сокращать потери урожая и сводить к минимуму негативные последствия «человеческого фактора». По сути это платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин, которая позволяет дистанционно контролировать технологические процессы, оптимизировать режимы эксплуатации техники, а также планировать и эффективно управлять парком в режиме реального времени и отслеживать эффективность сотрудников.

На большинстве единиц техники Ростсельмаш уже при выпуске с производственной линии установлены все необходимые для работы РСМ Агротроник элементы. Например, РСМ Агротроник установлен на всех моделях семейства TORUM 785, RSM 161, T500, ACROS 595 PLUS, на кормоуборочных комбайнах серии RSM F 2000 и всех сериях тракторов.

В бортовую систему агромашин Ростсельмаш интегрировано телематическое оборудование. Это дает возможность получать информацию о машине. Система автоматически считывает и отправляет по сети мобильной связи через GPRS-канал сведения по десяткам различных параметров работы машины на сервер в течение всего времени эксплуатации. Далее эти сведения доступны для анализа пользователю платформы через web или мобильное приложение.

Это, например, могут быть сведения об активности техники, выполняемом технологическом процессе, о заправке и сливе топлива, о месте выгрузке и пр. Доступны и данные о режиме работы основных узлов и агрегатов — оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей жидкости, температуре и давлении масла, текущем расходе и уровне топлива и т. д. Система также передает данные о скорости вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилятора очистки, измельчителя, длине резки. Также доступно местонахождение конкретной агромашины с фиксацией траектории ее движения и отметками о том, что происходило на каждом конкретном участке.

Безусловно, система предупредит об аварийном состоянии техники и заблаговременно напомнит о необходимости ТО.

Однако получение столь обширной информации о технике в поле далеко не самоцель платформы. В данном случае это лишь необходимый инструмент для настройки эффективности всего бизнеса. Поскольку результаты полевых работ отслеживаются в режиме онлайн, это позволяет принимать оперативные управленческие решения, не дожидаясь осмотра техники и доклада после каждого выезда в поле. Данные об убранной площади, суммарном расходе топлива при определенных параметрах работы техники, а также дополнительный набор сервисов позволяют эффективно «регулировать» работу агромашины, экономии ресурсов и времени, которое не тратится в простое техники из-за «кривых» логистических цепочек.