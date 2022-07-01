Электрификация региона до начала 1990-х годов происходила в рамках развития электроэнергетики Чечено-Ингушской автономной советской социалистической республики. А с 1 июля 1994 года энергетический комплекс был выделен в Ингушское предприятие электрических сетей. Началась история энергосистемы Ингушетии.

В настоящее время в республике функционируют 34 подстанции 35/110 кВ общей мощностью 530,6 МВА, высоковольтные линии электропередачи 110/35 кВ протяженностью 472,4 км, линии электропередачи 6/10-0,4 кВ (внутренние сети) — 7 933,2 км, 3 101 трансформаторный пункт 6/10-0,4 кВ на 516 МВА.

Команда из более 600 специалистов ежедневно обеспечивает максимальную степень надежности снабжения электрической энергией региона с населением более полумиллиона человек.

Энергетики сегодня в Ингушетии:

Строят высокотехнологичные энергообъекты

Новый питающий центр «Плиево» по мощности, «самостоятельности» и интеллектуальности в разы превосходит аналоги, действующие на территории республики. Все оборудование здесь отечественного производства: компактное, пожаробезопасное, и что очень важно, безвредно для окружающей среды и безопасно для обслуживающего персонала. С открытием объекта предприятие перешло на новый уровень оснащенности, повышения собственной эффективности и обеспечения надежного электроснабжения региона.

Ремонтируют и модернизируют существующее оборудование

В 2021 году энергетики заменили силовой трансформатор на подстанции (ПС) «Троицкая-2». Мощность оборудования увеличили с 6 300 кВА до 10 000 кВА. Подстанция служит источником электроснабжения части города Карабулак, сельских поселений Троицкое и Яндаре. Технические мероприятия позволили минимизировать количество технологических нарушений, существенно повысить качество электроснабжения более 8 тысяч жителей населённых пунктов, 136 социально значимых учреждений и объектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, создан резерв для технологического присоединения сотен новых потребителей.

Немногим позже специалисты модернизировали оборудование воздушной линии электропередачи 110 кВ на подстанции (ПС) «Вознесеновская-2». Питающий центр «Вознесеновская-2» напряжением 110/35/6 кВ обеспечивает электроснабжение потребителей поселка Южный. Но главная задача энергообъекта — выдача мощности семи подстанциям в Малгобекском районе Ингушетии. Новая ячейка, монтаж которой провели специалисты, предназначена для повышения надежности электроснабжения ПС «Малгобек-3».

Обеспечивают потребности экономики и социального развития республики

Энергетики оперативно обеспечили выдачу 4,9 МВт дополнительной мощности ООО «Сад — Гигант Ингушетия» — первому интенсивному фруктовому саду в республике и одному из самых крупных на Северном Кавказе. В результате суммарная мощность электроснабжения садоводческого комплекса составила 12,6 МВт. Дополнительную мощность предприятие запросило для работы оптово-распределительного центра, который входит в ТОП-10 крупнейших фруктовых хранилищ России.

Еще один успешно реализованный проект — выдача порядка 2,6 мегаватт мощности птицеводческому комплексу «Южный».

«Южный» — крупный инвестиционный проект общей стоимостью 3,8 млрд рублей. Предприятие занимается производством экологически чистой по стандартам «халяль» продукции из мяса индейки. В производственный комплекс, построенный на площади более 100 тысяч квадратных метров, входит 36 объектов, в том числе птичники, инкубатор, цех глубокой переработки мяса, комбикормовый завод, мощности по переработке отходов в мясокостную муку и удобрения. Для поставки в Ингушетию и другие регионы России здесь готовят до 30 видов продукции.

Совершенствуют системы учета электроэнергии

Энергетики ведут в республике установку новых интеллектуальных приборов учёта электроэнергии в рамках Программы снижения потерь энергоресурса. Масштабный проект предусматривает монтаж порядка 17 тысяч «умных» счетчиков, реконструкцию 373 километров ветхих распределительных сетей. Усилия «Россети Северный Кавказ» означают для потребителей упрощение всех процедур — опрос, обработка и передача данных будут осуществляться дистанционно. К тому же интеллектуальные приборы учёта позволят контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату электроэнергии.

Участвуют в развитии территорий

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» обеспечили выдачу дополнительной мощности для развития поселения Синий камень. Около 20 семей, чьи родные были высланы в Казахстан в 1944 году, продолжили обустройство родовых земель.

Синий камень — небольшое поселение рядом с Назранью. До депортации здесь проживали 25 — 30 семей. В 1957 году, когда ингуши возвращались на родину, заселиться в свои дома им не удалось. Вокруг поселения расположены плодородные пахотные земли и здесь основали совхоз. Постановление «О возрождении хутора Синий камень» исполнительный комитет Назрановского районного Совета народных депутатов принял позже — в 1990 году. Но только в последние годы сразу 17 семей приступили к строительству новых домов, а кто-то к открытию собственного производства. Возникла проблема — трансформатор мощностью 63 кВА, установленный в 2011 году для «первопроходцев», не справлялся с резко возросшим энергопотреблением на участке. Жители приняли решение обратиться в «Ингушэнерго». И уже через несколько дней оперативно-выездная бригада с новым трансформатором в 250 кВА выехала на участок. Этой мощности достаточно, чтобы обеспечить качественное электроснабжение существующих потребителей, строительные площадки будущих новоселов и резерв для дальнейшего развития территории.

Работают, чтобы вам было светло

Полностью принимая ответственность за создание благоприятных условий для экономического и социального развития республики, коллектив энергетиков ежедневно достойно решает поставленные задачи. И настроен двигаться только вперед.