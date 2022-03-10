У каждого народа свои уникальные обычаи и традиции, что определяет их самобытность. Меняется мир, постоянно претерпевает изменения нормы и принципы общества. Но сейчас все чаще можно услышать о необходимости сохранять устоявшиеся ценности и уважать обычаи и традиции предков. Нельзя допустить их исчезновения, ибо с ними исчезнут и национальные черты народа. А это может привести к потере самобытности нации. Нет смысла отказываться от традиций предшествующих поколений, а потом пытаться их восстановить, намного лучше будет уважать, хранить и бережно относиться к тому, что было сформировано за множество лет.

Сегодня речь пойдёт об этикете, предъявляемом ингушским обществом к молодым супругам.

— Была недавно свидетелем того, как молодая сноха как-то вольно, без тени смущения разговаривала со свёкром, — говорит моя знакомая. — Мне это очень не понравилось. И когда я упомянула этот случай в разговоре с подругой, она сказала, что свёкор старше, и он не должен был вообще поддерживать и вести с ней подобные разговоры.

Итак, вольность или развязность — недопустимы, и это всегда было одним из основных правил ингушского этикета приличия молодой невесты, и не только. Просто здесь речь идёт именно о супругах. Первое время невестка вообще не должна была задерживаться перед старшими мужчинами, будь это члены новой семьи или гости. Нежелательно было смотреть им прямо в лицо, стоять, облокотившись обо что-нибудь, в присутствии старших или друзей мужа, нельзя было громко разговаривать, садиться, кроме как с молодыми девочками.

Молодым не принято было выставлять напоказ свои отношения, какими бы тёплыми или холодными они ни были. Молодой муж тоже должен был вести себя скромно, особенно в первое время, стараться не вступать в разговоры, в комнату для новобрачных заходить незаметно, не задерживаться там днем. Не находиться рядом, как бы не замечать друг друга, не называть по имени, даже при посторонних.

Молодые родители не должны были показывать, как любят своих детей, обнимая или целуя их. Не принято было говорить «мой сын», «моя дочь». Не положено нахваливать друг друга, равно, как и ругать. Молодая невеста не должна была произносить имён свекра, свекрови и их старших родственников. Если произносились имена умерших: свекра или его отца, деда и т. д., она должна была приподняться. Наверное, это нелегко, но она должна была понимать, что проявляет уважение к обычаям, что поднимает не только её авторитет, но и авторитет мужа, авторитет её семьи.

К зятю, в свою очередь, также предъявляется ряд требований по соблюдению этикета относительно новых родственников со стороны супруги. И прежде всего это учтивое отношение, не только в поступках, но и в выражениях. К новым родственникам он должен проявлять внимание, заботу, особенно к тёще и тестю, несмотря на то что по обычаю обязан избегать с ними встреч и вообще не видеться с ними. К сожалению, в большинстве своём этикет зятя ограничивается разрешением супруге посетить родительский дом и стойким соблюдением этикета избегания встреч с её родителями. Разумеется, этот вид избегания наиболее удобный, потому и строго охраняемый по сегодняшний день, что нельзя сказать о других сторонах предъявляемых к зятю этикетных требований.

Жаль, что в традиционных этикетных нормах, предъявляемых молодым супругам, многим видится грубое подчеркивание подчинения иерархии: младших — старшим, женщин — мужчинам. И многие молодые женщины видят в этом некое унизительное отношение к себе. Им так разъясняли, с неправильным толкованием уважения к женщине в современном общероссийском и общеевропейском восприятии. На самом же деле все обстоит совсем по-другому.

В истинной народной традиции эти обычаи следует воспринимать не иначе, как взаимное уважение тех и других, как возможность не нарушать этикетные нормы приличия, закрепить семейную иерархию, преимущества старших и обеспечить скрытое равенство, и как можно дольше сохранить семейный очаг и уют.