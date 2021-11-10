Разумеется, и церемония закрытия прошла в этом же формате. На фестиваль приехали не все члены жюри, присутствовало ограниченное количество журналистов, некоторые режиссёры и актёры. Отрадно, что смогла приехать председатель жюри основного конкурса британская актриса Френсис Барбер. Но, как отметила основатель и президент фестиваля Любовь Балагова-Кандур, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, фестиваль прошёл на высоком уровне и выполнил свою основную задачу.

На фестиваль, как сообщила программный директор кинофестиваля Нина Кочеляева, было подано около 600 заявок от российских и иностранных кинематографистов, из которых отборочная комиссия выбрала двенадцать игровых полнометражных фильмов, девять короткометражных и семь документальных картин, созданных в России, Великобритании, США, Казахстане, Индии, Ираке, Израиле, Абхазии, Южной Корее, Китае, Франции, Австралии, Турции и т. д. По словам Натальи Бондарчук, председателя жюри основного конкурса, заслуженной артистки РСФСР и заслуженного деятеля искусств РФ, подбор фильмов этого года был наилучшим.

Газета «Ингушетия» рада поделиться со своими читателями хорошей новостью, что в международном кинофестивале в Сочи лучшим короткометражным фильмом признана картина ингушского режиссёра Амура Амирханова «Сайти — сын Зоули».

Эта радостная новость застала нашу съёмочную группу в Абхазии, где Амур Амирханов с главным оператором Александром Родиным подбирали локации для своего будущего полнометражного фильма «Письмо». Режиссёр отметил, что эта победа общая, и поблагодарил всех, кто поддерживал их и продолжает поддерживать.

Напомним, что VI Российско-Британский Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии «Ирида» проходил с 5 по 9 ноября 2021 года в Олимпийском парке и других локациях г. Сочи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации города Сочи, посольства РФ в Великобритании, сенатора Арсена Канокова, Рэдиссон Коллекшин, Intis Telecom, Коммерсантъ UK и Фонда Антропова.

Победу в конкурсе документальных работ одержал фильм «Пианист из Рамаллы» режиссера Авила Ливни из Израиля.

Главный приз основного конкурса взял фильм «Тыгын Дархан» Никиты Аржакова из Якутии.