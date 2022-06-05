Ощущается некое противоречие в понятии «военный строитель», ибо само слово «война» связано скорее с разрушением, но не с созидательной деятельностью, коей является профессия строителя. Но это на первый взгляд. А если вдуматься, то противоречия здесь нет. Необходимость защиты Родины побуждает людей самых мирных профессий направлять свои знания и талант на службу делам военным, обеспечивающим оборону страны.

Разумеется, человек, избравший такой путь, без колебаний и с достоинством справится и с не менее важным и благородным делом — спасением и защитой людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях.

Таков он наш герой — генерал-майор запаса МЧС России Юсуп Цицкиев.

Поступать в военное училище он и не думал, когда учился в школе города Фрунзе. Здесь, в столице Киргизии, семья Цицкиевых оказалась по воле «вождя», как и все представители депортированных народов в годы сталинских репрессий. Хотя многие соотечественники вернулись на Кавказ, по разным причинам семья Мурада Цицкиева, служащего аграрной отрасли, ещё жила во Фрунзе, несмотря на то, что вопрос о возвращении на родину постоянно стоял на повестке дня.

В начале 80-х профессия военных не была в престиже у выпускников общеобразовательных учреждений, а военные кадры стране нужны были во все времена. Представители военных комиссариатов проводили среди выпускников просветительскую работу, привлекая их в ряды будущих защитников Родины. Так в руках у Юсупа Цицкиева оказался список военных вузов, когда стоял вопрос, куда поступать.

Родители дали своё согласие на выбор военной профессии, но стоял вопрос, какому городу отдать предпочтение. Мама Фатима Бокова склонялась к Тольятти, а Юсуп мечтал учиться в Северной столице, о красоте города на Неве он был наслышан от своей одноклассницы, часто выезжавшей в Санкт-Петербург, который тогда назывался Ленинград, где каждое строение, каждая улочка, каждая деталь буквально были пропитаны российской историей.

Так, случайно ли, или волею судьбы, Юсуп Цицкиев стал курсантом Ленинградского высшего военного инженерно-строительного краснознамённого училища имени генерала А. Н. Комаровского (с 1991 года в Санкт-Петербургское высшее военное инженерно-строительное училище имени генерала армии А. Н. Комаровского). Это одно из старейших высших военных учебных заведений России по подготовки военных инженеров и специалистов, осуществляющих конструкторскую, производственную и другие виды инженерной деятельности для поддержания высокой степени боевой готовности всех видов и родов вооружённых сил.

Вуз оказался довольно-таки престижным учебным заведением, но благодаря хорошей подготовке, а школьная база у Цицкиева была сильной, и хорошей физической форме — Юсуп серьёзно занимался борьбой и бегом, он набрал нужное количество балов и был зачислен в курсанты.

Годы учёбы были интересными и трудными. Последнее было связано с тем, что своевольному юноше с кавказскими понятиями о свободе было тяжело привыкать к строгому распорядку военного училища, построенному на строгой иерархической дисциплине. Но привыкаешь ко всему, тем более была поставлена задача — окончить с достоинством начатое дело, как напутствовал его отец, а значит, надо идти до конца. Так пять лет учёбы пролетели быстро.

В 1988 году выпускник военного училища, лейтенант Юсуп Цицкиев по направлению едет в Северо-Кавказский военный округ. За плечами у бывшего курсанта стажировка на серьёзном секретном военном объекте — Байконуре, крупнейшем в мире космодроме, состоящем из сложнейших технических сооружений.

Молодой лейтенант теперь на службе в УНР (управлении начальника работ) Северо-Кавказского военного округа, где занимается строительством гражданских и военных объектов. В частности, возводит жилые дома для офицеров в Ростовской области, в военных городках Зимовники и Морозовка. Службу проходит по командировке и в Волгоградской области, где также строит жилые дома для военных. Потом в военном гарнизоне в селении Тарском (Ангуште) Северной Осетии и т. д.

В 1991 году у Цицкиева долгожданная командировка в УНР города Грозного, где с 1986 года проживала его семья, возвратившаяся из Киргизии на исконную родину.

«В районе Минутка с чемоданом в руках меня встречает командир, — вспоминает Юсуп Мурадович, — и прямиком оттуда в Дагестан».

Здесь, в соседней республике, в военных городках он продолжает заниматься своим обычным делом, обеспечивая семьи военных жилыми квартирами. Чуть позже в самом Грозном, в разных воинских частях, в районах Олимпийское, Бароновка и т. д., также строит жилые дома и котельные.

Перед дудаевским режимом Юсуп Мурадович возглавляет крупный строительный объект — универмаг, отвечающий новейшим технологиям, с огромными подвальными помещениями, куда могли въезжать большегрузные машины, с большими морозильными камерами и т. д. Стройка несколько лет стояла замороженной после разрушительного землетрясения в Армении в 1988 году, куда были откомандированы лучшие строительные компании и где были сосредоточены на восстановлении последствий стихийного бедствия основные средства страны. Стройка под руководством Цицкиева продолжилась по договору военного УНР с гражданскими структурами. Но и на этот раз она не была доведена до завершения.

С приходом к власти Дудаева УНР расформировали и передали в Армавир со всеми объектами, которые были в распоряжении Грозного.

Юсуп Цицкиев, который к этому времени уже имел семью, о которой надо было заботиться, принимает нелёгкое для себя решение — уволиться в запас, как и многие его сотоварищи.

В 1995 году он приезжает в возрождающуюся молодую республику — Ингушетию. Специалисты со знанием технических процессов и строительного дела были здесь востребованы. Из нескольких предложенных должностей он выбирает то, что по душе, а вернее привычнее военному инженеру-строителю.

Так, с сентября 1995 года Юсуп Цицкиев призывается на военную службу по контракту в МЧС России — начальником инженерно-строительного отдела штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Ингушетия. Работа ответственная, требующая знаний, находчивости и внимательности к каждой детали.

А дальше вверх по карьерной лестница за трудовые успехи и ответственное отношение к своему делу.

С июля 1997 года он начальник отдела мероприятий ГО — МЧС Республики Ингушетия.

С октября 1999 года — заместитель министра по оперативным вопросам МЧС РИ.

С мая 2003 года — министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Республике Ингушетия. Это по сути уже была генеральская должность, а погоны себя не заставила долго ждать.

С 2005 года Юсуп Мурадович получает звание генерал-майора МЧС Российской Федерации. В этой структуре это был самый молодой генерал — тридцатидевятилетний, а из своего выпуска Ленинградского военного училища — единственный, дослужившийся до такого высокого звания.

В этом же году произошли в отрасли МЧС структурные изменения, и ведомство продолжило работу в новом качестве. Так, должность министра теперь значилась как начальник Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В июле 2008 года Юсуп Цицкиев зачислен в распоряжение начальника Южного регионального центра МЧС России

С февраля 2012 года по май 2014 года — заместитель начальника Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С мая 2014 года зачислен в распоряжение начальника Южного регионального центра МЧС России.

С июня 2015 года — генерал-майор запаса.

Дело отца с честью продолжает старший сын — Магомед-Салам Цицкиев, выпускник Московской академии противопожарной службы МЧС России, в звании старшего лейтенанта служит заместителем начальника радарной части в г. Ростове-на-Дону.

В разное время на разных службах военный строитель, инженер Юсуп Цицкиев самоотверженно и честно трудился на благо своего Отечества и своего народа. Каждая страница его жизни — это крупица истории его народа, и сегодня, радуясь вместе со всеми достижениям республики, которая отмечает свой 30-летний юбилей, в становлении и процветании которой немалые заслуги и нашего героя, он желает ингушскому народу стабильности и благополучия, и чтобы высокий патриотизм её жителей и преданность родине способствовали дальнейшему развитию экономики и культуры, чтоб всё задуманное исполнилось, а исполненное принесло благополучие!

Юсуп Мурадович Цицкиев родился 9 января 1966 года в городе Фрунзе (Бишкек) Киргизской ССР.

В 1988 году окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище имени А. Н. Комаровского.

В 2000 году — Академию гражданской защиты.

В 2003 году — Северо-Кавказскую академию государственной службы.

В 2005 году присвоено звание генерал-майора МЧС России.

Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени и различные ведомственные награды

Семья: супруга Хажар Картоева, дети Айшат, Магомед-Салам, Ахмат и Айна.