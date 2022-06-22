...Утром 22 июня 1941 года в Брестской крепости находилось порядка 2,5 тысяч солдат и офицеров. Атаковать крепость предстояло 45-й пехотной дивизии вермахта во взаимодействии с частями других соединений. Всего в штурме участвовало около 20 тысяч человек. К тому же немцы располагали отличным вооружением. Помимо дивизионного артполка, в нападении участвовали две 600-миллиметровые самоходные мортиры «Карл», девять мортир калибра 211 мм и полк реактивных многоствольных минометов калибра 158,5 мм. Немцы рассчитывали занять крепость за восемь часов. Однако германские штабисты просчитались.

«Отражая вероломное и внезапное нападение гитлеровских захватчиков на Советский Союз, защитники Брестской крепости в исключительно тяжелых условиях проявили в борьбе с немецко-фашистскими агрессорами выдающуюся доблесть, массовый героизм и мужество, ставшие символом беспримерной стойкости советского народа», — из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года о присвоении Брестской крепости звания «Крепость-герой» и вручении ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Оборона Брестской крепости — это был знак Третьему рейху о его дальнейшей судьбе, она показала, что в самом начале Великой Отечественной войны немцы уже проиграли. Гитлеровская Германия совершила стратегическую ошибку, подписавшую приговор Третьему рейху.

Лишь спустя годы, после победы над фашистской Германией, стало известно о беспримерном героизме защитников Брестской крепости, которая с первых минут начала ВОВ стала камнем преткновения для немецко-фашистских захватчиков и их плана молниеносного захвата территорий СССР.

До середины 50-х гг. существовало мнение о том, что защитники Брестской крепости, которые не оказались в плену в первые дни начала вероломного нападения гитлеровцев на СССР, были уничтожены тяжелой немецкой артиллерией, которая сровняла стены этой неприступной цитадели с землёй... Отчасти это так и было. В течение одной недели от некогда грозной, неприступной крепости остались одни руины. Однако защитники крепости продолжали упорное сопротивление, отражая бесконечные атаки гитлеровцев, значительно превосходящих в численном составе, боевом вооружении и военной технике. Первые сведения о крепости-герое и беспримерном мужестве ее защитников страна узнала из документальной повести Сергея Смирнова «Брестская крепость».

В результате долгих исследований архивных документов вермахта, Военно-исторического архива МО СССР, ГАРФ, воспоминаний и свидетельств выживших участников обороны Брестской крепости, автору удалось восстановить подлинную картину тех драматических событий, которые развернулись вокруг этого легендарного гарнизона с первых минут начала войны, 22 июня 1941 года.

Вопреки бытовавшему среди военных историков мнению послевоенного периода, не все защитники Брестской крепости, оборонявшие этот легендарный гарнизон, были пленены или уничтожены. Многим посчастливилось выжить, оказавшись, по разным обстоятельствам, в плену.

Но наша история о тех, кто с первых минут начала штурма крепости оказал немецким захватчикам ожесточенное сопротивление и сражался так, что отборные войска фашистов, которым было отведено всего 6 часов на захват гарнизона Брестской крепости, несли большие потери в технике и живой силе. Сломить дух и мужество бойцов этого гарнизона оказалась не по зубам гитлеровской армии, которая до этого за пару лет, не встречая особого сопротивления, завоевала почти всю Европу.

Шли часы, дни. В результате непрерывных обстрелов тяжелой артиллерии, шквального, минометного огня и атак немецких пехотных подразделений таяли немногочисленные ряды защитников крепости, против которых были брошены три отборных штурмовых дивизий вермахта и части танковой армии Гудериана.

Из 2,5 тысячи человек численного состава гарнизона Брестской крепости в первые два дня войны в немецком плену оказалось более 1900 солдат и офицеров из числа находившихся в гарнизоне на момент нападения. Некоторые сдавались в плен добровольно, кто-то в результате полученных ранений и контузий.

Однако несколько сотен бойцов, в числе которых было более трёхсот ингушей и чеченцев, держали оборону Брестской крепости, ежечасно разрушая сложившийся миф о непобедимости немецко-фашистской армии.

Бои с прорвавшимися в крепость немецкими частями приняли спонтанный характер, начался хаос. Группы и отряды защитников крепости стихийно возглавили младшие офицеры, которые в эти выходные дни не уехали к своим семьям, в город Брест.

В первые же минуты атаки немецких войск один из отрядов собрал и возглавил рядовой 125-го стрелкового полка ингуш Осман (Усман) Халухаев. Его отряд отразил первую же атаку батальона немецкой пехоты, прорвавшегося через Кобринское укрепление, и все последующие дни удерживал занятые позиции, подавляя и отбивая многочисленные атаки противника. Это был первый бой гитлеровцев в начавшейся войне с Советским Союзом, в котором им пришлось отступить.

Смелые и решительные действия молодого командира воодушевили и сплотили бойцов его отряда. Одну за другой они отражали атаки врагов, меняя позиции и тактику, бесстрашно бросаясь в контратаки и рукопашные схватки, обращая фашистов в бегство.

Шестеро суток подряд не смолкала канонада немецкой тяжелой артиллерии, бьющей по крепости прямой наводкой. Беспрерывные атаки штурмующих крепость немецких армейских частей захлебывались в контратаках защитников крепости, нередко переходивших в жестокие рукопашные схватки. Трупами немецких солдат была усеяна полоса, разделявшая обороняющихся брестчан и позиции немцев

Шесть суток беспрерывных сражений унесли жизни сотен бойцов личного состава 125-го стрелкового полка. В строю осталось всего 45 солдат и младших офицеров, три отделения бойцов, способных еще как-то передвигаться и вести бой. Ранения различной степени тяжести имели практически все. Боеприпасов осталось не более чем на один бой. Многие уже сражались трофейным оружием, отбитым у немцев в рукопашных схватках.

Все осознавали, что следующий бой может оказаться последним. После непродолжительного совещания бойцы отряда приняли решение атаковать этой ночью немецкие позиции. Все были тверды в решении прорвать окружение и уйти на восток, за линию фронта, или достойно уйти из жизни, унося с собой как можно больше жизней фашистов. Сдаваться в позорный плен не помышлял никто...

Разделившись на три небольших отряда, по 15 человек, в два часа ночи, тихо подкравшись к немецким позициям, по условленному сигналу все три отряда одновременно обрушились на укреплённые немецкие позиции.

Одну из этих групп в этот беспрецедентный по своей дерзости неравный бой повёл Осман Халухаев, который все предыдущие шесть суток водил свой отряд в контратаки, отражая до восьми атак гитлеровцев в день, первым бросаясь в рукопашные схватки.

В расположении немецких частей от столь неожиданной и стремительной атаки бойцов Брестской крепости возникла невообразимая паника и хаос. Застигнутые врасплох немецкие солдаты и офицеры гибли, не успев осознать происходящего.

От беспорядочного, шквального огня пулеметов и автоматных очередей гитлеровцев погибло больше половины участников этого прорыва. Как свидетельствуют работники архивной службы Брестской крепости, некоторые бойцы 125-го стрелкового полка, участвовавшие в этом прорыве, попали в плен с тяжелыми ранениями, полученными в ту ночь. Бойцы из группы Османа, кромсая штыками и саперными лопатами не успевших прийти в себя солдат противника, прорвали тройное кольцо укреплённых немецких позиций и устремились на восток.

Более одного месяца, группа из одиннадцати оставшихся в живых бойцов через болота и леса, с боями, меняя маршруты продвижения, чтобы уйти от преследования истребительных батальонов немцев, добирались до условленного места, Барские дворы, где располагался военный полигон.

Казалось, самое трудное позади, смогут собраться с силами, дождаться прихода всех, кто смог выйти из окружения и вместе пробиваться к своим, за линию фронта, или начать партизанскую войну... Но судьба распорядилась иначе.

Успев лишь расположиться для короткой передышки, бойцам пришлось вступить в бой с настигшим их немецким истребительным батальоном. Вражеская разведка была осведомлена о продвижении группы и устроила засаду, в которую и угодил отряд Османа Халухаева.

На предложение немецкой стороны сдаться добровольно в плен, в обмен на гарантии сохранения жизни, изможденные бессонницей и голодом бойцы, не раздумывая, приняли неравный бой, в котором, как свидетельствуют документы немецких архивов, фашисты потеряли более десятка солдат.

Силы были неравные, позиции немецких пулеметчиков и снайперов, выбранные заранее, и превосходство в живой силе сыграли роковую роль. Минометные расчеты немцев накрыли плотным огнем позицию брестчан.

Бой был скоротечным. Из 11-ти бойцов в живых осталось только трое тяжело раненных бойцов. Среди них был ингуш Осман Ибрагимович Халухаев. От разорвавшийся рядом мины он получил тяжелое ранение в области грудной клетки и осколочное ранение в голову. С одним из этих осколков он прожил всю оставшуюся жизнь.

Осман пришел в сознание в полевом госпитале, в немецком плену. Дальнейшие четыре года он провел в немецких концлагерях. Белоподляска (Польша), Демблин (Польша), Сандомир (Дания). В 1945-ом — освобождение из плена.

В составе армейской группировки отправляется на войну с Японией. На половине пути их застала капитуляция японцев. Группировку, которая преимущественно состояла из бывших военнопленных и «рокосовцев» из штрафбатов, расформировывают и весь личный состав распределяют в различные регионы страны на восстановление разрушенных городов и народного хозяйства.

Конечным маршрутом Османа Халухаева оказался север Иркутской области, Бодайбо, золотые прииски, где ему пришлось руководить разведкой и добычей в одном из добывающих предприятий треста «Лензолото».

На Кавказ вернулся в 1957 году, через 18 лет после того, как он в 1939 году добровольцем ушел на войну с Финляндией.

Подробности об участии Османа в защите Брестской крепости стали известны в начале июня 2016 года. Благодаря сотрудникам архива и музея Брестской крепости-героя, а также ученому-историку Исе Алхазуровичу Сардалову. Многолетние труды и кропотливая работа в различных архивных фондах воскресили из небытия судьбы сотен истинных героев. Их имена и их героические подвиги до недавнего времени были не известны.

Судьба Османа Халухаева полна событий, заслуживающих их описания в отдельной книге.

Многие героические защитники этой легендарной крепости, пройдя через все круги ада, чудом остались в живых и, вернувшись к своим родным очагам, обзавелись семьями, воспитали детей, внуков и достойно дожили до почтенной старости.

Вечная слава этим бесстрашным рыцарям, чьи беспримерные героизм и мужество служат примером в воспитании подрастающих поколений!

Не все имена героических защитников этой легендарной крепости утверждены в официальных списках участников обороны Брестской крепости-героя. Предстоит кропотливая работа в архивах и фондах, необходимо собрать немало документов и свидетельств, чтобы имена истинных героев, защитников Родины, заняли подобающие им по праву места среди сотен тысяч героев Великой Отечественной войны.