В мероприятии принял участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, а также гости региона — директор Фонда информации по водным ресурсам Иван Крючков, руководитель движения «ЭКА» Елена Горохова, руководитель центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды страны, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш, актриса Юлия Михалкова.

«В Ингушетии нет таких крупных рек, как Волга или Днепр, но есть небольшие горные реки Асса и Армхи. Воды их стремительные, берега крутые, так как они начало свое берут в горах, от маленьких родников. Мы стараемся сохранить свою природу в первозданном виде. В горном Джейрахском районе есть масса лечебных родников с разным химическим составом. Все они на учете, и мы тщательно следим за тем, чтобы никто не нарушал их естественную природу. Значение родников для здоровья людей и для природного ландшафта невозможно переоценить. На берегах этих природных источников и рек молодежь часто устраивает субботник. Это важно, что именно молодое поколение озабочено сохранением окружающей среды. Я уверен, будущее нашей республики в надежных руках» — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

В сельском поселении Нестеровское Сунженского района волонтеры, неравнодушные жители республики, сотрудники Минприроды региона вместе с гостями (всего более 300 человек) собрали свыше 320 мешков мусора. Это и полиэтиленовые пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки, бытовой и даже строительный мусор.

В целом масштабная экологическая уборка прошла в 4-х населенных пунктах республики. Более 2 тыс. участников собрали 1424 мешка мусора, из которых 24% составил бытовой мусор, 38% — пластик, 20% — стекло и 18% — металл.

Перед стартом уборки, начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев отметил важность раздельного сбора мусора. Также в рамках экологического фестиваля была презентована и подарена республике скамейка, которая носит символический характер — она полностью состоит из переработанного пластика. По мнению Калиматова, такие скамейки необходимо устанавливать в популярных зонах отдыха.

«Это замечательная идея, делать из переработанного пластика скамейки для отдыха. Одноразовая посуда, пакеты, бутылки, оставленные недобросовестными людьми, очень негативно сказываются как на почве, где они разлагаются сотни лет, так и на здоровье животных и людей. Создавая зоны отдыха с использованием таких скамеек можно убить сразу двух зайцев: уберечь природу от негативного влияния разлагающегося пластика и подарить жителям нашей республики место для досуга», — сказал руководитель субъекта.

Также Глава отметил важность усилий добровольцев, которые ежегодно принимают участие в десятках субботников и экологических акций, проводимых в республике. Только за один 2021 год в Ингушетии приняли участие в уборках территорий более 150 тысяч волонтеров. Это студенты, школьники, жители республики и представители различных министерств и ведомств региона.

«По инициативе Президента России создается сегодня всероссийское молодежное экологическое движение. Я готов кланяться и пожать руку каждому волонтеру, мы горды, что в нашей республике много лет работает Центр юных натуралистов, сохраняются и приумножаются традиции изучения и сбережения природы родных мест. Я считаю, что необходимо расширять волонтерские движения, чтобы в каждом населенном пункте был свой отряд волонтеров, главы муниципалитетов и правительство должны этим заниматься. Я уверен, что молодежь присоединится к этой инициативе, потому что это делается для будущих поколений», — добавил Калиматов.

Он считает, что к вопросу сохранения природы необходимо подходить комплексно. К примеру, чтобы минимизировать загрязнение рек он призвал жителей региона устанавливать локальные очистные сооружения, которые в нынешнем году начали производить на территории республики. Кроме того, в Ингушетии и в дальнейшем намерены вести работу по высадке деревьев.

«Вода и дерево взаимосвязаны, где дерево, там влага, там вода. Поэтому в районе Терского хребта в Сунженском районе намерены установить небольшие террасы и высадить деревья. Я считаю, что нам необходимо за 10 лет высадить 1 млн деревьев в республике, не меньше. У нас очень благоприятные климатические условия для саженцев. За 10 лет мы точно сможем миллион деревьев посадить, и даже больше, меня так воспитал отец, на нашем участке дома было 128 деревьев разных видов», — сказал Глава.

После завершения субботника и подсчета собранных мешков, волонтеры были награждены грамотами и памятными призами, для всех участников экологического фестиваля провели масштабный пикник.

Акция «Вода России» признана одной из крупнейших экологических инициатив в стране. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив более 8 миллионов людей из 85 регионов. Волонтеры очистили 10,3 тысячи водоемов, а количество собранных в этом году отходов превышает 150 тысяч кубометров.

К уборке может присоединиться любой желающий, также можно организовать и свое мероприятие, получив поддержку на сайте берегдобрыхдел. рф. В 2021 году к акции присоединились рекордные 1,1 миллиона человек, в 2022 году, возможно, удастся превзойти достижения прошлого года. Окончательные итоги будут подведены 5 декабря, в День добровольца.