Раиса Идрисовна Ахриева (в девичестве Долакова) родилась в Назрани 21 ноября 1934 года. Она была самой младшей из трёх сестёр. Когда умер отец, Раисе было пять лет. Это было до высылки, в 1939 году. На плечах матери остались три девочки и неуверенность в завтрашнем дне.

Во время депортации эта семья оказалась в Киргизии, где несколько раз переезжали с места на место. Одним словом, на детство нашей героини выпали самые тяжелые годы войны и депортации. Неграмотной маме тяжело было растить троих детей одной, тем более на чужбине, где не было работы и нормальных условий для жизни. Поэтому они жили очень бедно, но узнав об этом, дядя Раисы по матери Дошлуко Мальсагов приютил их у себя. Д. Мальсагов уже в те годы был видным учёным и даже в Киргизии смог устроиться в университет, где вёл курс преподавания русского языка для учителей в местных школах. Думается, что именно дядя Дошлуко больше всех повлиял на Раису и ее старшую сестру Фатиму, которые впоследствии посвятили себя науке.

В 1953 году Раиса Долакова с отличием окончила филфак Киргизского государственного университета и первые два года после защиты диплома преподавала русский язык и литературу в местной школе. В 1956 году девушка поступила в Московскую аспирантуру Института языкознания Академии наук СССР. Для изучения она выбрала кавказские языки, а наставником будущего ученого стал известный лингвист по кавказоведению Юнус Дешериев. Под его руководством Раиса Идрисовна блестяще защитила кандидатскую диссертацию по филологии под названием «Система прошедших времен в чеченском и ингушском языках», став таким образом первой ингушкой — кандидатом филологических наук.

Именно здесь, в Москве, во время учёбы Раиса познакомилась со своим будущим мужем — молодым математиком из МГУ Данилом Ахриевым. Вскоре они поженились, и у них родилось двое сыновей. Когда родились дети, Раисе Идрисовне пришлось на время посвятить себя семье, но позже она смогла вернуться к работе и два года преподавала в Алжирском институте нефти, газа и химии.

После реабилитации репрессированных народов новая семья переехала жить в Грозный. Здесь оба супруга быстро нашли работу в высших учебных заведениях. Раиса Идрисовна вела занятия по русскому языку и вайнахским языкам в Чечено-Ингушском педагогическом институте, позже переименованном в Чечено-Ингушский государственный университет имени Льва Толстого.

В те годы возвращение репрессированных народов на историческую родину стало для ингушской интеллигенции хорошим стимулом для наращивания потенциала в научной и творческой среде. В числе других энтузиастов Раиса Ахриева отдает все свои силы развитию языковедческой науки. К примеру, её научная деятельность того времени отражена в издании «Известия» Научно-исследовательского института при Совете министров ЧИАССР, вышедшем в начале 60-х годов.

Когда развалился Советский Союз и в Грозном начались политические беспорядки, стало ясно, что мирная и размеренная жизнь людей скоро закончится. В 1994 году в Чечне началась настоящая война, и семье Раисы Ахриевой из Грозного пришлось бежать. Они приехали в Ингушетию на временное проживание, но получилось так, что остались здесь надолго. Раиса Идрисовна в должности доцента кафедры русского языка стала преподавать языкознание в Ингушском государственном университете и была одной из самых строгих преподавателей «старой закалки».

«Неоднократно я бывала на её занятиях, и должна сказать, что получала от таких посещений настоящее удовольствие, — рассказывала Людмила Дударова, заведующая кафедрой русского языка ИнгГУ. — Она прекрасно знала свой предмет и постоянно добавляла в основной учебный план что-то новое. Всегда на своих лекциях Раиса Идрисовна старалась заинтересовать студентов ингушским языком и продолжала изыскания в области сравнительной лингвистики. Поэтому занятия Раисы Идрисовны становились очень интересными, объемными и развернутыми. Кроме этого, она умела сплачивать вокруг себя людей. Конечно, её безусловно любили студенты и уважали коллеги. Она была чуткой, отзывчивой, настоящим образцом профессионализма. Но всё-таки самыми главными её чертами были патриотизм и любовь к родному языку. Достоверно известно, что она даже дома всегда говорила по-ингушски и настаивала на том, чтобы и остальные члены семьи также говорили на своем родном языке — языке матери».

Раиса Ахриева написала более сотни работ о грамматике и лексике ингушского языка. Одна из её статей вошла в многотомную энциклопедию «Языки мира», которая выходит в Российской академии наук. Также она работала над проблемами двуязычия в республике, что было особенно важно после возвращения чеченцев и ингушей на родину из ссылки.

Р. И. Ахриева является соавтором первого учебного пособия для студентов «Х1анзара г1алг1ай мотт» («Современный ингушский язык»), для которого ею был разработан учебный материал по морфологии ингушского языка. Она создала более 30-ти печатных и рукописных работ: по морфологии, лексике и фонетике вайнахских языков, сопоставительной грамматике вайнахских языков, социолингвистике, которые изданы в Москве, Тбилиси, Нальчике, Грозном, Махачкале.

Кроме работы, Раиса Идрисовна активно участвовала в общественной жизни самого молодого региона России. В середине 90-х она в качестве руководителя «Союза женщин Ингушетии» выступала с докладами во многих городах России и мира на тему межэтнических конфликтов.

Как и любому языковому исследователю, Раисе Ахриевой было близко и литературное творчество. Если вы зайдете в Национальную библиотеку, то сможете прочитать её очерки и короткие рассказы, такие как «Женский каприз», «Отец», «Нашла ли ты своего сына, Хадижат?», опубликованные в журнале «Литературная Ингушетия», а также очень поучительный очерк «Ученый. Патриот. Человек» в книге «Возвращение к истокам: история Ингушетии в лицах и фактах» и многое другое.

Кроме этого, читатель найдет на полках библиотеки другие не менее интересные материалы о деятельности ученого и педагога Раисы Ахриевой, труды которой стали весомым вкладом в ингушскую филологическую науку. Это книги, публикации, выходившие на страницах периодической печати, и другие материалы о научной, творческой и общественной деятельности известного языковеда Р. И. Ахриевой.

Как заботливая мама и гостеприимная хозяйка, Раиса Идрисовна много сил и времени отдавала семье. Другими словами, занимаясь наукой, она не кичилась славой и не забывала о своих обязанностях жены, матери и снохи для большого количества родственников мужа. По словам ее сестер, Раиса всегда с улыбкой на лице принимала гостей и создавала дома тепло и уют.

К сожалению, семья Ахриевых не избежала личных трагедий. В начале девяностых в аварии погиб муж Раисы — Данил. Поздно вечером он возвращался домой из Владикавказа и в густом тумане столкнулся с военным фургоном.

В 2013 году Раису Идрисовну хватил ещё один удар, когда она потеряла младшего сына Тимура. Через год ушла из жизни и сама Раиса Идрисовна. Ей было 80 лет, из которых 55 она отдала науке и преподаванию.

Как говорят ее воспитанники и соратники, сохранение ингушского языка было для Раисы Идрисовны настолько важным, что она включила этот вопрос в повестку плана организации «Женщины Ингушетии», которую она возглавляла многие годы. Она настаивала на изучении ингушского языка в школах и вузах республики в должном объёме, и можно сказать, что во многом поспособствовала этому, написав вместе с доктором филологических наук Фирузой Оздоевой учебник по современному ингушскому языку для студентов.

Вся жизнь и трудовая деятельность Раисы Ахриевой, вошедшей в галерею знаменитых женщин Кавказа, была посвящена своему народу и самому главному атрибуту человеческой сути — родному языку. И такой она войдет в историю.