На встрече рассматривался вопрос оснащения школьных автобусов навигационной спутниковой системой Глонасс. Пугоев сообщил гостям о необходимости выполнения требований Постановления Правительства РФ № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», согласно которому школьные автобусы и другие транспортные средства, перевозящие детей должны быть оборудованы аппаратурой Глонасс. Также он напомнил об административной ответственности в случае выявления нарушителя, осуществляющего перевозку детей без вышеуказанной системы. Участники совещания ознакомились со списком школ, которые необходимо в кратчайшие сроки привести к соответствующим лицензионным требованиям.