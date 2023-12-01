— Естественно, основной упор в своей работе мы делаем на осуществление надзорной деятельности транспортного комплекса хозяйствующих субъектов, — рассказал собеседник. — Понятно, что обеспечение безопасности при перевозке детей школьными транспортными средствами является здесь приоритетом. При осуществлении выездных мероприятий основные усилия уделялись профилактике безопасности перевозок пассажиров, в постоянном режиме проводилась методическая работа, направленная на предотвращение нарушений транспортного законодательства. Методическая помощь хозяйствующим субъектам транспортного комплекса нами осуществляется посредством размещения на транспорте и сайте МТУ Ространснадзора по СКФО нормативных документов, регламентирующих нашу деятельность, а также информирования об изменениях в транспортном законодательстве через средства массовой информации.

Пугоев сообщил, что за одиннадцать месяцев 2023 года Территориальным отделом Государственного автомобильного дорожного надзора (ТОГАДН) по Ингушетии в рамках профилактики нарушений обязательных требований проведено 1423 профилактических визита, поднадзорным субъектам объявлено 2145 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

— В целях профилактических мероприятий на постоянной основе осуществляется консультирование контролируемых лиц по вопросам организации и осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, — продолжил он. — С целью соблюдения обязательных требований проведено 3149 консультирований контролируемых лиц и три консультирования в общественных местах, проведено 3149 иформирований.

Кроме того, мы тесно взаимодействуем с другими надзорными органами, органами исполнительной власти, муниципальными органами. Государственными инспекторами отдела принималось активное участие в проводимых на территории республики профилактических и рейдовых мероприятиях. По выявленным нарушениям, составлены акты и административные материалы. До сведения перевозчиков посредством проведения совещаний, либо направлением писем доводится информация о резонансных ДТП с особо тяжкими последствиями, имевших место в регионах России, рекомендации о проведении мероприятий, направленных на снижение аварийности.

За одиннадцать месяцев 2023 года проведено 223 рейдовых мероприятия, проверено 3569 единиц автотранспорта. При проведении рейдовых мероприятий по выявленным правонарушениям вынесено 791 постановление, общая сумма наложенных штрафов составляет 1 087 500 рублей, взыскано 586 000 рублей. Еще мы проводим различные мероприятия, направленные на совершенствование эффективности и результативности в контрольно-надзорной деятельности на территории транспортного комплекса Ингушетии.