В современных условиях развития общества проблема профилактики возникновения пожаров является такой же актуальной, как, например, сто или двести лет назад, поскольку от разрушающего все на своем пути пламени огня никто не застрахован. Однако наша обязанность знать и соблюдать правила пожарной безопасности самим и научить этому наших детей. Ужасающие по своим последствиям трагедии в 2018 году в г. Кемерове в ТЦ «Зимняя вишня», в 2009 году в г. Перми в ночном клубе «Хромая лошадь», в 2007 году в доме престарелых под Краснодаром и другие жуткие происшествия, унесшие сотни жизней, вновь и вновь говорят нам о том, что мы обязаны знать и соблюдать правила пожарной безопасности, следить за их соблюдением всеми.

— Опасность пожаров подстерегает не только на предприятии, в учреждении, но и в быту: в жилой квартире, в личном автомобиле, гараже, садовом участке и т. п., — говорит в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник отдела ГО и ЧС администрации г. Назрани Багаудин Мальсагов. — Ни для кого не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей.

Статистика пожаров по России показывает, что 80% пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм людей от дыма и огня составляет 7 случаев из 10. По данным Центра пожарной статистики КТИФ, на 1 миллион человек в России при пожарах погибает более 60 человек.

Мальсагов напомнил, что в 1994 году впервые в России был разработан и введен в действие федеральный закон «О пожарной безопасности». В нем изложены основные принципы профилактики пожаров.

— Пожарная безопасность, как подчеркивается в данном законе, это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, — говорит собеседник. — Именно в такой последовательности ставится вопрос: на первом месте защита личности и имущества от пожаров. Но кто же должен обеспечить защиту граждан и их имущества, а в конечном счете общества и государства от пожаров? С этой целью предусмотрено формирование системы обеспечения пожарной безопасности, то есть совокупности сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы, помимо органов государственной власти, местного самоуправления и предприятий, являемся мы с вами — «граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации». Эту обязанность возлагает на нас статья 34 федерального закона.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение этих обязанностей является нарушением требований пожарной безопасности, что может привести к пожару. Нарушение же требований пожарной безопасности (статья 38 закона) влечет за собой ответственность граждан: дисциплинарную, административную или уголовную в соответствии с действующим законодательством.

Так что все зависит в большинстве случаев от нас самих, от понимания своей значимости в решающей борьбе с пожарами и, конечно же, нашей ответственности.