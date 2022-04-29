График работы СберБанка с 30 апреля по 11 мая

30 апреля — обслуживание клиентов физических лиц в обычном режиме субботнего дня.

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы».

4, 5, 6, 7 и 11 мая — офисы будут работать в обычном режиме.

Корпоративные клиенты

В офисах банка с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая 2022 года обслуживание корпоративных клиентов проводиться не будет, за исключением операции по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.

Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении СберБанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.