История МВД насчитывает много примеров высокого профессионализма, героизма, отваги и благородства личного состава полицейских подразделений. Ведь это люди мужественной профессии. Работа требует от них огромной ответственности, крепости духа, сильного характера. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, они ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску.

Одним из первых полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей в самом молодом субъекте Российской Федерации, был Оздоев Гурсман Халитович (1968 г. р.). Младший лейтенант милиции, участковый уполномоченный Назрановского РОВД, курировавший село Барсуки, был убит в своём кабинете. Бандита до сих пор ищут. После смерти Оздоева пришёл приказ о присвоении ему звания лейтенанта. Жена с двумя дочерями остались без мужа и отца. На 21-й день после смерти у Гурсмана родился сын — 24 марта.

После окончания железнодорожного техникума во Владикавказе Гурсман Оздоев решил пойти по стопам старшего брата, ныне полковника МВД в отставке, связать свою жизнь с органами внутренних дел. Служил добросовестно, хорошо, был поощрен званием «Отличник милиции». «Он был жизнерадостным, ответственным и порядочным человеком», — вспоминает старший брат Магомед Оздоев.

В тяжёлое для ингушей время осени 1992 года Гурсман Оздоев встречал беженцев, выходивших с гор, а затем развозил их на своей машине к родственникам.

Необходимо отметить, что сын Оздоева и его старшая дочь стали сотрудниками органов внутренних дел, продолжили династию. Мужество и стойкость их отца в деле защиты конституционного строя и, в первую очередь, интересов граждан, законности и правопорядка не оставляет равнодушным никого. Он честно и до конца следовал своему служебному долгу.

Память о нём навсегда останется в сердцах потомков, людей, знавших его.