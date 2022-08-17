Вступить в профсоюз — это конституционное право каждого, оно не зависит от того, какую организационно-правовую форму имеет организация и где работает человек. Это неотъемлемое и бесспорное право гражданина России на социальную защиту и определенные законом трудовые права.

В современной России профессиональные союзы появились еще в 1992 году. В Ингушетии же они функционируют только с начала 2000-х. Сегодня в региональную структуру входит около 13 тыс. человек. Цифра эта небольшая, но эти люди принимают реальное участие в общественной жизни республики и решают острые проблемы, которые волнуют работников различных сфер деятельности

Насколько необходимы профсоюзные организации нашему обществу сегодня и как строится эта работа в самом молодом субъекте России, нам рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Республики Ингушетия, председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия» (ООП РИ) Хади Оздоева.

— Хади Магометовна, думается, что нашим читателям будет интересно узнать об основных направлениях вашей работы и о деятельности Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия». Расскажите об этом подробнее.

— Прежде чем говорить о деятельности Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия», я бы хотела отметить, что с того самого момента, как я приступила к исполнению обязанностей председателя Союза ООП РИ, на которую меня избрали 23 декабря 2021 года, я столкнулась с огромными трудностями и массой нерешенных проблем. К примеру, мне и моим помощникам по профсоюзной линии достался заблокированный расчетный счет, огромные долги, финансовые проблемы, а также падение профсоюзного членства в регионе. Помимо этого, отсутствие элементарных условий в помещении общей площадью 20 квадратных метров не позволяли выполнять работу должным образом.

Одним словом, начинать было нелегко. Но я решила не сдаваться и при первой же встрече с Главой республики обозначила самые первые и основные задачи по восстановлению нормальной работы профсоюзов. Надо сказать, что Глава всецело поддержал меня и оказал действенную помощь.

Ну а если говорить об основных направлениях нашей работы, то в первую очередь надо отметить, что профсоюз — это независимая организация, которая основана для того, чтобы защищать права работников. Да, я согласна с тем, что для того, чтобы контролировать правила охраны труда, у нас в республике есть соответствующие организации и профильное министерство труда. Но, как вы сами догадываетесь, многие наши граждане при возникновении спорных моментов в основном молчат и не обращаются в соответствующие инстанции, так как уверены, что у руководства везде есть связи, и для них, даже если они будут жаловаться, ничего не изменится в лучшую сторону.

Во многом такая ситуация складывается потому, что в нашей республике профсоюзное движение в лице народа стало не актуальным, так как некоторые недобросовестные работодатели дают понять, что с ними спорить невозможно, бесполезно и т. д.

И вот тут вступают в силу наши основные направления, которые не только на словах, но и на деле говорят, что главное для профсоюзной организации — это благополучие человека. Наша профсоюзная позиция такова: люди — это не тот материал, который можно использовать в работе, выжать, а потом выбросить. Люди имеют законное право работать и при этом сохранять свое физиологическое здоровье и социальную безопасность. Тем более что все нормативно-законодательные акты в случае необходимости дают право получать возможность коллективной защиты от произвола работодателей посредством профсоюзной организации. При этом очень важно заключать грамотно составленные коллективные договора, которые строго будут исполняться обеими сторонами.

Если помните, совсем недавно Президент Российской Федерации Владимир Путин, который является активным членом профсоюза, в одном из своих выступлений, затрагивая интересы граждан, которые зачастую нарушаются работодателями, заявил о необходимости привлечения чиновников власти к ответственности за попытки «помешать профсоюзам контролировать соблюдение трудовых норм».

Учитывая это, я хотела бы обратиться к некоторым нерадивым работодателям, которые, кроме наживы за счет труда других, ничего не хотят видеть, чтобы они уяснили для себя одну закономерность: профсоюзы — это реальная помощь не только для ваших подчиненных, но и для вас. Это я говорю как человек, знающий систему работы профсоюзов изнутри. Как профсоюзный лидер почтовой связи РИ, я в течение шести лет находилась в резерве профобъединения и всегда была активным членом совета. И поэтому, когда меня избирали (а не назначали, как было указано в официальных документах) на эту должность, я знала, куда я иду и насколько это будет непростая и ответственная миссия. Но наставники мои говорят, что я хорошо справляюсь со своими обязанностями, а дальше будет, как я надеюсь, только лучше.

Для того чтобы быть более компетентной, я считаю своим долгом принимать активное участие в трехсторонней комиссии в правительстве РИ, где я выступаю с докладами и вношу свои предложения от профсоюзов республики. Также совместно с юристами мы проверяем все несчастные случаи в организациях и контролируем условия труда работников.

— Какова основная цель вашей организации?

— Основная цель Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия» — это координация действий членских организаций по защите социально-трудовых прав и интересов работников. Самое главное для нас — это люди, у которых могут возникать трудности во взаимоотношениях с работодателями. Решение трудовых споров и защита прав трудящихся у нас всегда в приоритете. Профсоюз сегодня — это единственная общественная организация, способная по законодательству страны представлять интересы и защищать права работников, поэтому вся деятельность людей, связанная с охраной труда и техникой безопасности, должна быть у нас на виду.

В плане социального партнёрства мы заключаем договора с теми ведомствами, которые хотят честно работать. Все знают, что если в организации существует профсоюз, то закон будет на стороне тех, кто прав. А это зависит от первичных профсоюзов, которые на начальном этапе призваны контролировать процесс. И пусть многим кажется, что профсоюз — это пережиток недавнего советского прошлого. По тому, как у нас, в Ингушетии, идет возрождение этого движения, можно судить, что такие полезные общественные организации просто не имеют права уходить из нашей жизни. И это тоже одна из главных целей нашего объединения.

— Чего удалось достичь за время вашего руководства профсоюзами и какие задачи вы ставите перед собой в ближайшем будущем?

— Как мы знаем, Республика Ингушетия за последние 2-3 года, как и весь мир, пыталась преодолевать последствия кризиса в стране, добившись хоть и небольшого, но роста объемов промышленного производства. Выросли доходы населения, пенсии для пожилых людей, в физическом объеме сократилась просроченная задолженность по заработной плате.

Профобъединение, членские организации принимали и принимают активное участие в происходящих переменах через призму социального партнерства, в рамках которого мы пытались найти оптимальные решения.

Ещё раз повторюсь: было нелегко, но планов и задач еще очень много. Во-первых, за истекший период нам удалось разблокировать расчетный счет Союза ООП РИ, который бездействовал на момент моего избрания. Далее, мы арендовали помещение в городе Магасе, вполне отвечающее нашим требованиям, и приобрели мебель, оргтехнику и другие необходимые вещи. Теперь у нас имеется кабинет, полностью оборудованный для работы аппарата Союза ООП РИ и проведения заседаний совета и президиума.

На данный момент идет активная работа по увеличению профсоюзного членства в регионе, и мы интенсивно работаем над созданием новых первичных организаций в республике. Буквально на днях впервые в Ингушетии мы будем открывать первичные профсоюзные организации среди индивидуальных предпринимателей.

В этом плане мы активно работаем во всех колледжах республики, которые готовят предварительную базу вакансий для ребят, чтобы они после выпуска смогли найти себе подходящую работу. Всё это делается совместно с профсоюзами и при поддержке Союза работодателей и предпринимателей РИ.

Можно также сказать, что весь агропромышленный комплекс, заповедник «Эрзи», госуниверситет и фонд социального страхования тоже с нами. Кроме этого, нам многие звонят и интересуются, как можно присоединиться к профсоюзам. Мы всё подробно разъясняем людям, хотя, честно сказать, мы физически не успеваем всех сразу регистрировать, но мы над этим работаем, потому что это в наших интересах, чтобы поднять членство профсоюзного движения в республике на достойный уровень. Более того, это престижно для нашего региона, поэтому мы очень рады всем, кто к нам подключается.

Хотелось бы также отметить, что в интенсивном графике нашей работы появилась графа, где члены профсоюзов республики сочли необходимым проявить солидарность и принять участие в массовом автопробеге, организованном Федерацией независимых профсоюзов России в поддержку спецоперации на Украине. Совсем недавно члены нашего профсоюза и я лично приняли участие в таком мероприятии, и думаем, что и дальше мы будем активны в подобных соревнованиях.

Но чем я по-настоящему могу гордиться, так это тем, что после моего выступления в Народном собрании и встреч с депутатами впервые в Республике Ингушетия издается закон о профсоюзах. В данное время этот проект готов и запущен в работу. Он будет читаться осенью 2022 года. Главная цель, преследуемая законом, — это выделение денежных средств из резерва республики для оздоровления членов профсоюзов, то есть обеспечение граждан путевками на санаторно-курортное лечение с 50%-ной скидкой и другие социальные направления.

В текущем году профобъединение Республики Ингушетия также планирует обеспечение членам профсоюза санаторно-курортное лечение на территории России со скидкой 20-30%, и я, как председатель Союза ООП РИ, в случае если отраслевым профсоюзам республики будет отказано в данной скидке, планирую лично договариваться с курортами Ставропольского края и других регионов РФ.

Также у меня в апреле сего года состоялась встреча с председателем Федерации независимых профсоюзов России М. В. Шмаковым, где я подробно изложила наши проблемы, акцентируя внимание чиновника на том, что Республика Ингушетия — это единственный регион в России, где нет своего Дома профсоюзов. Этот вопрос я поднимала и во время встречи с Главой республики. В итоге решили построить такое учреждение. В свою очередь Глава субъекта выделил нам земельный участок в городе Магасе. На данный момент мною направлено письмо в ФНПР г. Москвы, с просьбой подготовить план проекта типового здания.

Надеюсь, что в будущем у нас будет не только свой Дом профсоюзов, но и наш прославленный «Армхи», который находится в живописном Джейрахском районе РИ, станет поистине профсоюзным курортом. После состоявшихся в апреле-мае переговоров, руководство оздоровительного комплекса согласилось установить скидки членам профсоюзов на 20%, тогда как до этого скидки составляли лишь 15%.

Таким образом, можно считать, что у нас уже есть свой профсоюзный курорт, где будут получать санаторно-курортное лечение не только члены профсоюзов нашей республики, но и со всей России.

В результате длительных переговоров с правительством Республики Ингушетия, Минфином, при помощи председателя Народного собрания РИ в 2021 году в трехстороннее соглашение был включен пункт, предусматривающий выплаты членам профсоюзов средств в размере 0,2% от оплаты труда для организации культурно-массовых мероприятий и оздоровления трудящихся, начиная с 2018 года. Несмотря на все финансовые сложности, тяжелое положение в республике, нам удалось на законодательном уровне добиться включения в бюджет Республики Ингушетия на 2021 год статьи о выделении средств для этой цели. Сейчас нами ведется работа по выработке механизма доведения этих средств до профобъединения Республики Ингушетия.

В отчетный период совет профобъединения держал под особым контролем вопросы своевременной выплаты заработной платы работникам всех сфер деятельности. Эти вопросы регулярно поднимались на заседании трехсторонней комиссии, совещаниях в правительстве, заседаниях президиума и совета ООП РИ.

На конец 2020 — начало 2021 года в республике задолженность составляла около 6 млн рублей. Причём основная часть этой задолженности приходилась на коллектив ГУП «Автотранс», остальная часть — на коллективы ПУЖКХ, «Автодор», ГУП «Водоканал» и другие организации. В результате принятых мер задолженность по зарплате была сведена на ноль. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить особую благодарность руководству республики за принятие эффективных мер по ликвидации задолженности по выплате заработной платы.

Считаю, что решения трехсторонних комиссий по урегулированию социально-трудовых отношений и другие нормативные документы должны стать обязательными к выполнению для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии актов, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения.

Не могу не отметить, что мы также настаивали на повышении ответственности сторон социального партнерства за исполнение заключенных ими соглашений, в том числе на развитие трудового законодательства. Предлагали руководству Республики Ингушетия установить конкретные меры, повышающие заинтересованность работодателей к участию в системе социального партнерства, ведь только такие отношения способствуют достижению справедливой экономики.

Поэтому на встрече с Главой Республики Ингушетия я подняла вопрос о необходимости издания Указа «О взаимодействии органов исполнительной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления, работодателей и профсоюзных организаций на территории Республики Ингушетия». В ответ на это Калиматов отметил, что за последнее время он не раз сталкивался с тем, что, помимо безработицы, у нас существуют и проблемы с нарушениями прав трудящихся.

«Без участия профсоюзного движения гарантировать их социальные права невозможно. В первую очередь я имею в виду официальный прием на работу и выдачу „белой“ зарплаты, предоставление социальных гарантий таким образом, чтобы пенсионеры и все работники могли в полном объеме пользоваться положенными им льготами», — сказал он.

Я думаю, такие слова поддержки Главы субъекта наводят на мысль, что властные структуры полностью будут солидарны с профсоюзами.

Впервые за всю историю существования профсоюзов в нашей республике в скором времени будет создан официальный сайт Союза ООП РИ, где жители нашей республики смогут найти полную информацию о ходе работы всех отраслевых организаций, которых у нас на данный момент насчитывается девять. К концу года мною будет представлена историческая справка и выпущен первый социальный видеоролик о профсоюзах Ингушетии.

2 августа 2022 года прошло третье заседание совета Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия», на повестке которого были рассмотрены итоги работы за первое полугодие текущего года. Также мы обсуждали о профессиональном конкурсе Министерства труда и социальной защиты РФ, который проводится в целях реализации распоряжения Правительства РФ от 5 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий».

В числе прочих рассматривались вопросы о выполнении Устава Союза ООП РИ профсоюзными отраслевыми организациями.

Также на этом заседании было решено создать футбольную команду Союза ООП РИ, которая будет участвовать в футбольном республиканском турнире и играть за профсоюзы Ингушетии. С этой целью уже организована команда футболистов во главе с Хасбулатом Арапхановым. Такие спортивные мероприятия, несомненно, будут популяризировать профсоюзное движение в нашем регионе. Игры начнутся уже в сентябре 2022 года.

— Как вы думаете, у нас в республике существует дискриминация труда?

— К сожалению, в нашем регионе несправедливость со стороны работодателя — это практически норма: люди боятся что-то сказать, потому что их уволят. Должна признать, что с того самого дня, как я заступила на эту должность, ко мне на прием пришло большое количество людей, которые жалуются на плохие условия труда, неудобства, несправедливое отношение со стороны работодателя. По их словам, им не предоставляются льготы, премии, не выдают 13-ю зарплату даже там, где она по закону предусмотрена.

А я считаю, что мало-мальски уважающий себя руководитель должен обеспечивать своих работников не только своевременной выплатой заработной платы, но и всеми льготами и привилегиями. Кроме этого, нормальный руководитель должен быть милосердным и справедливым: ему, как никому другому, должно быть понятно, что нельзя человеку работать в плохих условиях и одновременно исполнять несколько функций, которые его не касаются и не указаны в должностной инструкции или в трудовом соглашении. А есть и такие жалобы людей, которые говорят, что даже в глаза не видели эти инструкции. И как обычно бывает в подобных случаях, если подчиненному что-то не нравится, работодатель указывает на дверь, и на этом их трудовые отношения заканчиваются.

— Какие пути решения из такого положения видите вы?

— Уверена, что только тогда, когда мы все вместе поднимем и активизируем на должном уровне профсоюзное движение в республике, мы автоматически сможем защитить наших трудящихся. Но для этого и правительство республики, и профсоюзы, и работодатели должны действовать сообща и максимально слаженно, как настоящие партнёры. В свою очередь председатели первичных профсоюзных комитетов должны проводить собрания, выслушивать наболевшие вопросы работников и на законодательном уровне решать эти вопросы с руководством данной организации или предприятия.

— А какие функции выполняет ваш молодежный совет?

— Молодежный совет был организован при Союзе ООП РИ для повышения интереса к профсоюзному движению и увеличения профсоюзного членства в республике. Этот совет работает совместно с Комитетом молодежи РИ, о чём говорится в письменном соглашении, которое предусматривает юридическую помощь для членов профсоюза Республики Ингушетия, так как многие наши работающие граждане не знают о своих правах и обязанностях.

Молодежный совет призван проводить информационную политику и разъяснять трудящимся их права и привилегии, а также заниматься поддержкой молодых специалистов и раскручивать их профессиональное мастерство. Можно сказать, что это своеобразный ликбез среди профсоюзного движения, где с помощью видеороликов молодежные лидеры разъясняют жителям Ингушетии о правах членов профсоюза и профсоюзного движения в целом.

Также наши ребята из молодежного совета тесно взаимодействуют с другими организациями и волонтерами-медиками, проводят разного рода мероприятия и соревнования. Последние наши мероприятия были посвящены 1 Мая и Дню Победы, а к концу лета мы собираемся проводить спортивные соревнования.

Кроме всего прочего, члены молодежного совета активно участвуют в донорском движении. И поэтому можно сказать, что молодежный совет Союза ООП РИ идет в ногу со временем и уже имеет свои первые результаты работы.

— Хади Магометовна, разрешите от имени редакции газеты «Ингушетия» поблагодарить вас за подробный рассказ о сфере вашей деятельности и пожелать вам на этом поприще успехов и везения.

— Спасибо. Будем стараться.