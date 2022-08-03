Из Ингушетии в Мекку отправилось 582 человека. Последняя группа паломников из республики вернулась со святой земли вечером 27 июля, среди которых посчастливилось быть и мне, автору этой статьи. Хочется, чтобы читатель испытал хотя бы сотую часть тех неповторимых переживаний, через которые мы прошли на святой земле Мекки и Медины. И пусть Всевышний откроет всем желающим дорогу в это одно из самых сокровенных мест ислама.

Мы входили во вторую группу паломников, руководителями которой были Абабукар Аушев и Магомед Албогачиев. Из Магаса в Махачкалу мы выехали 2 июля. Оттуда прямым рейсом вылетели в Дубай, где нас на комфортабельном автобусе с кондиционерами и затемнёнными солнцезащитными стёклами доставили в святую Мекку. Незначительные неудобства, связанные с суточным переездом, были компенсированы приятными эмоциями, которые мы испытали при виде мечети аль-Харам, которая на арабском языке звучит как мечеть Аль-Масджиду-ль-Харам.‎

Мечеть Аль-Масджиду-ль-Харам и Кааба

Мечеть Аль-Масджиду-ль-Харам — «Заповедная мечеть», главнейшая и крупнейшая в мире мечеть, где расположена главная святыня ислама — Кааба. Как вы знаете, посещение этой мечети — обязательный элемент паломничества (хаджа), который должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в своей жизни, при условии, что у него будет такая возможность.

Мечеть расположена возле комплекса зданий Абрадж аль-Бейт, имеющего самую высокую в мире башню с часами. Это огромное сооружение площадью 357 тысяч м², которая имеет девять минаретов, высотой до 95 м. В здании более пятисот мраморных колонн и семь действующих эскалаторов. Воздух в основных помещениях освежается кондиционерами. Предусмотрены специальные помещения для молитв и совершения омовений, которые делятся на мужские и женские.

Но самое впечатляющее — это то, что здесь в самом центре расположена главная мусульманская святыня Кааба, сооружение из камня в форме куба. Кааба, или аль-Байт аль-Харам, в переводе с арабского означает «Священный дом», достигает в высоту пятнадцати метров, а в ширину и длину десять и двенадцать метров. Внутри Каабы находится помещение, и в это помещение ведет дверь, которая весит двести восемьдесят шесть килограммов и изготовлена из чистейшего золота.

Каабу, по мусульманским преданиям, построил пророк Адам, а, собственно, первую Каабу построил его сын Шис (Сиф). После потопа во времена пророка Нуха (Ноя) постройка и её место были утеряны. По приказу Аллаха пророк Ибрахим (Авраам) вновь возвёл на этом месте здание Каабы. Согласно текстам, ему помогал Джабраил (архангел Гавриил). Он принёс Ибрахиму камень, стоя на котором он мог подниматься на любую высоту. Камень по сей день хранится рядом с Каабой внутри небольшого монумента Макам Ибрахима (стоянка Ибрахима). На камне есть отпечатки стоп пророка Ибрахима.

В восточном углу Каабы закреплен аль-Хаджар аль-Эсвад, то есть Черный камень. Он имеет овальную форму, черный цвет с оттенком алого. Черный камень окаймлен ободом из серебра. На поверхности камня есть волнистые линии желтого цвета и красные пятна. По преданию, Чёрный камень (20 на 16 см) был ниспослан из рая, и он был белее молока, а чёрным его сделали прикосновения многобожников. Это священный метеорит, и его происхождение до сих пор науке неизвестно. Говорят, что камень плавает в воде, очень хрупкий. В 930 году было совершено похищение Черного камня, а когда он был возвращен в Мекку, именно по умению плавать в воде установили его подлинность.

Источник Зам-Зам

В главной мечети мусульман в Мекке находится священный источник Зам-зам. История его возникновения связана с жизнью двух пророков Всевышнего — Ибрахима и его сына Исмаила (мир им).

В истории о пророках сказано, как Ибрахим, мир ему, по велению Аллаха, отвёл в пустыню свою жену Хаджар вместе с младенцем Исмаилом и оставил их в долине на том месте, где ныне находится Священная Кааба. И не было в то время там ни людей, ни воды. Когда, оставив им мешочек, в котором были финики и ёмкость с водой, Ибрахим, мир ему, уходил, Хаджар забеспокоилась и спросила: «На кого ты нас оставляешь в этой безлюдной пустыне?» Ибрахим, мир ему, сказал, что таково веление Господа. На что Хаджар ответила: «Если Господь велел тебе оставить меня здесь, то воля Творца мне достаточна!» Тогда Ибрахим, мир ему, обратился к Господу с мольбой за свою семью и поручил Ему жену и сына — и попросил наполнить сердца людей любовью к этой священной земле. Доверив Господу жену и сына, Ибрахим, мир ему, вернулся в землю Шама.

Хаджар кормила малыша грудью, а сама пила ту воду, что оставил Ибрахим, мир ему, пока она не закончилась. После этого она и ребёнок, который не переставал смотреть на неё, стали испытывать жажду. Тогда Хаджар начала поиски воды в окрестностях. Она увидела, что самая близкая к ней гора — Сафа. Забравшись на неё, стала рассматривать долину в надежде увидеть кого-нибудь. После этого спустилась с Сафы и перебежала долину — и взобралась на другую гору, Марву. Так она поступила семь раз, не переставая просить помощи у Всевышнего. И, наконец, она услышала глас Господень, который сообщил о том, что вода есть. Услышав это, она тотчас вернулась к сыну и, к неописуемой радости и изумлению, увидела, что рядом с её сыном, будущим пророком, забил фонтаном родник с чистой и живительной водой, бурлящий с шумом ветра. Источник Зам-Зам забил там, где ангел Джабраил пробил пяткой земную твердь — поэтому это место называется «Ракзату Джабраила».

«Хватит, хватит, пусть будет в тебе благодати — достаток (Зам-Зам, я мубарак)», — крикнула Хаджар с волнением и с опаской. Тут шум прекратился, и вода успокоилась. Так, благодаря милости Всевышнего и Всемогущего Аллаха, Хаджар и Исмаил (мир ему) начали жить на священной земле.

Позднее вернувшийся Ибрагим построил рядом с источником Каабу по точному плану, указанному Аллахом, — символ богоизбранности этого места, арабского народа и мусульманской веры.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В воде Зам-Зам содержится исцеление от всех болезней».

Вода из Зам-Зама имеет удивительные свойства. Если человек выпьет её, то почувствует приятный вкус. Она не портится, утоляет чувство голода и служит исцелением от болезней по воле Всевышнего. Передают со слов Ибн Аббаса, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вода Зам-Зама помогает осуществлению того, ради чего ты её пьёшь». Ибн Аббас поясняет: «Если ты пил её и исцелился, то исцелил тебя Аллах; если ты пил её, чтобы насытиться, то насытил тебя Аллах; если ты пил, чтобы утолить жажду, то утолил её Аллах; если ты пил, прося защиты, то Аллах защитит тебя».

Всё это служит указанием на то, что, если человек обратится с мольбой ко Всевышнему перед тем, как выпьет из этого источника — его мольба обязательно будет принята. Понимая ценность этой святой воды, паломники старались привести её на родину в качестве подарка своим родным и близким.

Ритуальные обряды хаджа

Надо отметить, что номера на четыре человека в гостинице были повышенного комфорта. Помимо этого, паломников обеспечивали обедом, куда входило первое, второе блюда, десерт, фрукты и чай-кофе на выбор. Гостиница находилась в пятнадцати-двадцати минутах ходьбы от главной мечети, в которой каждому паломнику хотелось совершать обязательные намазы. О достоинстве молитвы, совершённой в этой мечети, упоминается в хадисе Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, где указано, что она приравнивается к 100 тысячам молитв. Разумеется, мы старались не упускать такую возможность. Тем более, нам были предоставлены бесплатные автобусы, которые непрерывно курсировали от гостиницы до мечети, за исключением нескольких дней, когда совершались основные религиозные обряды.

В обряды входило пребывание в Мине, собирание камней в Муздалифе, обряд бросания камней в Мине, пребывание в долине горы Арафат в день совершения жертвоприношения — в праздник Курбан-байрам. Все обряды завершались коллективными джамаат намазами.

Джамарат — бросание камней

Джамарат, большинство людей знают его как «побивание камнями шайтана». Это один из основных ритуалов хаджа. Обряд осуществляется в Мине. Ведь именно Мина является местом, где Исмаил, сын пророка Ибрахима (мир им), бросал камни в шайтана, который наущал его и пытался отвратить от исполнения повеления Божьего.

После того как Ибрахим (мир ему) построил Каабу, Всевышний Аллах решил испытать его, приказав принести в жертву своего сына Исмаила. И он, как и все пророки до него, беспрекословно решил выполнить свой долг, даже несмотря на ту боль и грусть, которые овладели его сердцем. А Иблис же решил во что бы то ни стало сбить их во время его пути. Но они не подпустили шайтана, отпугивая, бросая камни. И шайтан, наконец, ушел прочь.

Таким образом, получается, что во время хаджа, когда мы бросаем камни в джамараты, мы будто бы противостоим шайтану и ещё раз показываем, что у нас есть лучший защитник — Всевышний Аллах и сунна Пророка. Стоит подчеркнуть, что многие элементы поклонения во время хаджа связаны именно с пророком Ибрахимом. Его терпение и вера являются примером для всех мусульман

Итак, в ночь на десятый день месяца Зуль-Хиджа мы отправились собирать камушки в Муздалифу, откуда пешком вернулись в Мину, и в последующие три дня ходили бросать камни, во время действия поминая Аллаха и произнося: «Аллаху Акбар!»

После третьего дня бросания камней мы вернулись в Мекку, пройдя половину пути пешком, а остальную часть на такси. Дорога пешком занимала более часа ходьбы. Очень важна была правильно подобранная обувь, и желательно было иметь с собой зонтик, чтобы защититься от жарких лучей солнца. Но надо сказать, что дорога пролегала через туннели и благоустроенные навесы, в которых были установлены мощные вентиляторы с опрыскивателями и кондиционеры. В Мекке мы совершили главный обход Каабы в одеянии ихрама — таваф аль-ифада — обязательный (рукн) обход вокруг Каабы. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, обход вокруг Каабы, (ритуальный бег) между (холмами) Сафа и Маруа и бросание камешков были предписаны для поминания Аллаха».

Последующие дни в Мекке проходили в молитвах и в совершении умры, то есть малого хаджа, где каждый паломник старался совершить её за того или иного усопшего родственника, или того, кто уже не в состоянии сам совершить умру.

Надо отметить роль в этом святом деле нашего руководителя Магомеда Албогачиева, который лично сопровождал изъявивших желание совершить умру, разъяснял религиозные вопросы хаджиев, ограждал нас от совершения ошибок, обеспечивал правильность исполнения всех обрядов. Благодаря ему и некоторым активным паломникам, которые брали на себя ответственность руководить проведением умры, многие паломники вернулись домой с чувством исполненного долга.

Медина и её святыни

22 июля мы отправились в Медину. Как известно, в 622 году пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был вынужден оставить Мекку и обосноваться в Медине. Поэтому со временем город стал назваться аль-Мадина аль-Наби, или Город Пророка. Нынешнее название Медина, или по-арабски «аль-Мадина», просто означает «город». В Медине также находится и могила Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, скончавшегося в 632 году.

Мечеть Масджид аль-Набави

Медина известна своей мечетью Масджид аль-Набави, также называемой Мечетью Пророка. Первоначально здесь был дом Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и мечеть, стены которой вплотную были пристроены к дому, и дверь комнаты выходила в мечеть. После смерти Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, здесь была построена мечеть.

Эта мечеть славится не только как один из центров паломничества. Особую известность Мечеть Пророка получила после обустройства её территории огромными автоматическими зонтами, защищающими молящихся от палящих лучей солнца. Они оборудованы вентиляторами, которые в самую жару могут дополнительно распылять воду, создавая комфортную обстановку. Вечером зонты складываются, превращаясь в высокие свечеобразные столбы, освещающие территорию. Одна молитва, совершённая здесь, приравнивается к тысяче молитв. Разумеется, мы ходили в мечеть на все пять намазов. Благо, гостиница наша находилась в шаговой доступности.

Мы побывали и в мечети Куба, которая считается первой мечетью в исламе. Ее основы были заложены Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он при переселении (хиджра) из Мекки в Медину остановился на отдых в оазисе Куба на 14 дней. В самом начале это была мечеть открытого типа — мусалла, но впоследствии она многократно расширялась и перестраивалась. Современное здание мечети было возведено в 1984 году.

Мы побывали на горе Ухуд, которая находится на расстоянии пешей доступности от Мечети Пророка. Возле этой горы произошла вторая битва между мусульманами и мекканцами, где погибло много сподвижников.

Навестили также Рауда-и Мутаххара — это часть Мечети Пророка, где находится могила Мухаммада (мир ему). Это название переводится как «чистейший сад» и было дано в соответствии с хадисом: «Между моей могилой и минбаром расположена Рауда — один из райских садов». Площадь Рауда-и Мутаххара — около 300 квадратных метров.

«Худжра Саадат» переводится как «комната счастья». Это бывшая комната Аиши (да будет доволен ею Аллах), где умер и был погребен Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Рядом с ним были похоронены Абу Бакр и Умар (да будет доволен ими Аллах).

Паломники побывали на кладбище Баки. Правда, женщинам такие места не положено посещать, поэтому мы остались в сторонке и сделали дуа, а мужчины прошли на территорию кладбища. Баки, как известно, первое мусульманское кладбище в Медине. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, лично обозначил его место. Он проводил здесь погребальные (джаназа) намазы. На Баки похоронены некоторые из жен Пророка (с. а. в.), а также такие выдающиеся сахабы, как Усман, Абдуррахман ибн Ауф, Сад ибн Абу Ваккас, Абдуллах ибн Масуд, Абу Хурайра, Хасан, Аббас (да будет доволен ими Аллах).

Не смогли мы навестить мечеть Масджид Киблатайн — Мечеть двух кибл, в связи с ремонтными работами, которые там проходили. Но увидели её издали. Эта мечеть находится в северной части Медины. Сначала она носила название Бану Салим. Однажды, когда Посланник Аллаха (мир ему) совершал здесь намаз, ему был ниспослан 144-й аят суры аль-Бакара, предписывавший изменение киблы с мечети аль-Акса в Иерусалиме, в направлении которой изначально молились верующие, на Каабу, о чём молил Всевышнего пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Повеление молиться в сторону Каабы было ниспослано во время дневного намаза, когда мусульмане успели сделать два раката, другие же два раката были уже сделаны в сторону Каабы. Потому мечеть и носит название — Мечеть двух кибл.

Побывали мы и в знаменитом Финиковом саду халифа Усмана. Красивейшее место, где растут много сортов фиников, и которые нам удалось попробовать и даже приобрести. Доходы от продажи фиников вот уже 1400 лет идут на содержание мечети Пророка Мухаммада в Медине и на кормление неимущих. По поверьям, Усман ибн Аффан приобрел колодец, а точнее его половину, у еврея, проживавшего в Медине. Стороны заключили договор, по которому условились пользоваться колодцем по очереди. Вскоре второму владельцу пришлось продать свою часть колодца Усману, так как тот во время своей череды раздавал воду бесплатно и люди уже не приходили за водой в другие дни. Во времена Османской империи на территории вокруг колодца Усмана один из правителей посадил 1500 финиковых пальм.

Пещера Хира

В рамках поездки, что надо отметить никак не входило в обряд хаджа, мы посетили гору Джабаль ан-Нур, которая находится в 3,5 км от Каабы. Приехали мы с группой желающих на автобусе. На гору поднимались по лестницам, которые нарезаны на самой скале. Пещера Хира находится на самой вершине. Здесь пришло первое откровение посланнику Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует. Ещё задолго до откровения Пророк (с. а. в.) в месяц Рамадан любил уединяться здесь и проводить ночи в поклонении.

Пещера небольшая, примерно 3,5 на 2 метра. Высота позволяет человеку свободно встать в полный рост. Но до самой пещеры добраться мы не смогли, увидели её лишь с площадки, которая расположена на вершине горы. Это, по сути, тоннель между большими камнями. До нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, влиятельные мекканские торговцы время от времени уединялись в ней, чтобы, отрешившись от бренных забот, совершать богослужения, и дед Посланника (с. а. в.) Абдулмутталиб был одним из них. Он верил в Аллаха и ахират, который станет местом наказания и воздаяния. Приходя в эту пещеру, он отдавал себя полностью поклонению Всевышнему.

Мы планировали посетить и пещеру Савр, в которой скрывался посланник Аллаха (с. а. в) с Абу Бакром в течение трех дней от мекканских идолопоклонников. Но, по независящим от нас обстоятельствам, сделать это не удалось. Гора Савр расположена в пяти километрах от города. Насколько нам известно, она очень подходила для того, чтобы в ней спрятаться, так как имела вход и сквозной выход. И вход, и выход из пещеры располагались внизу, поэтому попасть в пещеру можно было согнувшись или ползком. Люди, находившиеся в пещере, могли видеть ноги тех, кто находился снаружи, а находившиеся снаружи не могли видеть тех, кто находился внутри. Непосредственно у подножия горы находилось пастбище, на котором Амир ибн Фухайр пас своих овец, а вечером угощал овечьим молоком Посланника Аллаха (с. а. в.) и Абу Бакра. Сообщается, что на входе в пещеру паук сплел плотную паутину, а пара диких голубей свила рядом с входом в пещеру гнездо и отложила яйца.

На протяжении всего хаджа Всевышний, конечно же, испытывал своих паломников и физически, и духовно, и морально, поэтому должно было проявлять терпение, стойко и спокойно со словами «АльхамдулиЛлях» и «СубханАллах» преодолевать трудности и не вступать в конфликты и пустые разговоры с другими паломниками.

27-го июля мы были уже дома. Время пролетело быстро. Это были незабываемые минуты счастья, минуты духовного очищения. Но, как говорится, совершить хадж — это самое малое в сравнении с тем, что надо стараться беспрекословно соответствовать всем требованиям ислама, проявлять максимум терпения, стараться очиститься от всего плохого, от всего злобного и ненавистного. Стараться укрепить свой иман.

В завершение хочется поблагодарить Президента страны, полпредство в СКФО, Главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, первого зампреда комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова, сенатора Совета Федерации Белана Хамчиева, региональное министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации, АНО «Комитет духовно-нравственного и патриотического просвещения Республики Ингушетия», руководителя комитета по хаджу Мусу Дудургова и многих других.

И, конечно же, отдельно выразить слова благодарности от всех участников хаджа руководителям второй комбинированной группы Абубакару Аушеву и Магомеду Албогачиеву за добросовестное исполнение своих обязанностей и внимательное отношение к своим подопечным.