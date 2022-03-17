Может, это судьба решила за него всё, как это обычно и бывает. Но сам Хамзат Баркинхоев и не думал, что свяжет свою жизнь с небом. Обычным мальчишкой, разбивая колени на футбольном поле, набирая скорость за штурвалом велосипеда на улицах с. п. Орджоникидзевского (ныне г. Сунжа), где он вырос и родился, наш герой не раз поднимал глаза в небо, когда над головой с гулом пролетал самолёт — то на посадку, то на взлёт, потому как жил он рядом с аэродромом.

Заглядывался мальчишка и на десантников-парашютистов, которые плавно опускались на землю, притягивая к себе жадные взгляды ребятишек. Часто бывал он на территории аэродрома, где в военизированной охране работал его отец, слышал гул турбин и с интересом наблюдал за возвращающимися из полетов экипажами. Иногда ему удавалось посидеть за штурвал самолёта ЯК-42.

— Воображал себя в полёте, переключал строгие приборы, важные лампочки и разные ручки на табло, — говорит Хамзат, — но стать лётчиком не мечтал или скорее не задумывался, считая, что это просто нереально. Да и предпосылок никаких не было: в роду никто ведь авиацией не увлекался.

Но человек быстро воспринимает то, что еще вчера казалось несбыточным. Сегодня Хамзат признаётся, что страсть к небу — это болезнь. Кто раз поднялся, уже забыть не сможет. Ибо, погружаясь в пучину небесной бездны, ты забываешь обо всём, что тебя беспокоило на земле.

В 2003 году Хамзат окончил школу и вышел на работу. Как и все молодые люди, он мечтал уехать куда-нибудь, стать самостоятельным, получить образование. И тут помог случай. В гости к ним приехал в отпуск родственник из Саратовской области. От него Хамзат узнал, что рядом с ним расположено Краснокутское лётное училище гражданской авиации (ККЛУГА). С ним он собрался в дорогу, попытать счастье.

— О том, что стану лётчиком, я на тот момент не задумывался, — говорит Хамзат, — но решил попробовать себя. Тем более что был интерес испытать свои физические возможности. Как мне сказали, и как потом я это понял в реальности, при поступлении студенты проходили жёсткий физический отбор. Нам проверяли на вертушке вестибулярный аппарат. Это испытание я прошёл успешно. Потом, поверив в себя, стал усиленно готовиться к теоретическим экзаменам. Конкурс был большой, но я прошёл.

Учиться Хамзату было очень тяжело, особенно в первый год. Но выручала физическая подготовка, этим он выделялся среди других студентов. Ведь за плечами у него были секции дзюдо, вольной борьбы...

— Да это так, от случая к случаю, — смеётся Хамзат. — У меня и дома всегда хватало работы для накачки мышц. Потом работал грузчиком на мельнице, мешок на плечи и... Работал на мебельной фабрике — также перетаскивал грузы. Всё это мне, как оказалось, пошло на пользу.

Как мы говорили, Хамзат не стремился стать лётчиком, интерес к выбранной профессии появился у него, когда Хамзат впервые поднялся в небо вместе с инструктором. Свой первый самостоятельный полёт Хамзат помнит, как сегодня:

— Это было 13 июля, после сдачи сессии. Восторг от полёта, конечно же, был безграничным. Словами передать все ощущения невозможно, когда в твоих руках штурвал этой железной птицы, и ты поднимаешь её на высоту, каждой жилкой чувствуешь мощность двигателя. Вот это — драйв космический. И вот плывёшь среди облаков, из иллюминатора видна вся красота земная, словно картина расписывается перед тобой. Учебная высота тем и прекрасна, в отличие от гражданских авиарейсов, что позволяет увидеть красоту и прелесть земли с птичьего полёта. Это, как правило, высота от 400 до 900 метров.

Учиться после этого стало гораздо интереснее. Тут уже пошли успехи — фотография на доске почёта, грамоты, дипломы, благодарности родителям. Налёты на АН-2 — 60 часов, получается 207 взлётов. С отличием сдал Хамзат и все посадки самолёта — а это, как говорят лётчики, самый сложный этап полёта.

Время учёбы пролетело быстро. И вот дипломная работа, госэкзамены, которые Хамзат тоже сдаёт на «отлично».

После окончания училища ему предлагают остаться в учебном заведении пилотом-инструктором, но он решает идти дальше и сдаёт документы в Академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге. Прошёл успешно экзаменационный барьер, медицинскую комиссию, его даже поздравили, но вот потом случилось необъяснимое. Документов Хамзата просто не оказалось там, где они должны были быть. Все его мытарства, попытки дойти до истины не увенчались успехом. Время было потеряно. Он вернулся домой.

В 23 года Хамзат стал лётчиком государственного предприятия Красноярского края «КрасАвиа». Работал он в качестве второго пилота на МИ-8, МИ-171, проходил переобучение в Санкт-Петербурге для полётов на других воздушных судах. За время работы освоил и другие специальности: получил свидетельство по первоначальной аварийно-спасательной подготовке экипажа воздушных судов гражданской авиации; сертификат, удостоверяющий подготовку курсов по перевозке опасных грузов.

С мечтой, что у нас будет своя авиакомпания, своя лётная команда, в 2013 году Хамзат возвращается домой.

Сегодня он — пилот гражданской и государственной авиации. Работает в аэропорту Магас в наземной штурманской службе по обеспечению полетов в должности старшего штурмана, начальником штурманской службы.

С 2013 года группа энтузиастов, среди которых одним из первых был Хамзат Баркинхоев, создала свой аэроклуб ДОСААФ России Республики Ингушетия, который официально открылся в Ингушетии 4 ноября 2017 года. Его основатели — Дауд Оздоев, бывший пилот гражданской авиации, Хамзат Баркинхоев, Руслан Могушков и другие, которых по праву можно назвать первопроходцами. Это был первый опыт в республике и большое подспорье тем, кто желал испытать себя на мужество и прочность, и хотел подготовиться к профессии пилота и стать парашютистом.

Хамзат Баркинхоев — начальник штаба и пилот аэроклуба Ингушетии и по совместительству председатель правления Федерации парашютного спорта Республики Ингушетия.

Полёты для выброски парашютистов он совершает на самолете АН-2. А право на выброску парашютистов, или грамотнее сказать — допуск на выброску, Руслан Могушков и Хамзат Баркинхоев получили на базе Севастопольского авиационного спортивного клуба ДОСААФ России после окончания теоретических и практических занятий и сдачи экзамена на аэродроме Юхарина Балка в Севастополе.

В команде аэроклуба сегодня 10 парашютистов, из которых четверо имеют достаточный опыт — до 150 прыжков. Они уже принимают участие в международных соревнованиях. Сами пилоты не раз обслуживали соревнования российского и международного уровня в Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и других регионах России.

Хамзат Баркинхоев женат, имеет пятерых детей.