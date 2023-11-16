Эта дата, отмечаемая 13 ноября, приурочена ко дню рождения Валентина Гаюи, французского тифлопедагога, который в 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в своем собственном доме открыл первую в мире школу для слепых детей.

В начале XIX века Валентин Гаюи получил предложение от российского императора Александра I открыть в Санкт-Петербурге аналогичное учебное заведение для слепых, и педагог дал свое согласие. В 1807 году В. Гаюи приехал в Санкт-Петербург и приступил к работе. Он нашел достаточное количество учителей-энтузиастов, но с учениками у него возникла некоторая проблема, потому что канцелярия министерства просвещения Российской империи, судя по всему, не вела статистику слепых детей и ответила французу, что в России слепых детей нет. Гаюи, поняв с каким хладнокровием государевы служители относятся к инвалидам, стал самостоятельно заниматься поиском детей для обучения, и обратился в богадельню, которая находилась недалеко от Смольного института. Как показало время, найти незрячих людей в большом городе оказалось задачей не из трудных. Бросив клич в простой народ, Гаюи за короткий промежуток времени сумел собрать большую часть слепых и слабовидящих людей, среди которых было немало детишек.

Таким образом, к середине 1807 года в столице старой Руси было открыто специализированное учебное заведение для незрячих детей. Своих учеников Гаюи обучал чтению с помощью рельефного шрифта «унциал», который он изобрел сам. Кроме этого, Валентин Гаюи сконструировал приборы для слепых и матрицы для изготовления рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов.

Надо сказать, что по книгам Валентина Гаюи незрячие обучались вплоть до изобретения французом Луи Брайлем в 1829 году шрифта рельефного шеститочия. Как оказалось, Луи Брайль разработал более универсальную систему рельефно-точечного шрифта, впоследствии нашедшего распространение во всех странах мира. За такое изобретение французский педагог был удостоен российского ордена «За ревностное усердие», которым его наградил император Александр I.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире более двух миллиардов человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Из них 36 млн человек поражены тотальной слепотой. В России количество незрячих и слабовидящих превышает 210 тысяч человек. Из них более половины — дети и подростки в возрасте до 18 лет.

В настоящее время поддержкой инвалидов по зрению в России занимается Всероссийское общество слепых (ВОС), основанное в 1925 году. ВОС объединяет 76 региональных организаций, в числе которых находится и Ингушское региональное отделение.

В современном мире отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе к незрячим, нельзя назвать удовлетворительным в полной мере. Ещё много нерешенных задач существует в этой области здравоохранения людей. Тем не менее, государство создаёт и приспосабливает под нужды инвалидов общественные места, устанавливает таблички со шрифтом Брайля, оборудует специальные площадки и места для отдыха.

Кроме того, создаются условия для получения доступного и качественного образования: многие учебные заведения в стране предоставляют инвалидам по зрению возможность обучения, существуют также и специализированные учебные заведения. В некоторых кинотеатрах есть специальное оборудование, помогающее незрячим услышать и почувствовать кино, открываются рестораны, в которых гостей обслуживают незрячие официанты, театры, показывающие спектакли в исполнении незрячих актёров. Важную роль в жизни сообщества незрячих играет также Российская государственная библиотека для слепых и созданный при ней центр оперативной брайлевской печати.

Отдельного внимания заслуживают ежемесячные периодические издания для слепых: журнал «Наша жизнь» (с 1924-го) имеет около 40 рубрик и звуковой журнал «Диалог» (с 1988-го), который имеет более 50 рубрик. Они распространяются по специальным библиотекам для незрячих, школам-интернатам и по подписке. Также у организации есть собственное радио ВОС, по которому вещают новости спорта, искусства и кино, а также транслируются передачи на различную тематику, включая интервью с гостями.

"Парадоксально, но жизнь слепых людей во многих случаях остается невидимой для большинства зрячих людей, — говорит инвалид первой группы по зрению Хаваш Оздоев, который многие годы руководил Ингушским региональным отделением ВОС и не понаслышке знает проблемы людей, которые сталкиваются с этим недугом. — Но, вопреки предрассудкам, люди со слепотой самостоятельным образом приспосабливаются к такой жизни, не ждут с моря погоды и не сидят всё время дома, а занимаются какими-то делами.

И да, незрячие люди также читают, но только они для этого используют метод Брайля, ходят в библиотеки для слепых, много общаются. Все знают, что многие из нас являются отличными музыкантами, программистами, юристами, психологами, реабилитологами и так далее. Но самая распространенная профессия у незрячих — это профессия массажиста. Знаю это по себе, так как отдал этой работе не один десяток лет. Ещё в конце 60-х годов, обучаясь в Грозненской коррекционной школе для слепых и слабовидящих детей, я знал, что стану лечить людей, потому как мои педагоги говорили, что у меня хорошее биополе, и сулили мне хорошее будущее мануального целителя.

Зрячий человек, как мы знаем, может пойти в такси, курьеры или еще куда-то. С нами, инвалидами по зрению, все сложнее. Учитывая то, что сложность при трудоустройстве инвалидов — это тема для отдельного разговора, могу сказать, что мне повезло, потому как я смог получить самую востребованную профессию среди слепых — профессию массажиста, и сумел передать это умение по наследству.

Но среди моих товарищей по несчастью есть много таких, которые из-за болезни и инвалидности не могут найти себе применение, отчего страдают не только они, но и их семьи. Редкий случай, когда инвалидам удается устроиться на стабильное место, в основном это организации, деятельность которых связана с инвалидами, будь то разработка программно-технических средств или организация досуга. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в Ингушетии появились специальные учреждения или организации, где смогли бы работать слепые и слабовидящие люди, чтобы они не чувствовали себя ущемленными и лишними в обществе".

Действительно, как подчеркнул наш собеседник, главное для человека, страдающего каким-то неизлечимым недугом, это дать ему возможность обрести себя и жить полноценной жизнью. И не важно, какую должность он при этом будет занимать. Главное, чтобы он не чувствовал себя обузой в обществе.

Статистика утверждает, что, несмотря на развитие медицины, многие инвалиды по зрению лишены возможности вернуть себе нормальное зрение. И это обстоятельство ещё больше тяготит человека, который не может отличить дневной свет от тьмы. И здесь самая главная поддержка состоит в том, чтобы ослепший нашел подходящее дело или работу, в процессе которой он сможет найти адаптацию и лучше приспособиться к жизни.

«У меня много знакомых с инвалидностью по зрению, не только из Ингушетии, но и по всей стране, — говорит Хаваш Ахметович. — Это юристы, психологи, бухгалтеры, парфюмеры, настройщики музыкальных инструментов и даже разработчики компьютерных программ. В общем, настоящие специалисты. Ведь с развитием высоких технологий незрячим людям становятся доступны профессии, о которых пару десятков лет назад и помыслить было нельзя. Поэтому такие специалисты могли бы работать очно или на удалёнке, но вынужденно сидят дома, потому что на собеседованиях они постоянно слышат «нет» или «мы вам перезвоним». Это говорит о том, что со слепыми никто связываться не хочет. А это очень плохо. Потому как этих людей, обладающих разными талантами и способностями, объединяет одно очень хорошее качество — целеустремленность, которая помогает им реализовать себя в выбранной сфере.

А если мы начнем интересоваться историей, то узнаем, что есть немало примеров того, как слабовидящие, а порой и полностью слепые добивались больших успехов на выбранном ими поприще: в области искусства, литературы и науки. Также многие российские ученые из числа незрячих в разные периоды нашей истории внесли свой весомый вклад в развитие отечественной науки.

Достаточно сказать, что сегодня среди активно работающих ученых находятся около полусотни докторов наук и более двухсот кандидатов наук из числа незрячих. Это я недавно читал и узнал такую приятную новость. Многие удивятся этому, но я не удивлен, потому что знаю (и это доказанный факт), что у слабовидящих или полностью слепых слух развит намного тоньше и лучше, чем у обычного человека. То же самое касается тактильных ощущений. Как принято говорить в таких случаях — «незрячие люди живут на кончиках пальцев». Благодаря этим способностям, незрячие могут достойно проявлять себя в самых разных сферах и областях.

В этой связи я считаю, что созданием условий для посильной и комфортной трудовой деятельности незрячих должно заниматься не только государство в лице своих ответственных учреждений, но также и общественные организации. Прежде всего для незрячих людей, готовых работать и производить, важно обеспечить сбыт производимых ими товаров. Важно помочь им найти «своих» клиентов, а также обеспечить попадание их продукции в каталоги как можно большего количества сбытовиков«.

Большинство из нас, способных видеть, воспринимают этот дар как должное и не всегда могут представить, что чувствуют люди, лишённые зрения. По разным данным, в России проживает не менее ста тысяч тотально незрячих (абсолютно слепых) людей. Одни появляются на свет незрячими, другие теряют возможность видеть в результате болезней, травм, катастроф или войн. Но итог этих трагедий одинаков.

«Слабовидящие могут хоть что-то подсмотреть, поэтому таким инвалидам гораздо проще можно найти работу, чем тотально слепому, для которых этап поиска работы — уже целая работа, — уверен Олег Смолин, депутат Госдумы, незрячий от рождения. — Даже если у человека осталось всего 10% зрения, он может быть занят на той же работе, что и зрячий, просто на выполнение функций, связанных со зрением, у него будет уходить больше времени. Слабовидящие могут увидеть цвета или какую-то информацию, могут ходить без трости, но «тотальники» вообще не представляют, что такое цвет и свет. И это намного сложнее. Поэтому считаю, что отношение к незрячим должно быть соответствующее».

Профессор, академик РАО О. Н. Смолин отмечает, что многие государственные службы труда не только не компетентны, но у них имеется какое-то искаженное представление о государстве.

«Слепые люди уже несколько десятилетий не только розетки собирают на специализированных заводах, а работают на открытом рынке труда: адвокатами, программистами, учителями в школах, специалистами справочных служб, — говорит Олег Николаевич. — У нас в России есть даже слепые депутаты Госдумы. Конечно, у нас есть предприятия ВОС, это специализированные предприятия, где могут работать незрячие люди. Но за последние 20 лет количество таких предприятий уменьшилось и зарплаты там очень маленькие. Но даже этим предприятиям стало невыгодно брать на работу инвалидов по зрению, потому что государство отменило им все налоговые льготы. Поэтому получается, что трудоустройство незрячих — дело рук самих незрячих. Другими словами, слепые сами ищут себе работу, дают в интернете объявления, связываются с работодателями и интересуются, готовы ли они взять на указанную вакансию инвалида по зрению. Также необходимо отметить, что, по данным ВОС, ситуация в России с трудоустройством незрячих сильно ухудшилась за последний год-два. Круг квалификаций для трудоустройства незрячих убывает постоянно, отчасти из-за внедрения современных технологий, отчасти из-за отмены льгот для предприятий. К тому же с незрячими просто никто не хочет возиться, зачем, если можно взять на работу зрячего. В СССР у тотально незрячих всегда была особая государственная поддержка, например, они вообще не платили налоги. А что будет дальше — я не знаю».

Тем временем молодое поколение инвалидов по зрению активно осваивает компьютер и получает высшее образование в самых разных сферах. Но при этом очевидным остается тот факт, что найти рабочее место слепому человеку не так просто. Спасает только то, что есть такие индустрии, где навыки незрячих бесценны. Дело в том, что, как говорят специалисты, благодаря интуитивному чутью и тактильным ощущениям они легко ориентируются в пространстве и из-за обостренного слуха тонко чувствуют музыку и ритм, поэтому незрячие легко могут найти себе работу в творческих коллективах и оркестрах, если таковые имеются по месту жительства инвалидов.

Их навыки также востребованы в индустрии красоты: слепые массажисты известны своим профессионализмом и особенно ценятся в Южной Корее, где им выдается специальная лицензия. Развитая мелкая моторика позволяет им реализовать себя в этом деле намного успешнее, чем это могут себе позволить вполне здоровые зрячие люди.

«Слепота — не приговор». Мы не можем сказать точно, кто и когда первым произнес эти слова. Но по своей сути это девиз сотен тысяч людей, которые находят в себе силы и мужество, вопреки недугу, быть хозяевами своей жизни, работать, мечтать, любить и быть любимыми.

Несомненно, каждому из нас приходилось хоть раз в жизни видеть человека в тёмных очках и с лёгкой тростью в руках. Очень важно при этом оставаться толерантными и помнить, что слепой человек — такой же, как и мы, а потому имеет точно такие же права на активную и полноценную жизнь. Ведь в любой момент может случиться так, что мы сами вынуждены будем просить о помощи других.