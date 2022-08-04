Информация для жителей Ингушетии о предоставлении бесплатной юридической помощи
В соответствии с пунктом 3.2 рекомендаций комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству от 7 июля текущего года публикуем информацию о порядке оказания бесплатной юридической помощи, а также о перечне, компетенции и адресах субъектов ее предоставляющих.
Перечень территориальных органов федеральных органов исполнительной власти участвующих в оказании бесплатной юридической помощи
|
ГУ МЧС России по Республике Ингушетия
|
386001, РИ, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34.
|
Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия
|
386001, РИ, г. Магас, ул. Кулиева,14
|
Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия
|
386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, проспект И. Базоркина, 16 А
|
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия
|
386001, РИ, г. Магас, ул. Горчханова, 5
|
Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия
|
386001, РИ, г. Магас, ул. Горчханова, 7
|
Территориальное управление Росимущества в Республике Ингушетия
|
386101, РИ, г. Назрань, ул. Победы, д 3
|
Управление Росприроднадзора по Республике Ингушетия
|
386202, РИ, г. Сунжа, ул. Сейнароева, д.122а
|
Управление Федеральной почтовой связи Республики
Ингушетия
|
386700, РИ, г. Магас, ул. К. Кулиева, д. 20а
|
Управление Росреестра по Республике Ингушетия
|
386101, РИ, г. Магас , ул. К.Кулиева ул. 4
|
Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия
|
386101, РИ, г. Магас , ул. Назарбаева, 3
|
Федеральная служба государственной статистики по Республике Ингушетия
|
386101, РИ, г. Магас , проспект И. Зязикова д.
16
|
Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия
|
386102, РИ, г. Назрань, ул. Московская, 31Б,
|
Управление Росздравнадзора по Республике Ингушетия
|
386103, РИ, г. Назрань, ул. Осканова, 39
|
Управление Роскомнадзора по Республике Ингушетия
|
386102, РИ, г. Назрань, ул. Московская, 25
|
Отделение Пенсионного Фонда РФ по Республике Ингушетия
|
386103, РИ, г. Назрань, просп. Базоркина, 4
|
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Ингушетия
|
386101, РИ, г. Магас , ул. Цветочный пер., 2
Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия участвующих в оказании бесплатной юридической помощи
|
1.
|
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия
|
просп. Базоркина, 70, Назрань, Респ. Ингушетия, 386101
|
2.
|
Министерство культуры Республики Ингушетия
|
просп. И. Зязикова, 16, Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
3.
|
Министерство образования и науки Республики Ингушетия
|
Московская ул., 37, Назрань, Респ. Ингушетия, 386102
|
4.
|
Министерство строительства Республики Ингушетия
|
просп. И. Зязикова, 10, Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
5.
|
Министерство экономического развития Республики Ингушетия
|
просп. И. Зязикова, 12, Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
6.
|
Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия
|
ул. Новая,
|
7.
|
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия
|
ул. Муталиева,
|
8.
|
Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия
|
Фабричная ул., 3, Назрань, Респ. Ингушетия, 386101
|
9
|
Министерство сельского хозяйства и продовольствия------------------------
|
ул. Муталиева, 8, Назрань, Респ. Ингушетия,
|
|
10.
|
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия
|
ул. Муталиева, 37, Назрань, Респ. Ингушетия, 386101
|
11.
|
Министерство финансов Республики Ингушетия
|
просп. И. Зязикова, 10, Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
12.
|
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия
|
ул.Д.Мальсагова, 31а, Магас, Респ. Ингушетия, 38600
|
13.
|
Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия
|
Бакинская ул., 89, Назрань, Респ. Ингушетия, 386102
|
14.
|
Министерство автомобильных дорог Республики Ингушетия
|
л. Муталиева, 10, Назрань, Респ. Ингушетия, 386102
|
15.
|
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия
|
ул. 65 лет Победы, д.3, Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
16.
|
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия
|
ул. Борова, 13 "а", Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
17.
|
Комитет архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия
|
просп. И. Зязикова, 10, Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
18.
|
Комитет по туризму Республики Ингушетия
|
просп. И. Зязикова, 16А, Назрань, Респ. Ингушетия, 386101
|
19.
|
Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия
|
Московская ул., 37, Назрань, Респ. Ингушетия, 386102
|
20.
|
Комитет государственного заказа Республики Ингушетия
|
просп. И. Зязикова, д. 10, Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
21.
|
Комитет государственного финансового контроля Республики Ингушетия
|
просп. И. Зязикова, д. 10, Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
22.
|
Государственная служба записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия
|
просп. Базоркина, 70, Назрань, Респ. Ингушетия, 386101
|
23.
|
Управление делами Главы и Правительства Республики Ингушетия
|
просп. И. Зязикова, д. 12, Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
24.
|
Управление по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия
|
просп. Базоркина, 3а, Назрань, Респ. Ингушетия, 386103
|
25.
|
Инспекция государственного строительного надзора Республики Ингушетия
|
ул. Борова, 13 "а", Магас, Респ. Ингушетия, 386001
|
26.
|
Государственная архивная служба Республики Ингушетия
|
386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. А. Горчханова, д. 13
|
27.
|
Ветеринарное управление Республики Ингушетия
|
Московская ул., 31Б, Назрань, Респ. Ингушетия, 386102
|
28.
|
Государственная жилищная инспекция Республики Ингушетия
|
ул. Борова, 13 "а", Магас, Респ. Ингушетия, 386001
В соответствии со ст. 4 Закона Республики Ингушетия от 6 июня 2013 г. № 12-РЗ «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Республики Ингушетия» территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и подведомственные им учреждения, уполномоченный орган, органы исполнительной власти Республики Ингушетия и подведомственные им учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
Указанные органы и учреждения оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, указанным в статье 2 Закона Республики Ингушетия от 6 июня 2013 г. № 12-РЗ «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Республики Ингушетия», в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представляют их интересы в судах, государственных, муниципальных органах и организациях в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Ингушетия.