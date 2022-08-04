Информация для жителей Ингушетии о предоставлении бесплатной юридической помощи 

В соответствии с пунктом 3.2 рекомендаций комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству от 7 июля текущего года публикуем информацию о порядке оказания бесплатной юридической помощи, а также о перечне, компетенции и адресах субъектов ее предоставляющих.

Перечень территориальных органов федеральных органов исполнительной власти участвующих в оказании бесплатной юридической помощи

ГУ МЧС России по Республике Ингушетия 386001, РИ, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34. Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия 386001, РИ, г. Магас, ул. Кулиева,14 Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, проспект И. Базоркина, 16 А Управление Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия 386001, РИ, г. Магас, ул. Горчханова, 5 Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия 386001, РИ, г. Магас, ул. Горчханова, 7 Территориальное управление Росимущества в Республике Ингушетия 386101, РИ, г. Назрань, ул. Победы, д 3 Управление Росприроднадзора по Республике Ингушетия 386202, РИ, г. Сунжа, ул. Сейнароева, д.122а Управление Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия 386700, РИ, г. Магас, ул. К. Кулиева, д. 20а Управление Росреестра по Республике Ингушетия 386101, РИ, г. Магас , ул. К.Кулиева ул. 4 Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия 386101, РИ, г. Магас , ул. Назарбаева, 3 Федеральная служба государственной статистики по Республике Ингушетия 386101, РИ, г. Магас , проспект И. Зязикова д. 16 Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия 386102, РИ, г. Назрань, ул. Московская, 31Б, Управление Росздравнадзора по Республике Ингушетия 386103, РИ, г. Назрань, ул. Осканова, 39 Управление Роскомнадзора по Республике Ингушетия 386102, РИ, г. Назрань, ул. Московская, 25 Отделение Пенсионного Фонда РФ по Республике Ингушетия 386103, РИ, г. Назрань, просп. Базоркина, 4 Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Ингушетия 386101, РИ, г. Магас , ул. Цветочный пер., 2

Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия участвующих в оказании бесплатной юридической помощи

1. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия просп. Базоркина, 70, Назрань, Респ. Ингушетия, 386101 2. Министерство культуры Республики Ингушетия просп. И. Зязикова, 16, Магас, Респ. Ингушетия, 386001 3. Министерство образования и науки Республики Ингушетия Московская ул., 37, Назрань, Респ. Ингушетия, 386102 4. Министерство строительства Республики Ингушетия просп. И. Зязикова, 10, Магас, Респ. Ингушетия, 386001 5. Министерство экономического развития Республики Ингушетия просп. И. Зязикова, 12, Магас, Респ. Ингушетия, 386001 6. Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия ул. Новая, 11, г . Магас, Респ. Ингушетия, 386001 7. Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия ул. Муталиева, 1, г . Магас, Респ. Ингушетия, 386001 8. Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Фабричная ул., 3, Назрань, Респ. Ингушетия, 386101 9 Министерство сельского хозяйства и продовольствия------------------------ ул. Муталиева, 8, Назрань, Респ. Ингушетия,

10. Министерство здравоохранения Республики Ингушетия ул. Муталиева, 37, Назрань, Респ. Ингушетия, 386101 11. Министерство финансов Республики Ингушетия просп. И. Зязикова, 10, Магас, Респ. Ингушетия, 386001 12. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия ул.Д.Мальсагова, 31а, Магас, Респ. Ингушетия, 38600 13. Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия Бакинская ул., 89, Назрань, Респ. Ингушетия, 386102 14. Министерство автомобильных дорог Республики Ингушетия л. Муталиева, 10, Назрань, Респ. Ингушетия, 386102 15. Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия ул. 65 лет Победы, д.3, Магас, Респ. Ингушетия, 386001 16. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия ул. Борова, 13 "а", Магас, Респ. Ингушетия, 386001 17. Комитет архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия просп. И. Зязикова, 10, Магас, Респ. Ингушетия, 386001 18. Комитет по туризму Республики Ингушетия просп. И. Зязикова, 16А, Назрань, Респ. Ингушетия, 386101 19. Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия Московская ул., 37, Назрань, Респ. Ингушетия, 386102 20. Комитет государственного заказа Республики Ингушетия просп. И. Зязикова, д. 10, Магас, Респ. Ингушетия, 386001 21. Комитет государственного финансового контроля Республики Ингушетия просп. И. Зязикова, д. 10, Магас, Респ. Ингушетия, 386001 22. Государственная служба записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия просп. Базоркина, 70, Назрань, Респ. Ингушетия, 386101 23. Управление делами Главы и Правительства Республики Ингушетия просп. И. Зязикова, д. 12, Магас, Респ. Ингушетия, 386001 24. Управление по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия просп. Базоркина, 3а, Назрань, Респ. Ингушетия, 386103 25. Инспекция государственного строительного надзора Республики Ингушетия ул. Борова, 13 "а", Магас, Респ. Ингушетия, 386001 26. Государственная архивная служба Республики Ингушетия 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. А. Горчханова, д. 13 27. Ветеринарное управление Республики Ингушетия Московская ул., 31Б, Назрань, Респ. Ингушетия, 386102 28. Государственная жилищная инспекция Республики Ингушетия ул. Борова, 13 "а", Магас, Респ. Ингушетия, 386001

В соответствии со ст. 4 Закона Республики Ингушетия от 6 июня 2013 г. № 12-РЗ «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Республики Ингушетия» территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и подведомственные им учреждения, уполномоченный орган, органы исполнительной власти Республики Ингушетия и подведомственные им учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

Указанные органы и учреждения оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, указанным в статье 2 Закона Республики Ингушетия от 6 июня 2013 г. № 12-РЗ «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Республики Ингушетия», в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представляют их интересы в судах, государственных, муниципальных органах и организациях в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Ингушетия.

