Участниками совещания стали и. о. министра финансов Магомед Костоев, замминистра образования и науки Асхаб Дудургов, замминистра по физкультуре и спорту Магомед Мургустов, замминистра строительства Ильяс Манкиев, главы муниципалитетов.

В ходе встречи руководители администраций озвучили трудности, которые испытывают жители сельских поселений Берд-Юрт, Аршты, Чемульга, Аки-Юрт, Даттых из-за отсутствия школ, дошкольных учреждений и спортивных объектов. Особенно остро нуждается в школе населённый пункт Аршты.

Относительно строительства школ в малонаселенных селах высказались представители Минобразования и Минсельхоза, отметив, что статистические данные не позволяют на первом этапе конкурса защитить требуемые объекты. В этой связи прозвучала необходимость заселения данных сел и создания рабочих мест.

По словам Манкиева, в рамках национального проекта «Образование» в этом году предусмотрено финансирование строительства 21 объекта, а также региональным Минстроем принято решение о строительстве школы на 750 посадочных мест в Арштах в 2024 г.

В свою очередь Албаков проинформировал, что министерством сельского хозяйства региона совместно с органами местного самоуправления проведена работа по подготовке и направлению на рассмотрение рабочей группы Минсельхоза России заявочной документации по комплексному развитию шести населенных пунктов региона. Сроки реализации данных проектов — 2023-2024 годы. Также он выразил готовность оказать помощь главам администраций данных населенных пунктов в подготовке проектов межевания земельных участков и составлении документов, представляемых на отбор с заявкой на предоставление субсидий из федерального бюджета.

Кроме того, приглашенные затронули проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой, с которыми вынуждены ежегодно сталкиваться. В частности, главы администраций Аршты и Чемульга сообщили, что благодаря активному участию депутатов Народного собрания Магомеда Дарсигова и Ахмеда Дидигова, по поручению спикера Магомета Тумгоева, был проложен водопровод в селах и решена острая проблема с водой.

Касаясь водоснабжения, Манкиев отметил, что идет строительство насосной станции и водопровода в с. п. Вознесенское для водоснабжения села Аки-Юрт, а также по нацпроекту «Экология» планируется строительство водозабора на реке Асса.

Отметим, что вопрос водоснабжения изучается парламентским комитетом по экономической политике и будет вынесен для рассмотрения на заседание Народного собрания.

Резюмируя сказанное, вице-спикер указала на необходимость создавать полноценные условия для жизни людей в селах.

«Совместная наша задача — обеспечить перспективность данных населенных пунктов. На сегодняшний день мы имеем такие механизмы в виде национальных проектов, которые дают все возможности для этого. Уверена, что только общими усилиями всех уровней власти можно добиться положительных результатов в нашей работе», — заключила она.

Ранее в пресс-службе Минстроя республики сообщали газете «Ингушетия», что на строительство шести школ, которые введут в эксплуатацию в будущем году, потратят федеральные средства в размере около 2,5 млрд руб. Ввод в эксплуатацию объектов почти на 3 тыс. посадочных мест запланирован на конец 2023 года.