Организатором мероприятия выступил депутат Государственной Думы России Бекхан Барахоев при поддержке мэрии и центра военно-патриотического воспитания «Молодой патриот». В акции приняли участие депутат Народного собрания Магомед Дарсигов, председатель Малгобекского горсовета Усман Евлоев, представители общественности, юнармейцы и жители города.

«Мы, жители города воинской славы, сегодня собрались, чтобы напомнить всему миру и себе самим о недопустимости братоубийственной войны. Дети — самое дорогое, что у нас есть. И наша главная задача — защитить их, не дать в обиду. Мы склоняем головы, скорбим вместе с вами, жители Донбасса», — сказал председатель Общественного совета при администрации Малгобека Ераки Гантемиров.

На мероприятии был развернут баннер с надписью «Памяти детей Донбасса» с фото детей, которые были убиты при обстреле ВСУ. Присутствующие возложили к баннеру цветы и мягкие детские игрушки.

Как отметил депутат Госдумы Бекхан Барахоев, дети Донбасса, погибшие от рук киевских националистов, всегда будут напоминать нам о том, что мы должны быть сильными и сплоченными, чтобы никто и никогда не мог запретить нам говорить на своем родном языке, уважать традиции наших предков, гордиться своей историей и любить нашу Родину.

«Поэтому очень важно, что сегодня в Городе воинской славы Малгобеке Республики Ингушетия люди собрались на нашу акцию в память о невинных жертвах многолетней киевской агрессии», — написал парламентарий в своем Телеграм-канале.

По его словам, в акции приняли участие более 100 человек: юнармейцы из отряда «Малгобек», активисты местного отделения партии «Единая Россия», жители и старейшины города.

Цветы, детские игрушки и свечи принесли к мобильному мемориалу-баннеру с фотографиями детей Донбасса, почтили их память минутой молчания.

«Это говорит о том, что мы не забудем преступлений против самого беззащитного, что есть на Земле — против детей и детства. А выросшее в подвалах поколение детей Донбасса вырастет, отстроит города и пронесет через всю жизнь память о погибших ребятах, будет свободным и счастливым ради них», — пишет Барахоев.

К участникам акции в Ингушетии обратились ребята-юнармейцы Луганской Народной Республики — они прислали видеообращение, в котором поблагодарили всех, кто помнит о погибших на Донбассе и кто сегодня защищает мирных жителей ДНР и ЛНР.

«Наша святая обязанность — помнить детей, пострадавших и погибших по вине взрослых, которые грозились, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах. Мы поднимем страну, когда все закончится, мы отстроим города и заводы, будем развивать экономику», — говорится в обращении.

К международной акции «Ангелы» по предварительным данным присоединились не менее 13 регионов Российской Федерации, Луганская Народная Республика, единомышленники из европейских стран, а также Пакистана и США.

День памяти детей — жертв войны на Донбассе учрежден указом главы ДНР Дениса Пушилина 11 июля этого года. Ежегодно он будет проходить 27 июля.

В память о погибших от украинских обстрелов детях в Донецке создали мемориальный комплекс — «Аллею ангелов». Он был открыт 5 мая 2015 года в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, а позднее перенесен в парк Победы.

В июне 2017 года в комплекс была добавлена скульптурная группа памяти детей Донбасса. Эскизы памятника рисовали школьники из России и Европы в рамках организованного Москвой проекта «Миру — мир». Российский скульптор Денис Селезнев, опираясь на макет, созданный старшеклассниками одной из московских школ, создал композицию в виде мальчика, который смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестренку.