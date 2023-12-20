С 18 по 24 декабря в России проходит Неделя популяризации здорового питания. Это довольно-таки молодой праздник, который появился в 2011 году. Цель данного праздника — привлечение внимания населения к вопросам культуры питания и важности здорового питания как ключевого аспекта поддержания здоровья. Включились в эту работу и эскулапы Ингушетии. Так, по данной теме Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит тематические занятия и семинары для школ, вузов и организаций нашего региона, а волонтеры центра занимаются распространением информационного материала в виде буклетов и брошюр.

Подробнее о здоровом питании и отказе от излишеств в еде в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» рассказала врач РЦОЗиМП Радимхан Досхоева.

— Питание — один из наиболее важных аспектов здорового образа жизни, — говорит собеседница. — В организме человека нормальная жизнедеятельность практически всех органов и систем зависит от качества питания. Существуют несомненные доказательства влияния пищи и питания на многие важнейшие биологические характеристики организма, в частности на продолжительность жизни, старение, время оптимального функционирования его физиологических систем.

На сегодняшний день научно доказана связь между питанием и развитием основных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, которые являются двумя ведущими причинами преждевременной смертности в мире и в России в частности.

Поддержание системы здорового рационального питания помогает избежать метаболических нарушений и ассоциированных заболеваний. Принципы здорового питания базируются на качестве продуктов питания, количестве продуктов питания, времени приема (режимных моментах).

Досхоева подчеркнула, что важно акцентировать внимание на включении в питание необходимых рацион-формирующих продуктов: это рыба 2 раза в неделю, орехи, овощи и фрукты.

— В настоящее время проблема современного мира — еда быстрого приготовления, фаст-фуд, — продолжает врач. — С одной стороны, это просто и удобно, экономит время. Но, поглощая такую пищу ежедневно, ваш организм вряд ли скажет вам «спасибо». И даже если сейчас вы чувствуете себя хорошо, это не значит, что в будущем здоровье будет на том же уровне.

Для поддержания здорового рациона нужно максимально сократить потребление некоторых продуктов. Ну, прежде всего это все сладости: булочные и кондитерские изделия, печенье, шоколадные батончики, мороженое. Далее — это копченая продукция, консервы, жирная, острая, соленая, жареная пища, чипсы, соленые орешки, сухарики. Старайтесь контролировать и потребление полуфабрикатов: это хлопья, шарики, изделия из теста. Следите и за дозами выпитой газированной воды, промышленных соков. Чтобы все системы организма работали слаженно, необходимо не забывать о том, что вы бесконтрольно едите. То есть в подходе должна быть регулярность. Не стоит поддаваться соблазнам схватить что-то вредное «на бегу».

Крепкое здоровье — это прежде всего эффективный результат работы над собой, своими пищевыми пристрастиями, а также отказ от вкусных, но не нужных организму лакомств. Для этого нужна крепкая сила воли, самодисциплина, а также верность своим принципам. И тогда ваше тело вознаградит вас прекрасным самочувствием и долголетием.