По словам руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова, реализация перечисленных мер позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением значительную часть населения республики в будущем.

«Водоснабжение в Ингушетии является одной из самых сложных и проблемных отраслей, где наблюдается дефицит, а с наступлением летнего сезона вопрос становится особенно актуальным. Проект рассчитан на 2025-2027 гг., он позволит поставить качественную воду в дома более 60 тысяч наших жителей, а это более 10% населения», — прокомментировал ситуацию Глава региона.

Решению текущих вопросов в этом направлении было посвящено расширенное совещание в региональном правительстве под председательством Владимира Сластенина.

Минэнерго республики совместно с руководством ГУП «Ингушрегионводоканал» проработали схему по увеличению объема подачи воды в сельское поселение Плиево. Как сообщил глава ведомства Умар Султыгов, в результате проделанной работы на Альтиевской насосной станции установлен насос для перекачки воды, а в ближайшие дни планируется установка еще одного агрегата для увеличения добычи на комплексе в Альтиевском округе.

Также, по данным министра, за прошедшую неделю с проблемой водоснабжения столкнулись город Малгобек и Малгобекский район, на территории которых подача воды отсутствовала в течение двух суток в связи с ограничением электроснабжения 29 июня на насосной станции в Кантышево, а также по причине прорыва на главном магистральном водопроводе «Сунжа — Малгобек», водоснабжение на данном участке восстановлено и функционирует в штатном режиме.

Стоит отметить, что насосные станции включены в перечень социально значимых объектов, утвержденный распоряжением Главы региона, ограничение режима потребления электрической энергии которых категорически запрещено. По данному вопросу Минэнерго в адрес руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» направлено соответствующее письмо на предмет недопущения в дальнейшем отключения.

В настоящее время сложными участками остаются следующие районы: новостройки в Альтиевском округе, частично села Инарки и Сагопши, в многоквартирных домах в Назрани на проспекте Базоркина вода не доходит до жильцов выше третьего этажа из-за отсутствия давления.

В указанные населенные пункты в постоянном режиме специальным автотранспортным предприятием при правительстве Ингушетии осуществляется подвоз воды в соответствии с поступающими заявками от территориальных администраций.