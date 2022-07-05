Первоочередные задачи
Ингушетия разработала проект по обеспечению чистой питьевой водой более 60 тысяч жителей
Среди запланированных работ бурение и обустройство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в с. п. Троицкое (микрорайон № 2), модернизация водозабора «Кантышево — Долаково», строительство водовода и резервуара в Малгобекском районе (с. п. Инарки и с. п. Верхние Ачалуки), улучшение системы водоснабжения г. Сунжи, бурение и обустройство артезианской скважины в с. п. Берд-Юрт, прокладка трубопровода в с. п. Сагопши, реконструкция магистральной сети «Сунжа — Малгобек».
По словам руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова, реализация перечисленных мер позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением значительную часть населения республики в будущем.
«Водоснабжение в Ингушетии является одной из самых сложных и проблемных отраслей, где наблюдается дефицит, а с наступлением летнего сезона вопрос становится особенно актуальным. Проект рассчитан на 2025-2027 гг., он позволит поставить качественную воду в дома более 60 тысяч наших жителей, а это более 10% населения», — прокомментировал ситуацию Глава региона.
Решению текущих вопросов в этом направлении было посвящено расширенное совещание в региональном правительстве под председательством Владимира Сластенина.
Минэнерго республики совместно с руководством ГУП «Ингушрегионводоканал» проработали схему по увеличению объема подачи воды в сельское поселение Плиево. Как сообщил глава ведомства Умар Султыгов, в результате проделанной работы на Альтиевской насосной станции установлен насос для перекачки воды, а в ближайшие дни планируется установка еще одного агрегата для увеличения добычи на комплексе в Альтиевском округе.
Также, по данным министра, за прошедшую неделю с проблемой водоснабжения столкнулись город Малгобек и Малгобекский район, на территории которых подача воды отсутствовала в течение двух суток в связи с ограничением электроснабжения 29 июня на насосной станции в Кантышево, а также по причине прорыва на главном магистральном водопроводе «Сунжа — Малгобек», водоснабжение на данном участке восстановлено и функционирует в штатном режиме.
Стоит отметить, что насосные станции включены в перечень социально значимых объектов, утвержденный распоряжением Главы региона, ограничение режима потребления электрической энергии которых категорически запрещено. По данному вопросу Минэнерго в адрес руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» направлено соответствующее письмо на предмет недопущения в дальнейшем отключения.
В настоящее время сложными участками остаются следующие районы: новостройки в Альтиевском округе, частично села Инарки и Сагопши, в многоквартирных домах в Назрани на проспекте Базоркина вода не доходит до жильцов выше третьего этажа из-за отсутствия давления.
В указанные населенные пункты в постоянном режиме специальным автотранспортным предприятием при правительстве Ингушетии осуществляется подвоз воды в соответствии с поступающими заявками от территориальных администраций.