«В 2022 году уже завершены пять объектов в рамках нацпроекта, на двух участках начаты работы. Обязательства по контрактам осуществляются в полном объеме», — сказал представитель министерства.

Он уточнил, что речь идет о реконструкции подъезда к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ», ремонте артерии «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт», ремонте подъезда, покрытия проезжей части автодорог на улицах Кулиева и Нальгиева в Магасе.

Как сообщил газете «Ингушетия» глава Минавтодора республики Батыр Хаматханов, дорожники Ингушетии применяют в своей работе только отечественные материалы. Республика производит определенное количество асфальтобетонных смесей, песок, щебень. В случае необходимости, часть инертных материалов завозится из соседних регионов.

«Другие материалы и комплектующие, необходимые для реконструкции дорог, в том числе ограждения, трубы, опоры для освещения, плиты укреплений, дорожные знаки и другое заказываем в регионах России. В этом году все необходимые материалы подготовлены подрядчиками к началу дорожного сезона», — заявил Хаматханов.

По его словам, большое внимание в ходе реализации нацпроекта власти региона уделяют не только своевременному проведению, но и качеству работ. Эта тема особенно актуальна, так как 2022 год объявлен Годом качества.

Министр отметил, что в настоящее время в регионах страны работает около тысячи заводов, производящих асфальтобетонные смеси для объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из них порядка 200 были построены или модернизированы специально для реализации его задач. При изготовлении асфальтобетонных смесей используются материалы отечественного производства.

В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Ингушетии будут приведены в нормативное состояние два мостовых сооружения. В условиях возрастающей нагрузки на сеть автодорог региона своевременный ремонт переправ имеет решающее значение для продления срока их службы.

В министерстве решили провести реконструкцию мостового перехода через реку Сунжа на км 1+680 на автодороге «Трасса «Кавказ» — Экажево — Сурхахи». Упомянутый мостовой переход обеспечивает связь Магаса с Назранью через Экажево с выходом на сельские поселения Сурхахи, Алхасты, Галашки, Нестеровское с последующим выходом к городу Сунжа.

«Мостовой переход будет связывать три района республики — Джейрахский, Назрановский и Сунженский. В рамках реконструкции предусмотрено устройство основных объектов строительства (пролетное строение моста, опоры крайние, опоры промежуточные, подъезды к мосту, проезжая часть, сопряжение моста с насыпью, укрепление монолитным бетоном).

Объект переходящий, первый этап работ на объекте будет начат в мае 2022 года, второй этап будет завершен в 2023 году», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, также планируется реконструкция автодорожного моста через реку в Сунже (ул. Грозненская). Здесь транспорт пересекает реку Сунжа, местоположение моста определено направлением трассы. В ходе ремонта будет обеспечено соединение улиц Энгельса и Грозненской, что обеспечит разгрузку улицы Висаитова, а также поселков Солнечный и Радужный в сторону выезда из города.

На объекте также предусмотрено обустройство основных объектов строительства. Работы будут начаты в конце апреля и завершены до конца июня 2022 года.

«Со временем без ремонта конструктивные элементы этих мостов пришли в негодность, а интенсивность движения увеличилась, привести их в нормативное состояние очень важно. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы начинаем ремонтировать не только автодороги, но и искусственные сооружения», — отметил министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов.

Напоминаем, что в текущем году в рамках дорожного нацпроекта будет приведено в нормативное состояние 13 объектов. Реализация нацпроектов в республике находится на личном контроле у Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.