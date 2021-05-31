В фестивале от ингушской общины приняли участие студенты и активисты. Большую благодарность за поддержку в проведении данного мероприятия присутствующие выразили полпреду Республики Ингушетия в Республике Татарстан Амиру Хашиеву.

О значимости проведения фестиваля пресс-службе КФУ рассказала главный организатор, руководитель Альянса иностранных студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Арина Шкурко.

«Это мероприятие важно для скрепления союза между студентами из разных стран, их коммуникации. Для иностранных студентов это особенно нужно, ведь так они могут вливаться в студенческую активную жизнь. Поскольку им очень сложно интегрироваться в общественность страны, где они живут год или два, для них такие встречи просто необходимы», — сказала она.

Особенно яркими моментами фестиваля стала ярмарка народных блюд, во время которой гости смогли познакомиться с внутренним бытом и традициями восьми разных культур: татарской, русской, узбекской, китайской, туркменской, мозамбикской, ингушской и дагестанской. Любой желающий мог не просто попробовать понравившееся блюдо, но и ближе узнать каждую представленную национальность.

Перед началом конкурсных испытаний директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Казанского федерального университета Юлия Виноградова выступила с приветственным словом.

«Самое главное, что этот праздник — День иностранного студента — проходит уже не первый год. Еще обращаю внимание: важно не количество участников, а инициатива студентов. Институт всегда за расширение возможностей и получение нового опыта, навыков студентами. Именно этот опыт поможет вам в будущей деятельности наравне с образованием. Пусть после студенчества у вас останутся только положительные эмоции, чтобы они вдохновляли вас на будущую профессиональную жизнь», — отметила она.

Конкурсанты выполнили три задания: представили свою визитку, поделились секретами народной кухни и сразились в борьбе за звание интеллектуала. Это было поистине ярким и интересным зрелищем. И не менее запоминающимися были творческие номера, представленные гостями фестиваля: народные танцы и песни завораживали, трогали душу и не оставили равнодушным даже самых смелых критиков искусства.

Фестиваль стал уникальной возможностью встречи и обмена опытом для иностранных студентов не только разных направлений обучений, но и разных институтов. Среди гостей фестиваля были студенты Института филологии и межкультурной коммуникации, Института международных отношений, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, представители региональной общественной организации «Объединение народов Дагестана РТ» и Казанской национально-культурной автономии Ингушетии «Магас». Такое разнообразие народов лишь подтверждает, что КФУ является центром содружества народов и культур.