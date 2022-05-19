Отметим, что перед посещением мероприятия представители региона отправилась в Красноглинский район, чтобы почтить память Героя России Алихана Калиматова. Здесь, в микрорайоне Крутые Ключи, в 2017 году был открыт памятный знак, посвященный Герою России.

«Я была лично знакома с Алиханом Калиматовым, много общалась с ним по общественной работе. Он активно участвовал в жизни своей родины, был патриотичным, отзывчивым, позитивным человеком. Он жил и учился в Самаре, и я искренне благодарна жителям города, которые не забывают и вместе с нами чтят память Алихана», — подчеркнула она.

Торжественная церемония открытия молодежного фестиваля состоялась на стадионе «Солидарность Арена». Чтобы полюбоваться грандиозным представлением, на арене собрались порядка 45 тысяч человек.

Организаторы подготовили впечатляющее зрелище: уникальные декорации, огненные арки, танцы, песни, видео-шоу, танцующие на платформах фигуры, фейерверки.

Комментируя яркое событие, Амриева отметила, что место проведения юбилейной российской студвесны избрано как нельзя лучше. Именно здесь, в 1992 году, по инициативе самарских студентов прошел первый фестиваль, сформировавший вектор развития студенческого творчества во всей стране.

«Самарская область давно и по праву олицетворяет традиции и дух российского центра, его самобытность и культурное богатство, поэтому это культурно-творческое мероприятие сегодня проходит в лучшем для себя месте», — сказала зампред.

Вице-премьер также отметила, что в Ингушетии в настоящее время получают знания несколько тысяч студентов, которые, реализуя свои креативные возможности и таланты, участвуют во многих молодежных акциях и форумах.

«К примеру, наши ребята представляют свои проекты на конкурсе ежегодного Северо-Кавказского форума «Машук», участвуют в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), помогают в проведении Всероссийской переписи населения, активно задействованы во многих всероссийских студенческих форумах по различным профессиям и специализациям», — добавила Амриева.

Зампред выразила уверенность в том, что рабочие контакты и обмен мнениями принесут каждому участнику «Российской студенческой весны» новые знания и откроют пути успешной реализации интересных творческих проектов.

От имени Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и себя лично она пожелала каждому участнику успехов, больших достижений, счастья и благополучия.

В этом году юбилейный фестиваль проходит с 18 по 24 мая в Самаре и продлится 6 дней. Он объединил творческую молодежь из 85 регионов страны и девяти зарубежных делегаций. В обширной программе представлено 10 направлений: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, мода, журналистика, видео, арт-направление и оригинальный жанр.

Здесь организовано 10 конкурсных площадок с современным световым и звуковым оформлением, развернуто два фестивальных городка, где будет проходить культурно-досуговая и спортивная жизнь участников студвесны. В частности, ежедневно здесь будут проходить концерты, лектории, мастер-классы, спектакли, маркеты еды и сувениров и многое другое.