Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального парламента, благодаря участию в программе капремонта в рамках Народной программы и партийного проекта «Культура малой родины» в ДК проведены фасадные работы, обустроена отмостка и дренаж по периметру здания. Стены во всех помещениях оштукатурены и окрашены. Полностью заменено электрооборудование, установлены новые двери. На сцене постелен специальный сценический линолеум. Работы ведутся строго по графику и уже завершены на 70%.

«В данном культурном центре работает один из лучших детских танцевальных коллективов республики. Совсем скоро дети смогу заниматься в обновлённом и современном здании», — отметила региональный координатор партийного проекта Мадина Ганижева.

По итогам инспекционного выезда участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию капремонта сельских ДК на территории республики в рамках Народной программы и федерального партийного проекта «Культура малой родины».