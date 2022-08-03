Парламент

Парламентский контроль

Ингушские депутаты оценили качество капремонта сельского ДК

0

Депутаты Народного собрания республики Ахмед Дидигов, Мустафа Цуров, Ахмед Костоев, Сулейм Муталиев совместно с секретарями местного отделения партии Малгобекского района, региональным координатором партпроекта «Культура малой родины» проверили ход ремонтных работ в Доме культуры сельского поселения Нижние Ачалуки.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального парламента, благодаря участию в программе капремонта в рамках Народной программы и партийного проекта «Культура малой родины» в ДК проведены фасадные работы, обустроена отмостка и дренаж по периметру здания. Стены во всех помещениях оштукатурены и окрашены. Полностью заменено электрооборудование, установлены новые двери. На сцене постелен специальный сценический линолеум. Работы ведутся строго по графику и уже завершены на 70%.

«В данном культурном центре работает один из лучших детских танцевальных коллективов республики. Совсем скоро дети смогу заниматься в обновлённом и современном здании», — отметила региональный координатор партийного проекта Мадина Ганижева.

По итогам инспекционного выезда участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию капремонта сельских ДК на территории республики в рамках Народной программы и федерального партийного проекта «Культура малой родины».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Право поднятия флага в школах Ингушетии будет предоставляться лучшим ученикам
В медицинских организациях Ингушетии провели профилактическую акцию «Подари мне жизнь»
Ису Оздоева назначили старшим тренером юношеской сборной Ингушетии по греко-римской борьбе
Более 3 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в акции «Сад памяти» в 2022 году
В сельском поселении Нестеровское Ингушетии продолжается строительство школы на 420 мест
Пистолет ТТ и патроны изъяли у жителя Ингушетии
Подполковник Султан Хашегульгов из Ингушетии награжден орденом Мужества
В Ингушетии задержали подозреваемого в создании экстремистской организации
Два человека погибли, еще двое пострадали в автоаварии в Ингушетии
В Ингушетии бывший муниципальный чиновник подозревается в незаконном отчуждении земли
В Ингушетии в первом полугодии отремонтировали более 40 километров ЛЭП

Главное

Яндекс.Метрика

 