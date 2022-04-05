На пленарном заседании депутатам предстоит рассмотреть региональные законопроекты, касающиеся обеспечения деятельности мировых судей региона, градостроительной деятельности в регионе, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, образования, молодежной политики, мер по защите здоровья, физического, духовного и нравственного развития детей и другие.

Кроме того, председатель комитета по бюджету и налогам Магомед-Сали Добриев проинформировал о предстоящем заслушивании отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты региона за 2021 год и попросил коллег направить вопросы по направлениям деятельности ведомства в профильный комитет.

По вновь внесенным законопроектам выступил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Магомет Парчиев. Он представил законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О ветеринарии».

Также он проинформировал о проекте регионального закона «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О недрах», который подготовлен комитетом на основании протеста прокурора республики о противоречии данного нормативного акта действующему федеральному законодательству в данной сфере.

В процессе совещания зампредом комитета по здравоохранению и социальной политике Багаудином Олиговым были озвучены рекомендации по итогам круглого стола по обсуждению проблем государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Спикер положительно охарактеризовал работу комитета по здравоохранению и социальной политике, подчеркнув актуальность отмеченной темы.

Кроме того, председатель Народного собрания поручил комитету по налогам и бюджету аккумулировать все вопросы о ходе реализации республиканских нацпроектов.

В рамках заседания относительно Народной программы «Единой России» высказалась вице-спикер Аза Хашиева. Она проинформировала, что во все региональные министерства и ведомства направлены письма с предложением изыскать возможность реализации мероприятий Народной программы в рамках уже существующих программ, подчеркнув необходимость активного участия депутатов в указанном вопросе.

Тумгоев прокомментировал, что Народная программа отражает широкий спектр вопросов, которые входят в нацпроекты Ингушетии, такие как здравоохранение и водоснабжение.

«Народная программа — это эффективный механизм, призванный выявить наиболее проблемные вопросы, которые беспокоят наших жителей. Наша цель — в рамках депутатской деятельности способствовать решению обозначенных проблем», — подчеркнул спикер.