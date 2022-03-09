В парламенте на расширенном заседании под руководством председателя комитета Народного собрания по аграрной политике и природопользованию Магомета Парчиева обсудили меры охраны и использования земельных ресурсов региона.

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В нем приняли участие замглавы Минприроды Ахмед Арчаков и начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Адам Баркинхоев, депутаты, представители профильных министерств и ведомств республики.

Рассмотрены вопросы территориального планирования, рекультивации нарушенных земель, экспликации земельных участков, очистки оросительных каналов.

Адам Баркинхоев в ходе заседания предложил организовать совместную работу по определению земельного участка для хранения плодородного слоя почвы, снимаемого при проведении строительных работ в рамках строительства школ, детских садов, дорог и др.

При существующей практике, почва, снимаемая при проведении строительства, перемешивается с иными грунтами и теряет свои свойства. Создание хранилища позволит использовать плодородную почву при рекультивации и благоустройстве земельных участков.