Спикер отметил, что на повестку дня вынесены приоритетные задачи регионального отделения на 2022 год. Кроме того, Тумгоев поблагодарил однопартийцев за активное участие в работе по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса.

«Всецело поддерживаем политику Владимира Владимировича Путина. Специальная операция — это необходимость, продиктованная сложившимися политическими обстоятельствами во имя спасения людей», — подчеркнул он.

По его словам, в сложившихся условиях необходимо развивать личные подсобные хозяйства.

«Государство со своей стороны окажет все меры поддержки для их развития. Надо использовать каждый клочок земли. Государство заинтересовано в развитии таких хозяйств, поэтому готово субсидировать их затраты на производство или реализацию сельскохозяйственной продукции», — отметил секретарь регионального отделения.

Относительно мер поддержки личных подсобных хозяйств прозвучало несколько инициатив. Магомед Дарсигов предложил создать для фермеров возможность реализовать излишки собственной продукции в селах — торговые ряды. Также была озвучена необходимость решения вопроса с пастбищами, ввиду их резкого сокращения.

Кроме того, прозвучало мнение о привлечении к занятию ЛПХ граждан, не имеющих земельного участка, а также оказании помощи одиноким пожилым людям молодогвардейцами.

Присутствующие отметили, что в рамках обсуждаемого вопроса актуальным является конкурс, проводимый по инициативе Главы региона, на лучшее личное подсобное хозяйство республики.

В части мониторинга роста цен на продукты и товары первой необходимости в республике в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль» Юсуп Богатырев отметил необходимость сохранения оптимальных, наиболее приемлемых цен на товары первой необходимости, учитывая, что нехватки продовольствия в России нет и не предвидится.

По его словам, еженедельные мониторинги будут осуществляться во всех районах и городах республики. Кроме того, в регионе будут открываться продовольственные ярмарки, где можно будет реализовать продукцию и приобрести без лишних наценок.

Председатель Народного собрания призвал секретарей местных и первичных отделений работать в полную силу на местах с людьми: организовывать встречи с жителями региона, информировать о работах, проводимых в муниципальных образованиях.

«Работа с населением должна быть основополагающим фактором в нашей деятельности для того, чтобы владеть реальной картиной в населенных пунктах республики. Надо доводить до людей исчерпывающую информацию, чтобы не создавалось искусственное нагнетание обстановки», — заметил Магомет Тумгоев.

Также о проделанной работе в рамках федерального партийного проекта «Российской село» на территории республики доложил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Магомед Дарсигов.

«На сегодняшний день работа по участию в данной программе продолжается. Так, в рамках отбора проектов, направленных на комплексное развитие сельских территорий на 2023 год, в Минсельхоз России направлена заявочная документация по развитию шести сельских поселений нашей республики — Гази-Юрт, Экажево, Берд-Юрт, Южное, Чемульга и Мужичи — на общую сумму более 2 млрд руб.», — проинформировал докладчик.

В том числе были рассмотрены вопросы о деятельности местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Республике Ингушетия, уплаты членских взносов, об агитационно-мобилизационном проекте партии, пополнении рядов сторонников и членов партии, агитационно-пропагандистской работе.

По итогам дискуссии положительно была оценена работа Ингушской общественной приемной, сформулированы предложения регионального отделения, направленные на эффективную деятельность партии в новых реалиях.