На предстоящем заседании парламентарии рассмотрят ряд региональных законопроектов, корректирующих положения законодательства о порядке избрания Главы Ингушетии, статуса депутата НС, деятельности мировых судей, социально-экономической сферы, туристской деятельности, образования, местного самоуправления, аграрной области и др.

Одним из основных вопросов остается заслушивание отчета Главы Ингушетии о результатах деятельности регионального правительства за 2021 год.

По вновь внесенным законопроектам выступил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Ислам Гадиев.

Докладчик представил проект закона республики «О внесении изменений в Закон Ингушетии «О статусе депутата Народного собрания Республики Ингушетия», регулирующий ответственность депутата за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, закон предусматривает следующие меры ответственности: предупреждение, освобождение от должности в Народном собрании без прекращения депутатских полномочий, запрет занимать должности в Народном собрании до прекращения срока полномочий.

Далее он проинформировал о проекте регионального закона «О мировых судьях Республики Ингушетия», определяющем порядок привлечения судьи, находящегося в отставке, к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи, и проекте закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Республики Ингушетия», положения которого направлены на обеспечение открытости мировых судей и судебной деятельности, реализацию прав граждан и организаций на получение информации о деятельности мировых судей.

Также Гадиев представил проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О порядке избрания Главы Республики Ингушетия». В соответствии с ним, Главой региона не может быть гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, а также гражданин, имеющий ограничение пассивного избирательного права.

Помимо этого, председатель профильного комитета представил проект закона «О внесении изменений в Закон Ингушетии «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Ингушетия», который направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

В завершение заседания члены совета рассмотрели более 30 законодательных инициатив Президента РФ, ФС РФ, Правительства РФ и законодательных собраний субъектов РФ, которые будут внесены в повестку дня пленарного заседания Народного собрания.