Память

«Горячее небо Кавказа»

Ингушские следователи приняли участие в полевых поисковых работах

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В преддверии своего профессионального праздника — Дня сотрудника органов следствия России, сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии приняли участие в поисково-разведывательных работах, организованных отрядом «Малгобек», с 2010 года занимающимся поиском останков защитников города в годы ВОВ.

За время своей деятельности региональная общественная организация подняла из окопов и огневых точек останки десятков бойцов, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции. Они были захоронены в торжественной обстановке с воинскими почестями.

Поисковые-разведывательные работы проводятся в рамках межрегионального проекта «Горячее небо Кавказа» Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2022».

По имеющимся архивным данным, во время оборонительной операции в боях в небе над Малгобеком вражеской авиацией сбиты десятки советских самолетов.

Ингушские следователи приняли участие в поисковых работах, в ходе которых на западной окраине Малгобека в лесистой местности обнаружены и подняты части фюзеляжа самолета времен Великой Отечественной войны.

К сожалению, обнаруженные детали не позволяют полностью идентифицировать летательный аппарат, что объясняется большим разбросом частей самолета.

В дальнейшем поисковые работы будут продолжены, и по их завершении на месте падения самолета планируется установить памятный знак.

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