Культура безопасного поведения — это система накопленных знаний, умений и навыков в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также совокупность качеств личности, направленных на предупреждение ЧС различного характера и обеспечивающих высокий уровень безопасности человека в повседневной деятельности, а также формирование ценностного отношения к своей безопасности, безопасности других и окружающей среды.

Для отработки правил поведения при пожаре в образовательных учреждениях республики представители МЧС провели Всероссийский открытый урок.

В рамках практических мероприятий состоялись тренировки по эвакуации, а также беседы и лекции по безопасности жизнедеятельности с доведением правил безопасного поведения детей с учетом приближающихся летних каникул.

Спасатели рассказали учащимся о сигналах оповещения, правилах безопасного поведения в природной среде, в том числе на водных объектах, напомнили о действиях при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей, дома, школе, на улице.

Школьникам продемонстрировали спецоборудование и снаряжение, используемые при тушении пожара. Ознакомили с устройством огнетушителя и наглядно показали, как им пользоваться в случае обнаружения возгорания. Ребята также смогли примерить обмундирование пожарного и спасателя.

Для закрепления урока сотрудники чрезвычайного ведомства раздали школьникам памятки и буклеты с правилами по безопасному поведению и телефонами экстренных служб.

День открытых дверей для учащихся школ провели огнеборцы пожарно-спасательной части номер один города Назрани.

Обзорная экскурсия по пожарной части началась с демонстрации техники, которая стоит на вооружении в подразделении. Детям рассказали о возможностях и технических характеристиках специальных автомобилей.

Ребятам показали, как устроена пожарная машина, продемонстрировали настоящую боевую одежду пожарного, экипировку бойцов газодымозащитной службы, снаряжение для эвакуации из задымленной зоны. Пожарные ответили на многочисленные вопросы учащихся.

По словам руководителей пожарно-спасательной части, встречи пожарных и спасателей со школьниками стали доброй традицией подразделений регионального главка МЧС. Ингушские огнеборцы надеются, что проведенные мероприятия послужат достижению поставленной цели — формированию у детей культуры безопасного поведения.