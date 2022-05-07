«Ветераны с доброй улыбкой наблюдают за молодежью, дают советы, общаются, рассказывают о годах войны, подвигах и Великой Победе. В рамках Всероссийской акции по облагораживанию территорий домов ветеранов ВОВ администрация Назрани совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» и волонтерами провели мероприятия по высадке цветов у домов наших ветеранов», — сказал собеседник здания.⠀

По его словам, в городе проживают всего два ветерана ВОВ — Медаров Магомед Хасултанович и Гайсанов Камбулат Абукарович.

«Эти люди — гордость нашей республики и нашей страны. Подобные мероприятия — огромная благодарность тем, кто воевал ради нас — нашим дорогим ветеранам. Мы будем чествовать их, вспоминать тех, кто не вернулся с фронта домой, и всех, кто воевал и принес нам победу в Великой Отечественной войне», — добавил представитель ресурсного центра добровольчества Ингушетии.

Кроме того, накануне в Назрани вместе с коллегами из «Единой России», сотрудниками Росгвардии, воспитанниками Горского кадетского корпуса и юнармейцами под звуки духового оркестра депутат Госдумы Бекхан Барахоев поздравил уважаемого защитника Отечества Камбулата Гайсанова с Днем Великой Победы. Парламентарий пожелал ветерану крепкого здоровья, кавказского долголетия и мирного неба.

Напомним, из 97 тыс. уроженцев Ингушетии в Великой Отечественной войне приняли участие 21,7 тыс. человек. Более трех тысяч ушли на фронт добровольцами. Практически каждый второй трудоспособный житель края принял участие в войне. Имена свыше 6,5 тыс. славных сыновей и дочерей Ингушетии — защитников Отечества, погибших на полях сражений в 1941-1945 гг., в 2016 году были увековечены на мемориальных плитах в Назрани.