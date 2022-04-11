Сотрудники напомнили кадетам о том, что во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии и стран, являющихся ее союзниками, а также на оккупированных ими территориях действовали тысячи концентрационных лагерей, в которых узники подвергались жестоким пыткам, травле в газовых камерах. Их морили голодом и при этом заставляли трудиться до полного изнеможения, над ними проводились различного рода медицинские эксперименты, испытывались препараты.

11 апреля 1945 года на территории самого крупного концентрационного лагеря Бухенвальд вспыхнуло вооружённое восстание, организованное самими заключёнными. Во многом благодаря этому нацисты не успели замести следы своих злодеяний, показания узников дошли до международного Нюрнбергского трибунала и весь мир увидел истинное лицо фашизма.

С тех пор 11 апреля, день восстания узников концентрационного лагеря Бухенвальд, отмечается как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

В процессе общения кадеты продемонстрировали свои знания по обозначенной теме, истории Второй мировой войны, внимательно слушали выступление гостей, выступали сами и в ходе мероприятия задавали вопросы, на которые получили подробные ответы.

В заключение встречи было отмечено, что биография узников фашистских концлагерей — это настоящие уроки мужества для подрастающего поколения.

Нынешнее поколение обязано сохранять память о тех страшных событиях и отдавать дань глубокого уважения погибшим и выжившим наперекор судьбе людям, прошедшим сквозь ужасы фашистских застенков.