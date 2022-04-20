«Рассматривая причины политического выбора жителей Крыма, нужно немного поговорить об историческом значении полуострова для России. Именно в Крыму начинается перестройка Руси на новые духовные начала. А с середины XIX века Крым был здравницей не только для царствующих особ, но и для простых людей», — отметила министр.

Руководитель Минобрнауки региона рассказала о том, что в период с 1941–1942 гг. защитники Крыма героически обороняли Севастополь. Они отбивали атаки врага 250 дней, сковывая значительные силы немецко-фашистских захватчиков. Среди них было много защитников из Ингушетии.

Министр образования задала вопросы учащимся: «В каком году был освобожден Крым?», «Что такое государство и можно ли говорить, что государство может существовать без учета интересов своего населения?», «Является ли решение органов власти полуострова Крым результатом волеизъявления народа?».

Ученики ответили на эти и другие вопросы, а также поделились своими идеями и мыслями относительно референдума о статусе Крыма, проведённого 16 марта 2014 года.

«Прошло уже 8 лет с тех пор, как Крым вернулся домой. Сегодня крымчане уверены в завтрашнем дне, они являются частью нашего общего дома. Воссоединение с Россией задало высокий темп развития Крыма и Севастополя. За это время были реализованы проекты, которые невозможно было осуществить до воссоединения с Россией», — сказала Бокова.

В завершение общения с детьми министр рассказала о целях и задачах специальной военной операции, объявленной Президентом Российской Федерации в феврале текущего года. Выпускники единогласно выразили свое мнение по поводу оправданности действий российских властей в этой непростой ситуации.