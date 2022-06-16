Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона, в здании ведомства собрались руководители структурных подразделений и лица, уполномоченные на решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти и муниципальных образований.

Вопрос о последних изменениях, внесенных в федеральный закон от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», стал предметом выступления заместителя начальника УМЦ ГО ЧС Республики Ингушетия Аюпа Гасанова.

По словам докладчика, согласно новым поправкам все решения относительно эвакуации будут принимать специальные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Эвакуация обязательна не только с территории, где объявлена ЧС, но и где существует угроза ее возникновения», — пояснил Гасанов.

Полный список изменений можно найти на официальных информационных площадках в интернете.

Отдел мероприятий гражданской обороны особое внимание уделил вопросу создания, сохранения и использования территориального страхового фонда документации на объектах повышенного риска и объектах систем жизнеобеспечения населения Ингушетии.

Подводя итоги встречи, глава МЧС Иса Татиев отметил, что семинар был содержательным для специалистов ГОЧС, в обязанности которых входит обеспечение безопасности в организациях, учреждениях и на предприятиях республики.

«Мы всегда готовы вам оказать помощь и содействие в этом вопросе», — сказал Татиев.