Фактор стратегического развития

Ингушский депутат рассказал об особенностях устройства местных сообществ на заседании думского комитета

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Депутат Народного собрания Ингушетии Ахмед Костоев принял участие в заседании круглого стола комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению на тему «Региональные и местные сообщества как фактор и субъект стратегического развития регионов и муниципалитетов».

На встрече присутствовали депутаты Госдумы, сенаторы, представители федеральных министерств и ведомств, законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, межмуниципальных объединений России, экспертного и научного сообществ.

Основной задачей круглого стола стало обсуждение вопросов о состоянии и проблемах, существующих в сфере формирования и функционирования региональных и местных сообществ, возможных путях их решения, а также о направлениях и мерах, в том числе законодательных, принимаемых в целях решения указанных вопросов.

Представляя нашу республику, заместитель председателя комитета Народного собрания по национальной политике и связям с общественностью акцентировал внимание участников заседания на особенностях устройства и функционирования местных сообществ региона. Так, Костоев отметил позитивную роль в развитии региона и муниципалитетов таких сообществ, как Совет тейпов, «Белхий», религиозных институтов, а также народного проекта «Антилирика».

По итогам круглого стола был принят ряд рекомендаций, направленных, в частности, на урегулирование вопросов формирования и деятельности муниципальных общественных палат, развитие региональных и местных сообществ.

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