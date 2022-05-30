В 1995 году Ингушское медицинское училище было преобразовано в Медицинский колледж в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации № 106 от 25.03.1993г. и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 63 от 01.04.1993г. В мае этого же года ему присвоено звание легендарной дочери ингушского народа Асият Тутаевой.

Сегодня Ингушский медицинский колледж считается базовым учебным заведением по подготовке и переподготовке, повышению квалификации и аттестации специалистов среднего медицинского звена Республики Ингушетия.

Колледж предоставляет обучение по таким специальностям, как: лечебное дело (повышенный уровень образования), акушерское дело (базовый уровень образования), сестринское дело (базовый уровень образования), и отделение лабораторной диагностики (базовый уровень)

Благодаря усилиям руководства республики и коллектива, в колледже имеется необходимая база для обеспечения качественной подготовки специалистов среднего звена для здравоохранения республики.

«Одно из приоритетных направлений развития колледжа — внедрение в образовательный процесс информационных технологий, — говорит директор медицинского колледжа Зоя Озиева, — что расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет эффективно организовать самостоятельную работу студентов и обеспечивать индивидуализацию и дифференциацию обучения».

Для осуществления качественного учебного процесса в колледже кабинеты оснащены специальным медицинским оборудованием и инструментарием, стендами, мебелью, фантомами, таблицами и муляжами.

Надо сказать, что в колледже создан компьютерный центр, его лекционные аудитории оборудованы видео- и аудио — аппаратурой, видеопроекторами, современными компьютерами, что позволяет демонстрировать мультимедийные продукты и применять сетевые технологии в учебном процессе.

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс, эффективная самостоятельная работа студентов, повышение мотивации к самообразованию невозможны без организации на современном уровне библиотеки. Библиотека колледжа предлагает своим читателям богатый книжный фонд — учебная литература, учебно-методическая и научная литература, научно-популярная и художественная литература, периодическая печатная продукция.

Обязательными являются и кабинеты доклинической практики. Помимо этого, для практического обучения имеются кабинеты и на лечебно-профилактических базах.

Администрация колледжа поддерживает тесную связь с лечебно-профилактическими учреждениями республики, с которыми заключены прямые договора о сотрудничестве в работе по профессиональной подготовке студентов.

Практическое обучение студентов является составной частью образовательного процесса в колледже. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности формирования общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности.

Воспитательная работа колледжа направлена на формирование у студентов общечеловеческих ценностей, гуманности, патриотизма, любви к избранной профессии, воспитание культуры межнационального общения и пропаганды здорового образа жизни.

В колледже систематически проводятся встречи с представителями молодежных организаций, учебных заведений, с представителями законодательной и исполнительной власти. Неотъемлемой частью в воспитательной работе колледжа стали встречи студентов с представителями духовенства.

На протяжении многих лет студенты колледжа осуществляют шефство над Троицким домом-интернатом для больных детей, участвуют волонтёрами в различных акциях, проводимых в сфере здравоохранения.

Важной задачей в воспитательной работе колледжа является вовлечение студентов в художественное творчество, что способствует формированию разносторонней личности.

Милосердие, сострадание, человеколюбие и, конечно же, терпение — это базисные этические категории, которые являются основополагающими в будущей профессиональной деятельности студентов Медицинского колледжа.

Сегодня выпускники колледжа работают медицинскими сёстрами и врачами в различных лечебных учреждениях республики, и за пределами. В их числе кандидаты медицинских наук, руководители лечебных учреждений республики, но самое главное — выпускники колледжа с достоинством несут гуманную миссию медицинского работника.