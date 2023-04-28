В частности, общественный резонанс получило заявление Минприроды Ингушетии в марте текущего года о том, что по вине «Экосистемы» в Малгобеке появилась стихийная свалка, когда этот земельный участок площадью 5 га был выделен региональному оператору для строительства мусорного полигона с современным мусоросортировочным комплексом. Однако на участке осуществляется несанкционированное размещение отходов с нарушениями правил утилизации.

Но в этом материале речь пойдет о тарифной политике «Экосистемы». Данный вопрос рассмотрен в Ингушском управлении Федеральной антимонопольной службы. Подробности в интервью руководителя УФАС Батыра Точиева газете «Ингушетия».

— С чего началось рассмотрение дела?

— В Ингушское УФАС России поступили жалобы от хозяйствующего субъекта на действия регионального оператора ООО «Экосистема», выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением, путем оказания услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами в отсутствии единого действующего тарифа.

Если говорить проще, то к нам обратилось ЖКХ одного из городов республики, с жалобой на действия ООО «Экосистема»: вот монополист, злоупотребляет своим доминирующим положением, оказывая услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами без действующего тарифа.

— А кто регулирует тарифы?

— Отметим, что есть тарифы, регулируемые государством и нерегулируемые: здесь как раз-таки они подлежат государственному контролю. Устанавливает тариф на территории республики Государственная жилищная инспекция- уполномоченный орган. Тут, региональному оператору необходимо было подать в уполномоченный орган пакет документов для установления актуального тарифа.

— Получается, что региональный оператор игнорировал процесс установления тарифа?

— Согласно заявлению, привлеченного третьего лица — государственной жилищной инспекции Ингушетии, получается, что так. Региональный оператор работает без тарифа: по старому тарифу с 2021 года, установленному на 2022 год.

— Были ли аргументы у регионального оператора?

— В свою защиту региональный оператор аргументирует, что подавал пакет документов, однако, уполномоченный орган заявил, что пакет был неполный и нарушал нормы ценообразования.

Тут дело обрело новый виток: региональный оператор настаивает, что не злоупотребляет доминирующим положением, они используют тариф 2021 года, согласованный с уполномоченным органом.

Однако, не учли один важный факт: на тот момент уполномоченным органом являлось министерство промышленности и цифрового развития региона, полномочия тарифного регулирования переданы Госжилинспекции, что автоматически говорит о том, что старого тарифа уже нет. Все! Но даже тариф, согласованный тогда, был отменен на основании протеста прокуратуры республики. Никаких действий ООО «Экосистема» не предприняло и продолжило работать по старому тарифу.

— Какие полномочия у регионального оператора?

— Грубо говоря, вывозить отходы на территории Республики Ингушетия имеет право только региональный оператор, коим является ООО «Экосистема». Все физические и юридические лица, органы власти — все отдают право вывоза мусора автоматически ему. Даже мусорные баки у наших ворот имеют право вывозить только они.

— И каковы итоги рассмотрения?

— Комиссия приняла решение о виновности ООО «Экосистема» в нарушении антимонопольного законодательства, согласно которому запрещаются любые действия монополиста, направленные на ущемление прав потребителей. А здесь как раз-таки ущемление идет: не установив тариф, взимать старую цену, неактуальную на сегодняшний день, получается.

— Изменится тариф?

— Нами выдано предписание, в соответствии с которым региональному оператору необходимо в кратчайшие сроки подать полный и обоснованный пакет документов в уполномоченный орган — это Госжилинспекция, как мы отметили.

— В конечном итоге, если тарифа актуального нет, получается, что и платить не надо?

— Если актуального, действующего тарифа нет, то и платить за что? До установления тарифа мусор вывозить ООО «Экосистема» обязана, в интересах регионального оператора установить тариф. Предписание выдано, заключенных договоров по новому тарифу нет, старый отменен.