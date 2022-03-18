«Нам совместно с правоохранительными органами и органами муниципальных образований, органами исполнительной власти необходимо на постоянной основе осуществлять комплекс мер, направленных на организацию и проведение работы со студентами и учащимися школ.

Нужно защитить наших школьников и студентов от враждебной нам пропаганды. И с этой целью доводить до молодежи объективную информацию о действиях нашего государства и Президента, рассказывать им о причинах, которые подвели Путина к решению о проведении спецоперации в Донбассе и Украине. Мы не можем допустить, чтобы из-за неверного понимания ситуации наша молодежь оказалась вовлеченной в несанкционированные протесты и экстремистские акции», — заявил Глава региона в начале совещания.

Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления республиканского МВД Багомед Маммаев сообщил участникам заседания, что у правоохранительных органов имеется подробная информация о действиях, которые предпринимаются противниками России для дестабилизации обстановки внутри страны.

По его словам, с начала проведения специальной военной операции, на территории страны проведено уже более полутора тысяч несогласованных с органами исполнительной власти и местного самоуправления публичных мероприятий с участием около 30 тысяч человек под общим лозунгом «Нет войне». Наиболее массовые из них зафиксированы в городах: Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях.

«Организаторы несанкционированных акций для придания массовости протеста, прогнозируемо вовлекают в их проведение максимально широкий спектр слоев общества, в первую очередь молодежь и несовершеннолетних», — подчеркнул Маммаев.

Представитель МВД отметил в своем выступлении на совещании, что одним из важнейших аспектов в работе по защите подрастающего поколения от криминальных проявлений, от вовлечения его в противоправную деятельность является выявление негативного контента в телекоммуникационных и социальных сетях.

«Так как основная часть молодежи является активными интернет-пользователями, в соцсетях они легко попадают под влияние и становятся жертвами целенаправленной пропаганды и провокаций», — пояснил он.

Рассказывая о работе, которую правоохранительные органы провели в данном направлении, Багамед Маммаев сообщил, что ими уже подготовлено более 180 информационных материалов контрпропагандистского характера, которые размещены на официальных информационных интернет-ресурсах органов государственной власти.

В свою очередь, министр образования Эсет Бокова и ректор ИнГУ Фатима Албакова доложили о работе образовательных учреждений по патриотическому воспитанию и недопущению участия молодежи в несанкционированных акциях. В школах, ссузах, колледжах и вузах проводятся тематические лекции и уроки.

По словам министра образования, ежедневный охват студентов указанными мероприятиями составляет в среднем 600 человек.

«Классные часы «Историческая правда» проведены во всех СПО. Студенты всех организаций СПО также прослушали Всероссийскую онлайн-лекцию по вопросам гражданской позиции, нравственных основ, политических взглядов культурных элит в современных условиях; идут мероприятия по организации классных часов «О волонтерской деятельности». Также началась тематическая неделя мероприятий, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма, Севастополя и России», — рассказала Бокова.

По словам министра, в ходе лекций и классных часов до студентов и школьников доводится информация о причинах трансформации общества до состояния агрессивного националистического радикального национализма, собственного возвеличивания, поиска врага и склонности к уничтожению всех, кто противится реализации их националистических и нацистских идей.

Подводя итоги совещания, Калиматов подчеркнул, что к работе по воспитанию патриотизма и ответственности у подрастающего поколения необходимо отнестись со всей серьезностью.

«Необходимо, чтобы каждый на своем уровне хорошо делал эту работу и тесно сотрудничал со всеми задействованными органами власти», — резюмировал он.