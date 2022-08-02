«Цель проверки — готовность к пользованию и обеспечению безопасности как самой лодочной станции, так и организации контроля над входом и выходом находящихся у них транспортных средств», — рассказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Адам Темирханов.

При освидетельствовании проверяется документация на образование базы, техническая документация, состояние береговых и плавучих сооружений, укомплектованность аварийно-спасательным имуществом и оборудованием, осуществление выпускного режима, обеспечение безопасной стоянки маломерных судов, отсутствие на базе незарегистрированных судов и соответствие количества маломерных судов установленным нормам базирования.

Надзор направлен в первую очередь на обеспечение безопасности и охраны жизни людей на воде.

«Руководителям баз-стоянок не стоит забывать, что они также несут ответственность за происшествия на воде. Прежде чем выпустить маломерное судно на акваторию со своей лодочной станции, им необходимо проверить наличие у судоводителя необходимых разрешительных документов, судового билета, удостоверяющего право на управление транспортным средством, отметки о техническом освидетельствовании лодки или катера, гидроцикла, зафиксировать это в служебном журнале, вести журнал приписного флота, следить за состоянием береговых сооружений», — сказал Адам Темирханов.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность, а в случае возникновения происшествия — то, возможно, и уголовная.

По результатам проверки заместителем транспортного прокурора вынесено решение о привлечении ответственных лиц за нарушение правил пользования базами (сооружениями для стоянок маломерных судов).