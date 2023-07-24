Об этих и других направлениях деятельности в интервью газете «Ингушетия» рассказал заместитель руководителя следственного управления СКР по региону генерал-майор юстиции Усман Белхароев.

— Усман Хажбикарович, мы беседуем накануне Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации. Вы практически всю свою трудовую деятельность посвятили службе в органах прокуратуры, а затем с 2007 года в органах СК России. На Ваш взгляд, что является отличительной чертой именно нашего региона?

— На просторах нашей большой страны проживает большое количество представителей разных национальностей, которых отличает различный уклад жизни, традиции и культура. Но, несмотря на эти различия, жителей разных регионов объединяют одинаковые проблемы и беды. Основная часть категории преступлений, по которым расследуются уголовные дела, одинаковы. Так же, как и в других субъектах Российской Федерации, в Ингушетии граждан беспокоят вопросы невыплаты заработной платы, качества предоставляемых коммунальных услуг, существуют проблемы с преступностью несовершеннолетних и другие.

— Какова роль Следственного комитета Российской Федерации (СК России) в системе органов государственной власти нашей страны? Какие ключевые для государства и общества задачи решает ведомство сегодня?

— В структуре правоохранительных органов СК России занимает одно из ключевых звеньев, поскольку именно следователи этого ведомства расследуют наиболее тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе вызвавшие широкий общественный резонанс. Только наши следователи наделены полномочиями по расследованию должностных, коррупционных преступлений, совершенных лицами особого правового статуса — депутатами, выборными должностными лицами, следователями, прокурорами, адвокатами, судьями и другими. Особое внимание уделяется преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних и несовершеннолетними: наша задача состоит в защите прав и законных интересов детей и подростков — как пострадавших от противоправных деяний, так и тех, кто в силу различных обстоятельств преступил закон.

— Расскажите про работу следственного управления с общественными организациями и гражданами.

— Сотрудники управления открыты для общения с гражданами, каждый обратившийся получает помощь в решении вопроса или консультацию. В следственном управлении на постоянной основе проводится личный прием, в том числе дистанционный, практикуются выездные приемы в районные подразделения.

Помимо сообщений о преступлениях, граждане заявляют о бездействии органов местного самоуправления, жалуются на социальные службы и службы жилищно-коммунального хозяйства, выражают несогласие с решениями должностных лиц. Несмотря на то, что значительное количество вопросов выходит за пределы нашей компетенции, в ходе личного приема гражданам даются необходимые разъяснения, сотрудники оказывают содействие в решении проблемных вопросов социально незащищенных граждан.

Наше будущее в руках подрастающего поколения, поэтому прикладывается максимум усилий для воспитания настоящих граждан своей страны, способных противостоять современным вызовам. В этой связи особое внимание уделяется профилактике преступности среди несовершеннолетних

Кроме того, в следственном управлении действуют интернет-приемная, телефонные линии «Телефон доверия», «Ребенок в опасности», «Остановим коррупцию», телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес, «Для беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины», «Для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей».

Соответствующая информация размещена на нашем официальном сайте следственного управления (https://ingushetia. sledcom. ru/), через который тоже можно направить обращение.

В части взаимодействия с общественными организациями необходимо обратить внимание на работу общественного совета при следственном управлении. Также хотелось бы отметить тесное и многолетнее сотрудничество с региональной общественной организацией «Союз ветеранов следствия». Ветераны следствия оказывают посильную помощь и содействие в воспитании молодого поколения следователей, передают бесценный опыт следственной работы.

— Молодежь — это будущее страны. Какие вызовы и опасности стоят перед подрастающим поколением? Как их избежать?

— Действительно, наше будущее в руках подрастающего поколения, поэтому прикладывается максимум усилий для воспитания настоящих граждан своей страны, способных противостоять современным вызовам. В этой связи особое внимание уделяется профилактике преступности среди несовершеннолетних. В ходе расследования уголовных дел принимаются меры к выявлению причин и условий способствовавших совершению преступлений, в целях их устранения вносятся акты реагирования. Мы используем и другие способы профилактики, проводим встречи и беседы с учениками районных и городских школ. В ходе таких встреч освещаются вопросы противодействия преступлениям экстремистско-террористического характера, связанным с незаконным оборотом наркотиков и другим.

Визит следователя, человека в форме, — событие в жизни любой школы неординарное и запоминающееся. Ребята всегда нас с интересом слушают, задают вопросы, а мы стараемся на доступном подросткам языке, с поучительными примерами объяснить ключевые понятия уголовного законодательства и последствия противоправных действий. К сожалению, жизнь учит, что совершение в молодом возрасте правонарушения, тем более преступления, может повлечь самые серьезные негативные последствия для всей будущей жизни. Убежден, что к профилактике подобных эксцессов должны подключиться не только органы правопорядка и школа, но и все наше общество.

В СК России, в том числе и в следственном управлении по Республике Ингушетия, работает телефонная линия «Ребенок в опасности». Граждане, обладающие информацией о том, что несовершеннолетний стал жертвой противоправных действий, могут позвонить по короткому номеру «123» с мобильного телефона либо передать сообщение в электронном виде через наш официальный сайт.

— Расскажите про Ваше взаимодействие с кадетами Горского кадетского корпуса?

Следственным управлением заключено соглашение о взаимодействии с кадетским корпусом.

Сотрудники следственного управления встречаются с кадетами, проводят беседы и уроки, посвященные знакомству с криминалистической техникой и спецификой работы следователей и следователей-криминалистов. Кадеты принимают участие в торжественных мероприятиях, организованных управлением.

Кадеты проявляют самый живой интерес к проводимым с их участием мероприятиям. Думаю, такое общение способствует не только ранней профессиональной ориентации, но и воспитанию у кадетов высокой гражданско-социальной активности и патриотизма.

— Расскажите про участие СК России в сохранении памяти о Великой Отечественной войне.

— Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — это важная задача каждого из нас. Несмотря на напряженные рабочие будни, мы находим время для общения с фронтовиками и тружениками тыла, навещаем их, оказываем помощь и поддержку. С ветеранами у нас сложились очень теплые и добрые отношения. Невзирая на свой преклонный возраст, они открыты к общению. Встречи с ними стали для сотрудников управления и кадетов доброй традицией.

Сотрудники управления принимают участие в патриотических акциях, а также в поисковых мероприятиях по линии регионального отделения «Поисковое движение России». Основной деятельностью этого движения является работа по сохранению и увековечению памяти погибших в разные годы при защите Отечества и выполнении воинского и служебного долга, а также по реализации молодежной политики и гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию граждан.

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между следственным управлением и региональным отделением поискового движения заключено в рамках всероссийского проекта «Без срока давности». Мы вместе участвуем в поисковых работах там, где шли бои, а также изучаем архивы для установления мест массовых захоронений, восстановления имен воинов Красной армии и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Ингушетии. В том числе обращаем внимание на установление новых фактов совершения немецко-фашистскими захватчиками военных преступлений.

Общими усилиями с «Поисковым движением России» проводятся мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества и по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

— Усман Хажбикарович, что бы вы пожелали жителям Ингушетии в День сотрудника органов следствия?

— В этот день хочется пожелать жителям республики мира, добра и благополучия и заверить их в том, что сотрудники следственного управления, как и прежде, продолжают стоять на страже закона и обеспечивать в пределах компетенции соблюдение прав и свобод граждан от преступных посягательств.