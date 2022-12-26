Госинспекторами Территориального отдела государственного автомобильного дорожного надзора (ТОГАДН) по РИ Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта» (в редакции Федерального закона от 28 июля 2012 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») по итогам 2022 года с участием сотрудников УФСБ РФ по РИ, инспекторов ГИБДД по РИ, госинспектора ОНОТБ по РИ на территории Республики Ингушетия в рамках обеспечения эффективности и результативности проводились рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений в отношении транспортных средств в процессе их эксплуатации в целях осуществления контроля за выполнением обязательных требований в области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автобусами, перевозки детей, перевозки пассажиров для собственных нужд, перевозок грузов, в том числе опасных.

Несмотря на меры, принимаемые всеми вышеуказанными службами по снижению уровня аварийности на автомобильном транспорте в поднадзорных хозяйствующих субъектах, состояние с обеспечением безопасности при перевозках пассажиров и грузов автомобильным транспортом вызывает озабоченность. В целях предотвращения и предупреждения возможных правонарушений в транспортных комплексах и общеобразовательных учреждениях республики инспекторами ТОГАДН по РИ проведено профилактических визитов — 468, консультирований — 740, информирований — 684. Объявлено 777 предостережений о недопустимости правонарушений в области транспортного законодательства перевозчиков автобусами в поднадзорных субъектах.

Прорабатываются меры по совершенствованию мероприятий в контрольно-надзорной деятельности ТОГАДН по РИ. В результате подведения итогов работы ТОГАДН по РИ за 2022 год проведено 209 рейдовых мероприятий, проверено 3869 единиц автотранспорта, выявлено 642 ТС с нарушениями административного законодательства. По выявленным нарушениям вынесено 797 постановлений, сумма наложенного штрафа составляет 1 млн 131 тыс. рублей, взыскано 903 тыс. рублей.

Проводится дальнейшая работа и методическая помощь, направленная на предотвращение нарушений транспортного законодательства, и информирование через средства массовой информации.