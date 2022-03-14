Разбудите меня через сто лет и...
Изменят ли «адские санкции» отечественную экономическую политику?
Мировая экономика после начала Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины перевернулась с ног на голову. По крайней мере так, простыми словами, жителям планеты пытаются внушить сложившуюся ситуацию все, кто способен выдавать информацию в эфир.
Ее объективность, то, кто побеждает на данный момент в пресловутой информационной войне, — вопрос отдельный. Как по мне — неонацистов, скорее всего, очень скоро нейтрализуют, и постепенно, мучительно, как в поствоенной Чечне, в братской Украине начнется восстановление мирной жизни.
А вот изменится ли экономическая политика у нас в стране под давлением так называемых адских санкций — это другой, более сложный вопрос. Я бы сказал — главный. Уж сколько пытались, к примеру, на «ингушском черкизоне» — то бишь крупнейшем рынке Ингушетии «Фабрика» — организовать одностороннее движение, чтобы ликвидировать вечный и, кажется, неизбывный транспортный хаос, а воз и ныне там.
Вот и приходят в голову всякие мысли, как у известных отечественных литераторов, наподобие «разбудите меня через сто лет, и я скажу...».