Ее объективность, то, кто побеждает на данный момент в пресловутой информационной войне, — вопрос отдельный. Как по мне — неонацистов, скорее всего, очень скоро нейтрализуют, и постепенно, мучительно, как в поствоенной Чечне, в братской Украине начнется восстановление мирной жизни.

А вот изменится ли экономическая политика у нас в стране под давлением так называемых адских санкций — это другой, более сложный вопрос. Я бы сказал — главный. Уж сколько пытались, к примеру, на «ингушском черкизоне» — то бишь крупнейшем рынке Ингушетии «Фабрика» — организовать одностороннее движение, чтобы ликвидировать вечный и, кажется, неизбывный транспортный хаос, а воз и ныне там.

Вот и приходят в голову всякие мысли, как у известных отечественных литераторов, наподобие «разбудите меня через сто лет, и я скажу...».