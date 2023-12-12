За время соревнований, которые проходили в два этапа, индивидуальные участники и команды подготовили несколько творческих работ (лонгриды об учителе будущего, новости и посты о событии), а также выполнили 24 интерактивных задания онлайн-турнира по теме «Технологии в образовании».

«В этом году онлайн-чемпионат прошел в двенадцатый раз. Отрадно видеть, что интерес к соревнованиям с годами не угасает: школьники из 40 регионов России честно боролись за право называться лучшими знатоками истории и устройства интернета, специалистами в области безопасного использования сети и экспертами в технологиях будущего. И во время этой борьбы ребята еще и повышали уровень цифровой грамотности. В этом году чемпионат был посвящен Году педагога и наставника, и это не случайно — осенью 2023 года Координационный центр открыл Школу наставников «Изучи интернет», которая готовит педагогов, в том числе, к применению ресурсов проекта «Изучи интернет — управляй им» в образовательной деятельности. Уверен, что в следующем году у нас будет целый отряд амбассадоров нашего чемпионата, и в нем примут участие еще больше школьников из разных уголков страны», — сказал директор Координационного центра. RU/.РФ Андрей Воробьев.

«Участие в онлайн-чемпионате «Изучи интернет — управляй им» не только развивает цифровую грамотность школьников и студентов и знакомит с ценными навыками безопасности в онлайн-среде, но и вдохновляет их на дальнейшее изучение ИТ-профессий, позволяет исследовать потенциал цифровых технологий будущего. «Ростелеком» как один из учредителей Альянса по защите детей в интернете активно поддерживает и развивает образовательные программы для подростков, предоставляет доступ к учебным ресурсам, проводит различные мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности и безопасности в онлайн-среде. Вместе с ведущими технологическими компаниями — сооснователями альянса мы обеспечиваем безопасное интернет-пространство и формируем новое поколение экспертов в сфере информационных технологий», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко.

Лидерами XII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им» по сумме баллов за два этапа стали:

Индивидуальный зачет:

• 1 место: Елизавета Макушина (г. Воронеж);

• 2 место: Андрей Дружинин (г. Москва);

• 3 место: Алексей Караев (г. Чита, Забайкальский край);

• 4 место: Карина Хамиева (с. Новомихайловка, Новосибирская область);

• 5 место: Иван Шумаков (пос. Аверьяновский, Самарская область);

Командный зачет:

• 1 место: команда «RFMLI Team но есть один нюанс», капитан команды Суайбат Абдулаева (г. Махачкала, Республика Дагестан);

• 2 место: команда «VRNчики», капитан команды Алина Сухомлинова (г. Воронеж);

• 3 место: команда «Интернет-семья», капитан команды Анатолий Кирсанов (с. Новомихайловка, Новосибирская область);

• 4 место: команда «Интер. нет», капитан команды Ирина Золотых (г. Воронеж);

• 5 место: команда «Техносоюз», капитан команды Арина Котолевская (г. Воронеж).

Лауреатами специальной номинации «Лучшая презентация/лонгрид по теме «Учитель будущего» стали:

Индивидуальный зачет:

• 1 место: Алексей Караев (г. Чита, Забайкальский край);

• 2 место: Елизавета Макушина (г. Воронеж);

• 3 место: Диана Володина (г. Москва);

Командный зачет

• 1 место: команда «Вымпел», капитан команды Татьяна Лобанова (г. Ахтубинск, Астраханская область);

• 2 место: команда «VRNчики», капитан команды Алина Сухомлинова (г. Воронеж);

• 3 место: команда «Будущие программисты», капитан команды Светлана Меркулова (г. Магнитогорск, Челябинская область).

Специальный приз за лучший информационный пост о чемпионате получили:

Индивидуальный зачет:

Никита Чумаченко (г. Волжский, Волгоградская область);

Командный зачет:

Команда «Интернет-семья», капитан команды Анатолий Кирсанов (с. Новомихайловка, Новосибирская область).

Победители, занявшие первые пять мест в рейтинге, получат дипломы и ценные призы, которые пригодятся для учебы и полезного досуга. Участники, не занявшие призовых мест, могут скачать в личном кабинете именной онлайн-сертификат.

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