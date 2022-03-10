Как мы знаем, за освобождение нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны сражались миллионы человек. Безжалостная война без разбору уносила жизни мирных людей, нарушала привычный уклад жизни множества народов, сплотила десятки национальностей перед лицом общего врага.

Огромный вклад в Великую Победу внесли и жители Ингушетии. В рядах советской армии мужественно сражались более 21 тыс. уроженцев республики. Они защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинградской битве, противостояли фашистским захватчикам на Курской дуге, участвовали в обороне Малгобека, не давая фашистам прорваться на Кавказ, штурмовали Берлин.

Поэтому мы сегодня с гордостью можем говорить, что среди ингушей было много достойных представителей, проявивших мужество на полях великих сражений, показавших отвагу и честь. И одним из них, несомненно, является военный лётчик, Герой России Мурад Оздоев.

Родился Мурад Ахмедович Оздоев 10 марта 1922 года в селе Назрани Горской АССР. Его отец Ахмед Атабиевич Оздоев был известным ремесленником по металлу, что во многом благоприятно сказывалось на материальном положении семьи. Мать семейства Минат Мусс-Хаджиевна была из крупного и почитаемого среди ингушей тейпа Евлоевых. Родители Мурада жили очень дружно, они родили и воспитали пятерых детей. Всем им они старались дать образование.

В шестилетнем возрасте Мурад пошел в назрановскую школу, где окончил 8 классов общего образования. Несмотря на то, что после окончания школы он пошел работать на производственное предприятие, юноша не переставал грезить о самолетах и думать о большом небе.

Дело в том, что ещё в детстве, когда он слышал от взрослых странные разговоры о том, что есть такие железные птицы, которые могут летать по воздуху, мальчик неустанно мечтал поскорее стать взрослым и научиться управлять такой машиной. И именно эта мечта привела его в 1936 году в школу ДОСААФ, которая входила в аэроклуб города Грозного. Здесь он без отрыва от производства занимался прыжками с парашютом до тех пор, пока его не призвали в армию.

В год начала Великой Отечественной войны Мурад Оздоев имел на руках свидетельство об окончании Армавирской военной авиационной школы пилотов. По призыву ЦК ВЛКСМ в 1941 году Мурад одним из первых добровольцем ушёл на фронт.

В годы войны младший лейтенант Мурад Оздоев прекрасно освоил различные типы самолетов и был на хорошем счету у командования. Ощутить всю беспощадность войны юному бойцу довелось в первом же бою. В сентябре 1941 года в воздушных боях в Орловском направлении отважный летчик записал на свой счёт первый сбитый самолёт противника. За этот бой, в котором он смог спасти себя и свой самолет, лётчик был награжден орденом Красной Звезды.

Всего за весь период войны М. Оздоев совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолётов противника, в том числе один «Фоке-Вульф 189».

Мурад Оздоев участвовал в боевых операциях на Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах. В 20 лет был назначен командиром звена 431-го истребительного авиационного краснознамённого полка 315-й истребительной авиационной Рижской дивизии. От начала и до конца Мурад Оздоев был лётчиком-истребителем и яростно защищал родное небо от врагов. Командиры эскадрильи приводили Мурада Оздоева в пример другим летчикам.

Боевые вылеты нашего земляка были описаны в книге Г. А. Чечельницкого «Летчики на войне». Автор писал о мужестве и бесстрашии, которые проявил Мурад Ахметович в воздушных боях: «Силён лётчик А. С. Суровешкин. Такая пара, как он с молодым лётчиком Мурадом Оздоевым, стоит четверых. Для них вертикальный манёвр — родная стихия».

За время службы на различных типах самолётов Мурад провёл в небе 158 часов, из них около половины — в воздушных схватках. И воевал мужественно, вплоть до 25 января 1944 года, когда в районе станции Маево Псковской области при выполнении очередного боевого задания истребитель Оздоева был сбит зенитной артиллерией. После чего наш герой направил свой самолёт прямо на эшелоны врага, а сам в последний момент успел выброситься с парашютом, но, к несчастью, приземлился на вражеской территории. Лётчик был ранен и долго находился без сознания. Тут его и схватили немцы, после чего он оказался в плену. Видевшие огненный таран Оздоева боевые товарищи доложили о его гибели, в связи с чем М. Оздоев был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза. Но из-за депортации ингушей в Среднюю Азию и Казахстан награждение не состоялось.

Спустя четыре дня после катастрофы, командование части, уверенное в том, что лётчик погиб, направило по месту жительства военнослужащего М. А. Оздоева «похоронку», в которой сообщалось, что он, «верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб при выполнении боевого задания». Этот каверзный бумажный треугольник, в котором содержалась печальная весть, родные Мурада получили накануне высылки в Сибирь, а 22 февраля 1944 года в родительском доме в Назрани состоялись похороны отважного воина. Все родные и близкие семьи Оздоевых, которые после похоронной процессии остались ночевать у них, на второй день рано утром были сосланы в Казахстан и потом на долгие годы были разлучены со своими домочадцами.

Гибель отважного летчика Мурада Оздоева была воспринята всеми как большая трагедия, но мама героя Минат Мусс-Хаджиевна с первой минуты получения похоронки не верила в смерть своего сына и постоянно твердила: «Мурад не умер, я знаю, ведь материнское сердце не может обманывать».

А в это время сбитый советский летчик после контузии в плену дважды пытался совершить побег, но, к сожалению, оба раза безуспешно. Представить себе невозможно, через какие жестокие избиения и пытки пришлось ему пройти после неудачных попыток бегства! Но он стойко выдержал эти испытания.

Мурада Оздоева в числе других узников несколько раз перебрасывали из одного концентрационного лагеря в другой. Таким образом, он находился в заточении в разных учреждениях, находящихся на территории восточной Пруссии, Чехословакии и Польши.

Всё это время в неволе он жил с мыслями уничтоженного и оскорбленного человека. Днём и ночью перед ним возникали картинки из последнего боя, и он отчетливо понимал, что может остаться за колючей проволокой навсегда, до конца своих дней. Но боец не терял надежды и верил, что он снова увидит свой родной край, родителей и будет жить с ними счастливо.

Как водится, ничего на земле не вечно, и рано или поздно всему приходит конец. Даже в такой, казалось бы, безнадёжной ситуации, в которой оказался Мурад Оздоев. Конечно, никто и предположить не мог, что бесстрашный лётчик из Ингушетии окажется среди освобожденных в мае 1945 года военнопленных. Но это чудо, в которое верила мать героя, оказалось реальностью, и Мурад Оздоев спустя год и четыре месяца вернулся на родину живым.

Первым делом он обратился в свой полк и в деталях доложил обстановку. Командование части и сослуживцы М. Оздоева, которые считали его погибшим, торжественно встретили своего бойца и готовы были принять несломленного в фашистской неволе летчика в свои ряды, но по закону военного времени бывшему узнику фашистских лагерей по возвращении из плена предстояла очень сложная и неприятная процедура по выявлению фактов пленения. По этой причине Мураду Ахмедовичу снова пришлось пройти через фильтрационный лагерь, который был уготован всем советским офицерам, оказавшимся в плену у немцев. Особенно это касалось представителей репрессированных народов, которые к этому времени уже отбывали ссылку. Но после тщательной проверки службой государственной безопасности Мурада Ахмедовича восстановили в звании и его назначили командиром звена.

Правда, продолжалось это недолго. 25 января 1946 года М. А. Оздоев по требованию органов госбезопасности был уволен в запас, и герой отправился на поиски своих родных в Казахстан, куда сталинизм подло и бесчестно депортировал ингушский народ, пока его сыновья и дочери героически защищали свою Родину от фашистов. В том же году Мурад Ахмедович обосновался в городе Атбасар, здесь он женился, обзавёлся собственной семьей и одним из первых вернулся на Кавказ, когда пришла радостная весть о реабилитации репрессированных народов.

В 1957 году после долгих лет ссылки Мурад Оздоев с семьёй вернулся в Чечено-Ингушскую АССР и работал автослесарем в Назрани. Был передовиком производства и опытным наставником для подрастающей рабочей смены. Кроме работы, Мурад Ахмедович активно занимался общественной жизнью: часто посещал школы, музеи, библиотеки и другие культурные учреждения, на которых встречался с молодежью и наставлял их на правильный путь. Являлся почетным гостем всех правительственных и общественных мероприятий, которые проходили на региональном и всероссийском уровнях.

По рассказу сына Казбека, Мурад Ахметович очень трепетно и заботливо относился к своей семье, детям, да и вообще он любил людей и дорожил своими родственниками. Друзья и единомышленники героя рассказывают, что Мурад Ахмедович был очень гостеприимным человеком, всегда готов был помочь тем, кто обращался к нему за помощью.

Сегодня в Ингушском государственном музее краеведения имени Т. Мальсагова находятся на хранении фрагменты боевого самолета «Як-7». За этими экспонатами стоит не только судьба героя, защищавшего страну, но и людская память, не умирающая во времени, и неравнодушное отношение нового поколения к героическому прошлому нашей страны.

С тех пор как был совершен последний боевой вылет Мурада Оздоева, прошло много лет. И, казалось бы, что больше того, что уже известно о нём, ничего нового не появится. Но вот неожиданность: в 2011 году в Назрановский музей боевой и трудовой славы поступило сообщение, что в Псковской области обнаружен самолёт «Як-7», которым управлял лётчик из Ингушетии Мурад Оздоев.

А произошло это важное событие с подачи легкой руки восьмиклассника из местной школы Александра Белозобова, который узнал, что его бабушка Анна Куприяновна является свидетельницей одного воздушного боя, который проходил недалеко от станции Маево, в результате которого сбитый краснозвёздный самолёт упал в озеро Смертное в 15-20 метрах от берега. По словам женщины получалось, что «Як-7» до сих пор покоится на дне озера.

Получив разрешение вести поиск, школьники сразу же выехали к озеру и на предполагаемом месте заметили появление маслянистых пятен на воде, поднимающихся со дна, когда его касались длинным шестом. По просьбе ребят, обратившихся к командующему Военно-морским флотом СССР, в Псковскую область была командирована группа водолазов, которые при первом же погружении с илистого дна озера извлекли отдельные части самолета. По ним были установлены тип самолета, авиационный завод, с конвейера которого он сошел, год изготовления, серия и номер боевой машины, а потом — и полковой номер. Более тщательный поиск помог установить, что пилотом погибшей машины «Як-7» был младший лейтенант Мурад Ахмедович Оздоев — лётчик 431-го краснознамённого истребительного авиационного полка 315-й Рижской истребительной авиационной дивизии 14-го Рижского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта.

В феврале 2012 года на митинге в Назрани, посвященном 68-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, состоялась передача в музей Ингушетии найденных фрагментов самолета «Як-7», на котором в годы Великой Отечественной войны громил врага легендарный ингушский летчик, младший лейтенант авиации Мурад Ахмедович Оздоев. С этой целью в республику приехали представители Центра воинской славы Псковской области Сергей Сарченков, Михаил Романов и Константин Буевич.

Директор центра Сергей Сарченков поблагодарил руководство республики за то, что передача фрагментов самолета состоялась именно в день траурного митинга.

«Земля, которая рождает таких героев, как Мурад Оздоев, имеет большое будущее. Сегодняшняя акция — это ответ тем, кто совершил злодеяние против ингушского народа в 1944 году. Мы горды тем, что Герой России Мурад Оздоев совершил свой подвиг на псковской земле. В селе Маево, где был сбит его самолет, есть музей, где отмечен подвиг Оздоева. И до сих пор в этом селе есть люди, которые видели и помнят, как падал горящий самолет в озеро», — отметил в своем выступлении Сергей Сарченков.

Останки самолета члены делегации в торжественной обстановке передали сыну легендарного летчика Казбеку Оздоеву, с последующей передачей их в краеведческий музей имени Тугана Мальсагова.

В боях за советскую Родину Мурад Оздоев показал себя смелым, храбрым, не знающим страха и настойчивым воздушным бойцом. За время пребывания на фронте он показал образцы мужества, отваги и умения владеть доверенной ему техникой. За ратные подвиги, совершенные во время войны, Мурад Ахмедович был награжден многими орденами и медалями. Но самую главную свою награду герой ждал более пятидесяти лет и получил её только в мае 1995 года, когда Президент Российской Федерации подписал указ № 477 о присвоении ему звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Несмотря на то, что на счету Мурада Оздоева было несколько сотен боевых вылетов и он едва не погиб, защищая Родину, а также прошёл через плен и депортацию, свою Золотую Звезду он получил лишь спустя полвека после совершенного подвига.

Как мы знаем, много бед и страданий выпало на долю людей военного времени. С лихвой испытал это и Мурад Оздоев. Особенно невыносима была «жизнь» в фашистских концентрационных лагерях.

К счастью, он встретил старость в кругу своей семьи, окруженный любовью, вниманием и заботой. 25 февраля 1999 года Мурад Ахмедович Оздоев ушел из жизни. Но память о Герое продолжает жить в сердцах людей. Имя легендарного военного лётчика сегодня носит средняя общеобразовательная школа № 2 в Назрани. На территории школы 8 мая 2017 года был открыт обелиск памяти героя. Присутствующие на открытии памятника говорили, что для Ингушетии это очень важное событие. Славный сын ингушского народа Мурад Оздоев с первых дней войны показывал верность воинскому долгу, храбрость и самоотверженность.

Также имя Героя России М. Оздоева присвоено отряду юнармейцев из школы № 4 сельского поселения Кантышево.

В этом году в выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий открылась выставка «Герой, рожденный небом», посвященная 100-летию со дня рождения Героя России Мурада Ахмедовича Оздоева. Выставка отражает этапы военной и мирной жизни прославленного лётчика. Различные материалы, документы и фотографии из семейного архива Оздоевых рассказывают о яркой судьбе человека, влюбленного в небо и бесконечно преданного своей великой Родине. Здесь также представлены сертификаты правительственных наград, грамоты и благодарности за высокий профессионализм в службе.

Безусловно, не каждый человек может совершить подвиг, поскольку нужно обладать такими качествами, как смелость, храбрость, отвага и, конечно же, мужество. Такие люди бессмертны, ибо их подвиги не имеют срока давности!