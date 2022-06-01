"Он был истинным патриотом, настоящим сыном своего народа, — говорит директор Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова Магомед Сагов. — Первым из ингушей вернулся на свою историческую родину после депортации ещё до восстановления Чечено-Ингушской республики. Это было 10 июня 1955 года, дата, которую он вспоминал с благоговением всю свою жизнь.

Будучи участником Великой Отечественной войны и членом коммунистической партии, он имел право на выбор места проживания после смерти Сталина, когда наступила эпоха политической оттепели для депортированных народов. Вопрос о восстановлении нашей республики в Москве только решался и окончательно был утверждён 9 января 1957 года. Это значит, что почти полтора года Туган Мальсагов жил в Коста-Хетагуровском районе Северной Осетии. Так назывался под юрисдикцией Северной Осетии в годы нашего изгнания переименованный Назрановский район.

Отцовский дом Тугана Мальсагова был занят другими жильцами, которые и не думали его освобождать, потому он вынужден был искать квартиру. Для представителя ингушского народа это было делом не из лёгких. Долго он скитался по разным углам, пока его не принял в свой дом Адалби Хаев, участник войны, генерал, у которого была добрая, хлебосольная супруга, русская по национальности. Проживали они на тот момент на улице Школьной, 4. В этом доме семья Мальсаговых нашла и понимание, и тепло домашнего очага.

Когда в 1957 году стали приезжать первые поезда с ингушами, власти вместе с жителями ставили разного рода препоны, чтобы воспрепятствовать их возвращению. Туган Мальсагов духом и действиями поддерживал ингушей, несмотря на угрозы в его адрес о втором выселении в Казахстан. Ещё до их приезда он выкупал дома родственников, дома простых ингушей, которые просили его о помощи в возвращении на места исконного проживания. Он встречал каждого возвращающегося, старался помочь им обустроиться, найти временное проживание и потом вместе бороться за право жить в отцовском доме. Ингуши помнят его добрые дела, которые говорили, каким он был благородным, бескорыстным, стойким и открытым человеком".

Годы становления Тугана Мальсагова

Туган Хаджимохович Мальсагов родился в 1912 году в селении Альтиево Назрановского округа Терской области. Дата рождения у него отсутствует в документах, но, по свидетельству родственников, он родился 30 мая в семье Хаджимоха Мальсагова и Тоурат Халухаевой. Отец семейства придавал большое значение духовному воспитанию своих трёх сыновей Ахмеда, Бимарза и Тугана, которым старался дать и богословское и светское образование. Еще в раннем детстве он отдал Тугана в кантышевское медресе, хотя окончить его не довелось, ибо медресе вскоре закрыли. Но Туган продолжил учёбу в светской школе и по окончании устроился на работу заведующим избой-читальней в родном селении. Это был в те годы своего рода культурно-просветительский центр в сельских поселениях.

В 1932 году он поступает в Ингушский педагогический техникум — первое профессиональное учебное заведение Ингушетии в городе Владикавказе. В 1936 году включается в общественно-политическую деятельность республики. В 1938 году избирается секретарем Назрановского райкома ВЛКСМ, работает заведующим отделом Чечено-Ингушского обкома ВЛКСМ.

В 1939 году вступает в ряды членов КПСС. В 1940 году — инструктор промышленного отдела обкома ВКП(б) ЧИАССР.

В этом же году происходит важное событие в личной жизни Тугана Мальсагова. Он связывает свою жизнь с Райхант Хамборовной Инаркиевой, внучкой известного религиозного деятеля Ингушетии Батал-Хаджи Белхароева.

Добровольцем на фронт

Летом 1941 года размеренную жизнь советских людей оборвала Великая Отечественная война. Руководство республики выдало Тугану Хаджимоховичу бронь на освобождение от военных обязанностей, но он не захотел ею воспользоваться и вслед за братом Бимарзом, который геройски погибнет под Киевом, добровольцем ушёл на фронт.

Окончив курсы Военно-политического училища в Ростове-на-Дону, он отправился на Южный фронт комиссаром роты 11/15 стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й армии. Осенью 1941 года, когда враг вплотную подошел к воротам Кавказа, рота стрелкового полка, в которой старший лейтенант Туган Мальсагов служил в должности политрука, стояла в Ростовской области. Здесь, под Таганрогом, он был тяжело ранен. Первым его вопросом, когда он пришёл в себя, был: «Я смогу воевать дальше?» Врач ответил: «Конечно, сможешь!», но это была неправда. Ранение оказалось серьёзным, но руку ампутировать Туган не позволил, хотя так и промучился до конца своей жизни, стойко перенося боль незаживающей раны... Его демобилизовали как инвалида второй группы, но он продолжил работу в тылу, в должности первого секретаря Пригородного райкома партии ЧИАССР.

В 1943 году Туган Мальсагов был назначен народным комиссаром легкой промышленности ЧИАССР. Находился на этой должности до 23 февраля 1944 года.

В депортации

23 февраля 1944 года ингушский народ по ложному обвинению Сталина и его клики в предательстве был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Не избежали этой участи и имевшие большие заслуги перед Отечеством вчерашние воины, защитники народа...

Тринадцать долгих лет Туган Мальсагов провел на чужбине, в Кустанайской области Казахстанской ССР. В годы высылки он работал заместителем начальника областного леспрома, начальником обллесснабсбыта и имел возможность оказывать помощь своим соотечественникам, которые до конца своих дней считали себя в неоплатном долгу перед ним.

«Отец всегда сопереживал обездоленным, — вспоминала его дочь Тамара. — Если узнавал, что зимой у кого-то из земляков нет топлива, то погружал уголь на сани и сам отвозил в этот дом. Отец говорил: «Мне радостно, когда окружающие люди счастливы».

«Держись, Туган, ты не будешь там одинок среди недругов, мы все вернемся!»

После смерти Сталина, хотя вопрос о возвращении ингушей на родину не был решен, Туган Мальсагов, не сомневаясь в благополучном исходе этого дела и воспользовавшись правом участника войны выбрать место проживания, первым из ингушей вернулся с семьёй в родной город Назрань. Это было 10 июня 1955 года, тогда как республика ЧИАССР была восстановлена лишь 9 января 1957 года.

Трудно приходилось ему одному, без родственников, без своего народа, но он верил в их скорое возвращение. Его притесняла и власть в лице руководства Северной Осетии, и жители, проживавшие в ингушских домах, и даже продавцы в магазинах, отказывая в обслуживании и прогоняя со злыми окриками: «Нет хлеба! Ваша родина — Казахстан, уезжайте отсюда!»

Но он держался, не сдавался и шёл смело наперекор судьбе к истине. Позже поэт Магомед Агиев напишет о нём: «Ведь первому труднее всех тропу тропить к растерзанной Отчизне». А известный ингушский просветитель, литературовед Орцхо Мальсагов в своём письме из Казахстана в 1956 году напишет ему трогательные слова поддержки и восхищения: «Держись, Туган, ты не будешь там одинок среди недругов, мы все вернемся! Ты первым из первых не только поверил в возвращение на родину, но фактически осуществил мечту каждого, и как Орцха Карцхал Мальсагов, который когда-то выселился из гор и основал «нана-нясаре», так и его гордый внук Туган Мальсагов — горный орел, поднявшись с казахских степей, прочно осел и свил гнездо там, где его деды закладывали родные аулы. Путь открыт... Маяк ярко светит и зовет. «Кто же так ярко осветил нам путь?» — спрашивают все. То пионер Туган Мальсагов, возвратясь в места, несправедливо отнятые у нас, указывает всем дорогу к лучезарному Кавказу!»

Да, Туган был борцом за правое дело, таким оставался до конца своей жизни, несмотря и на трагические события, произошедшие в его судьбе: по разным причинам он потерял, будучи ещё в ссылке, сына и трех дочерей, а второй сын, студент третьего курса Горского сельскохозяйственного института, погиб на родине в автомобильной катастрофе. Но горе не ослабило его дух. Он с честью и достоинством продолжал своё дело.

Будучи в должности заместителя председателя Назрановского райисполкома, Туган Мальсагов самовольно выдавал людям разрешения на право въезда и обустройства в родных местах, благодаря чему вернулось девятнадцать ингушских семей. В связи с этим оргкомитет по восстановлению ЧИАССР объявил ему выговор со следующей оговоркой: «За нарушение установленного оргкомитетом порядка возвращения из Казахской и Киргизской ССР чеченского и ингушского народов в ЧИАССР, допущенное в этом деле превышение предоставленных прав райисполкомом и внесенную дезорганизацию в плановое и организованное возвращение в ЧИАССР чеченского и ингушского населения» (Постановление от 1 октября 1957 года, подписи: председатель оргкомитета М. Гайрбеков, секретарь М. Комаров).

Но никакие выговоры и предписания не могли заставить Тугана Мальсагова прекратить помогать ингушам возвращаться в свои родные места.

С 1962 по 1973 год Туган работает директором Назрановской нефтебазы. В годы его руководства это предприятие оставалось передовым и не сходило с Доски почета.

На пути к созданию народного музея

Можно смело сказать, что с первых дней окончания войны, сначала стихийно, потом целенаправленно Туган Мальсагов занимался сбором материалов об участии ингушей в Великой Отечественной войне. Вокруг Тугана Хаджимоховича сплотилась вся военная рать в лице участников Великой Отечественной войны, среди которых был прославленный разведчик Абдула Цароев, лётчики Мурад Оздоев и Хаматхан Албогачиев, ветераны войны Ильяс Дидигов, Саварбек Плиев, Мусса Атигов, Махмуд Алиев, Иван Овчинников, Петр Братерский, Джабраил Оздоев и многие другие. Вместе с ними Туган проводил большую общественную работу как депутат городского совета и как председатель районного отделения Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры.

«Люди с трудом обустраивались после возвращения из депортации, и патриотические порывы этого удивительного человека многие попросту не понимали, считали его чудаком. Им было невдомек, почему он — участник войны, человек, занимавший высокие посты, не привилегии себе выбивает, не богатство копит, а «ребячеством» занимается, бумаги какие-то собирает. А он вопреки всему, нисколько не обращая внимания на обывателей и не отвлекаясь на мелочи, шел к своей цели, ибо понимал больше и глядел своим пытливым взглядом дальше, в завтрашний день. Понимал, насколько важно оклеветанному народу восстановить историческую правду, и прекрасно отдавал себе отчет, что сделать это можно лишь опираясь на факты и подлинные документы. Он радовался и плакал, как малое дитя, когда находил новый документ, письмо с фронта, и берег их как святую реликвию. С каждым новым именем воина-ингуша он открывал очередную страницу героической истории ингушского народа» («Он поднимал дух народа: «Чтобы помнили...» (газета «Сердало», 12 мая 2012 г.).

Итогом его деятельности стало создание в 1973 году народного музея — Назрановского музея боевой и трудовой славы, который функционировал сначала на общественных началах, а спустя пять лет — в 1978 году, после многочисленных обращений в Министерство культуры РСФСР получил официальный статус государственного музея.

По настоянию Тугана Мальсагова на средства районного отделения Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры в 1974 году был поставлен мраморный обелиск на кургане при въезде в Назрань на перекрестке автострад, где захоронен Герой Советского Союза летчик Вадим Юдин, сбитый фашистами над Назранью. В 1982 году этот курган стал братской могилой — сюда были перевезены останки отважного летчика-ингуша Мовлита Асламбековича Эсмурзиева и Героев Советского Союза Валентина Алексеевича Половинкина и Георгия Павловича Павлова. В музее хранится письмо матери Вадима Юдина — Эммы Фридриховны Юдиной, в котором она благодарит Тугана Мальсагова и в его лице весь ингушский народ за память о её сыне и всех тех, кто защищал их родную землю.

31 августа 1990 года Назрановскому музею боевой и трудовой славы было присвоено имя его основателя — Тугана Хаджимоховича Мальсагова.

После возрождения республики в апреле 1993 года музей боевой и трудовой славы г. Назрани был преобразован в Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова.

Награды

Ратные и трудовые подвиги Тугана Мальсагова были отмечены медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть».

Он удостоен звания «Заслуженный работник культуры ЧИАССР».

В 2002 году посмертно награжден орденом «За заслуги» — высшей государственной наградой Республики Ингушетия.

Туган Мальсагов ушёл из жизни 23 ноября 1983 года. Но живёт и продолжает развиваться его музейное дело, благодаря которому стало возможным не только сохранение ценных материалов об истории ингушского народа, но и открытие Мемориального музея жертвам политических репрессий в Назрани и увековечение памяти героев войны открытием мемориала славы на площади Согласия в Назрани.

Отрадно, что продолжателем его дела стал внук — ныне директор Ингушского государственного музея краеведения имени Т. Х. Мальсагова Магомет Закриевич Сагов, который трепетно и бережно относится к наследию своего именитого деда и вносит весомый вклад в развитие музейного дела в Ингушетии.

«Хранить наследие прошлого, последовательно и целенаправленно передавать его новым поколениям, рассказывать правду, давать информацию и воспитывать нравственно новое поколение, показывать доблесть предков — вот главная задача, которую преследовал Туган Мальсагов и которой следуем сегодня мы, его потомки и продолжатели музейного дела», — говорит Магомед Сагов.