К слову будет сказать, что профессия военного во все времена была в почете среди населения, но особо следует отметить, что среди горских народов Северного Кавказа военные люди, облаченные в форму и наделенные государством определенной долей власти, всегда пользовались заслуженным уважением. Такие понятия, как офицерская честь, мужество и храбрость, верность данной присяге, горцам всегда были близки по духу. Горец-офицер, впитавший в себя основы национальной культуры, безусловно, являлся носителем и проводником нравственно-этических норм поведения. Потому внимание и отношение именно к горцу-офицеру было особенным, в том числе и среди ингушей.

Сегодня, в канун 160-летия со дня рождения одного из блестящих офицеров Российской императорской армии, генерал-майора Нальгиева Эльберда Асмарзиевича мы решили вспомнить его ратные дела и посвятить этому прославленному ингушу свой журналистский очерк...

Так получилось, что немногочисленный ингушский народ в общей сложности дал императорской России более трёхсот офицеров, в том числе пять генералов, среди которых Эльберд Нальгиев занимает подобающе достойное место в национальной истории ингушей. Это имя испытывает к себе вполне оправданный интерес военных историков и исследователей, так как информация об этом уникальном человеке непозволительно скудна, тем не менее, уже имеющиеся документальные материалы свидетельствует, что личность ингушского генерала Нальгиева Э. А. в истории императорской России, без сомнения, была и остается очень весомой и значительной.

Как говорят историки, которые работают над изучением боевого и жизненного пути славного военачальника Э. Нальгиева, это был человек незаурядного ума и являлся популярной личностью как при жизни, так и после смерти. Эльберд Асмарзиевич прожил достаточно короткую жизнь. Ему было всего 55 лет, когда он умер от ран, полученных на фронтах, но этот короткий земной путь бравого офицера вместил в себя столько много исторических и военных событий, что даже самому бывалому логографу было бы не под силу запечатлеть хронологию происшествий, в которых наш соотечественник принимал самое активное участие. К тому же, как считал сам Эльберд Асмарзиевич, тревожное время, сопряженное с войнами и общественно-политической нестабильностью в стране, ещё больше укрепляло его дух и незыблемую верность Отечеству. А по утверждениям его соратников, о боевых заслугах отважного и мудрого генерала Эльберда Нальгиева должна помнить вся Россия! Так, в частности, говорил генерал-майор в отставке И. Даниленко, который хорошо был знаком с жизнью и военной деятельностью нашего земляка.

Много сил и времени отдал изучению жизненного и боевого пути прославленных генералов-ингушей один из известных историков, ведущий специалист архивной службы Республики Ингушетия, автор книги «Ингуши — георгиевские кавалеры Российской императорской армии ХIХ-ХХ вв.» Иса Алмазов, который много лет занимается глубокими исследованиями боевой истории Российский армии и ее участников из числа вайнахов. В его трудах мы нашли материалы и о генерал-майоре Российской императорской армии, кавалере золотого Георгиевского оружия Эльберде Нальгиеве.

Как считает автор издания, по известным причинам, публикации в официальных средствах массовой информации об ингушах, которые служили в высших офицерских чинах до революции и в советское время, стали появляться лишь после объявления в стране гласности и демократии. Таким образом, истории и судьбы ингушей — офицеров Российской императорской армии преднамеренно умалчивались и скрывались от посторонних глаз. Но, тем не менее, многие государственные архивы сохранили материалы о славных страницах наших соотечественников, а близкие родственники и прямые потомки, передавая из поколения в поколение, берегли всё, что было связано с их прославленными предками.

Достаточно проследить боевой путь прославленного ингушского генерала Эльберда Нальгиева, у которого вся военная служба прошла в казачьих войсках Российской императорской армии.

Необходимо отметить, что в основном казачьи войска на юге России являлись форпостом Российской империи, а также выполняли миротворческую миссию, защищая население страны от притеснения со стороны Персии и Турции. Как мы знаем, в конце позапрошлого века население Армении и Грузии неоднократно подвергалось поголовной резне со стороны персов и турок, в связи с чем руководство этих закавказских республик с официальными нотами обращалось к Российской империи с просьбой о защите их от подобного внешнего посягательства.

Во время службы в казачьих войсках Эльберд Нальгиев имел непререкаемый авторитет не только среди казаков, но и во всей императорской армии. При этом он никогда не переставал повышать свой образовательный уровень. В образе Эльберда Нальгиева сочетались черты честного, благородного и широко мыслящего государственного деятеля. Все сослуживцы отмечали его выдержку и высокую дипломатию. Поэтому очень часто Э. Нальгиева выдвигали в полковые судьи.

Кроме этого, параллельно с воинской службой Эльберд Асмарзиевич участвовал и в дипломатической работе с ближневосточными странами и мусульманскими государствами, такими как Турция, Персия и т. д. Благополучные итоги таких работ отмечались руководителями иностранных государств ценными подарками. Так, в Персии Э. Нальгиев был награжден орденом «Льва и Солнца» и саблей ручной работы, украшенной серебром, золотом и драгоценными камнями. Также красивая сабля была подарена Нальгиеву и в Турции, а в Средней Азии он был награжден Бухарским орденом и многими другими ценными подарками.

Рассказывают также, что когда Эльберд Асмарзиевич находился по службе в Персии, он очень многим людям помогал совершить хадж в Мекку. А в те времена, как мы можем предположить, очень тяжело было совершить хадж, потому как паломничество в основном совершалось пешим маршрутом. Но сам Эльберд Асмарзиевич никогда не выпячивал себя напоказ, совершая те или иные благие дела, потому как был очень богобоязненным, скромным и сдержанным человеком. Все это говорит о том, что он обладал высокой нравственностью и направлял это качество во благо людей, стран и континентов, многие из которых были в те годы втянуты в войну.

Всей душой Эльберд Асмарзиевич болел за свою малую родину, которая испытывала не лучшие времена. Поэтому, помимо военной службы, он активно занимался гражданскими делами, имеющими государственную значимость. Когда в 1897 году на Кавказе, и в частности Терской области, началась первая перепись населения, Э. Нальгиев стал ее активным участником, потому как он знал, что это очень трудоемкий процесс и ответственная задача, для выполнения которой нужно было обладать не только личным мужеством, но здравым умом и глубоким мышлением. Ведь необходимо было организовать работу с охватом всего населения кавказского региона. И с этой задачей Эльберд Нальгиев блестяще справился, за что был награжден темно-бронзовой медалью — высокой государственной наградой.

Кроме переписи населения, Эльберда Нальгиева беспокоили многие вопросы социальной нестабильности в крае, особенно вопрос о неудовлетворительном состоянии грамотности населения Ингушетии, которое составляло к тому периоду всего 12%. Впоследствии он сделал все возможное, чтобы на Кавказе появились новые образовательные учреждения. К примеру, в 1912 году благодаря усилиям Эльберда Нальгиева в Ингушетии была открыта вторая по счету начальная школа.

Военные историки в один голос заявляют, что Эльберд Нальгиев был офицером чести и мужества. Он много читал, хорошо владел законодательной грамотой и всегда находился в курсе событий в военной, общественно-политической и социальной жизни страны. Но ингушский генерал был не только хорошим военным специалистом, но и человеком с высокой нравственной чертой, который никогда не нарушал наказ родителей — знать и помнить свои корни. Также Эльберда Асмарзиевича называли в обществе прекрасным хозяйственником и дальновидным человеком. Предвидя многие вопросы земельных ресурсов, он намеревался создать казачьи формирования из ингушского населения. Но завершить начатую работу он не смог из-за начавшейся Первой мировой войны и последовавшей за ней революции.

В 1914 году, в самом начале Первой мировой войны (1914-1918 гг.), Э. Нальгиев, будучи командиром 1-го Полтавского казачьего полка Кубанского казачьего войска, воевал на Кавказском фронте против турецких войск, но в 1915 году он расстаётся с полком в связи с назначением командиром бригады. В итоге, Эльберд Нальгиев прослужил во 2-й Кубанской бригаде до конца войны. В сентябре 1917 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, и новое назначение — начальником 2-й Кавказской казачьей дивизии. За боевые отличия и личную храбрость, проявленные в боях против турок, генерал Э. Нальгиев в 1916 году был удостоен одной из самых почётных боевых наград российского офицерства — золотого Георгиевского оружия с надписью «За храбрость». Но свою первую награду ингушский офицер получил намного раньше.

Надо сказать, что своим становлением Эльберд Асмарзиевич был обязан отцу, который и привил ему любовь к военной профессии. В самом раннем возрасте отец отвез Эльберда в станицу Троицкую, которая в то время являлась центром Сунженского казачества, к одному казаку, который на дому обучал ингушских детей русскому языку. Талантливого мальчика с хорошим воспитанием после нескольких уроков определили в четырехклассную станичную начальную школу, которую Эльберд окончил с хорошими отметками.

После окончания начальной школы юноша был определён во Владикавказское реальное училище, где он очень прилежно относился к учёбе и тем самым вызывал уважение педагогов. Открытый и общительный Эльберд легко находил общий язык с сокурсниками и своим компанейским характером и честностью влюблял в себя окружающих. Учебу в реальном училище Э. Нальгиев также окончил с хорошими отметками и уже повзрослевший вернулся в станицу Троицкую, откуда и начался его богатый жизненный путь будущего военного офицера царской армии.

Родом Эльберд Нальгиев был из известного среди ингушей тейпа, почитаемого в народе своим мужеством и добропорядочностью. И он по праву гордился этим. Все близкие и даже дальние родственники сулили ему блестящее будущее военного офицера, и Эльберд Нальгиев в 1883 году к 20-ти годам от роду изъявил желание поступить в Сунженско-Владикавказский полк Терского казачьего войска для прохождения военной службы рядовым, откуда через шесть месяцев его направляют в Ставропольское казачье юнкерское училище, которое готовило офицеров в кубанские и терские казачьи части.

В конце XIX века центр Терского казачьего войска находился во Владикавказе. Курсанты училища обучались военному искусству: полевой фортификации и военной топографии, в том числе изучали и науку о лошадях — иппологию. И здесь, в стенах этого престижного военного образовательного учреждения, Эльберд Нальгиев ещё раз показывает свою прилежность и исполнительность, за что в 1884 году ему, как одному из лучших курсантов, был присвоен чин младшего офицера — урядника.

Более того, Э. Нальгиев вызывал к себе неподдельное уважение со стороны старших офицеров и своим благородным характером был известен среди своих сверстников. Его уважали, с его мнением считались, потому что он много читал и хорошо учился.

В 1885 году, после окончания Ставропольского училища, Эльберд Нальгиев вернулся в станицу Троицкую с офицерским званием подхорунжий. Приказом по Терскому казачьему войску от 10 августа 1885 года он был зачислен на службу в 1-й Сунженско-Владикавказский полк. Через год Э. Нальгиев был произведен в хорунжего с переводом в 1-й Кизлярско-Гребенской полк, который находился в составе Терского казачьего войска иррегулярных сил Российской империи.

В мае-июле 1887 года он находился в командировке в 1-ом Кавказском военно-телеграфном полку для обучения обращению с телеграфными аппаратами. Окончил с отметкой «очень хорошо» и прибыл в полк. 1888 год он провёл в командировке в особом полку Кавказского казачьего войска.

Нередко Эльберду Нальгиеву поручалось заведование оружием полка. А как известно, заведующий полковым оружием относился к разряду полкового управления. Офицер, занимающий такую должность, должен был знать в совершенстве все виды оружия своего времени. В его обязанности входили прием, хранение, раздача оружия и огнестрельных припасов, а также заведование стрельбищем и оружейной мастерской и ведение отчетности.

В декабре 1889 года Э. А. Нальгиев был утвержден в должности заведующего оружием 2-ого льготного Кизляро-Гребенского полка. Согласно послужному списку, в октябре 1890 года Высочайшим приказом Эльберд Нальгиев был произведен в сотники, а через два года приказом по Терскому казачьему войску за № 65 был зачислен в строевой состав Сунженско-Владикавказского полка. В апреле 1895 года он был командирован в г. Ораниенбаум в офицерскую строевую школу для ознакомления с винтовками нового образца.

В 1899 году за отличие по службе Эльберд Нальгиев был произведен в подъесаулы, а через год его назначили командующим 6-й сотни полка. С 1901 года он являлся заведующим полковой учебной командой в г. Эривань (Ереван), и уже к концу года был назначен командиром 4-ой сотни в Елизаветской губернии.

Когда началась Русско-японская война (1904-1905 гг.), ингушский офицер Эльберд Нальгиев был назначен командиром 6-ой сотни Терско-Кубанского полка Кавказской конной бригады. В марте 1904 года он был командирован на Дальний Восток, где проходили военные действия. В послужном списке Эльберда Нальгиева значится: «23 июня 1904 г. Нальгиев Э. перешел границу Маньчжурии и прибыл с полком в г. Ляоян. Высочайшим приказом Э. А. Нальгиев за выслугу лет произведен в есаулы».

Как видно из списка военнослужащих, 6-я сотня состояла в основном из ингушей. И свое первое боевое крещение ингушская сотня приняла в начале августа в боях под Инкоу. В этих сражениях командир сотни и его солдаты показали себя бесстрашными и мужественными воинами. Эльберд Нальгиев всегда был на переднем плане: он видел удаль своих земляков и гордился ими. Командир требовал от своих бойцов ещё большей отдачи и мужества, и каждый ингушский воин знал, что проявление малодушия смерти подобно. Поэтому они сражались мужественно и геройски погибали за Отечество.

За период войны с Японией в составе Терско-Кубанского конного полка Кавказской конной бригады в Маньчжурии Э. А. Нальгиев показал себя бесстрашным бойцом и блестящим стратегом. Шесть орденов и памятная медаль легли на его грудь. За проявленное отличие в бою под Ляояном, а также за мужество в сражениях и умелое командование в войне с Японией Эльберд Нальгиев был награждён орденами: Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом; Святой Анны 2-й степени с мечами; Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом; Святого Станислава 2-й степени с мечами; Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом; светло-бронзовой медалью «В память русско-японской войны 1904-1905 гг.».

В этой войне Эльберд Нальгиев получил первое тяжёлое ранение. Он был ранен ружейной пулей в области правой лопатки и причислен к 3 классу Александровского комитета о ранениях. Эту пулю он сохранит в своем теле до конца жизни.

В декабре 1905 года, по окончании военных действий в Маньчжурии, Эльберд Нальгиев в составе полка вернулся обратно в Россию. Это триумфальное возвращение героев японской кампании на родину было торжественно отмечено в одном из ресторанов в Тбилиси. Рассказывают, что на этом высоком приеме Эльберду Асмарзиевичу Нальгиеву был преподнесён серебряный бокал с надписью «За храбрость, проявленную в японскую кампанию».

Несмотря на ранение, Э. Нальгиев продолжал военную службу и после окончания Русско-японской войны. В феврале 1906 года за отличия в делах против японцев он был произведен в войсковые старшины и переведен на службу в 1-й Сунженско-Владикавказский полк. Летом того же года Э. Нальгиев был назначен во 2-й Сунженско-Владикавказский полк и откомандирован в г. Ставрополь-Кавказский для командования тремя сотнями 2-го Горско-Моздокского полка, которым он стал командовать спустя два года.

22 сентября 1910 года Эльберда Нальгиева производят в полковники, с назначением командиром 1-го Полтавского кошевого атамана Сидора Белого полка Кубанского казачьего войска. Но через пять лет он был призван командовать бригадой и расстался с полком. Очень трогательным и эмоциональным было прощание Э. Нальгиева со своими боевыми соратниками по Полтавскому полку: «Родные полтавцы! Расставаясь с вами, я должен сказать, что за пять лет службы во главе полка, два с лишним из которых мы находились в Персии при неимоверно тяжелых условиях, я никогда не замечал ни устали, ни жалоб с вашей стороны. Все вы старались нести тяжкую службу с полной охотой и присущей вам энергией, никто не считался ни с какими трудностями.

Я отчетливо видел тот энтузиазм, то воодушевление в вас, с которыми вы шли навстречу врагу. Я радовался, гордился и был счастлив, что командую вами. Пусть знают ваши потомки о ваших славных боях в эти непростые для нашей Родины годы, где вы без пищи, без сна боролись с сильнейшим врагом и не уступили им ни пяди земли, не дрогнули и не отступили. Наш славный старый Георгиевский штандарт — царская награда за разбитие врага не только на суше, но и на море турецкой флотилии — гордо носился на полях прошедших сражений. Теперь, прощаясь с вами, доблестные полтавцы, я обнажаю свою седую голову, низко кланяюсь вам и благодарю вас за службу. Не поминайте лихом, отнеситесь снисходительно к моим иногда невольным вспышкам в течение пятилетней нашей совместной службы. Я уверен, что вы, дорогие доблестные полтавцы, и впредь будете крепким оплотом там, где судьба поставит вас на службу интересам родины. Я уверен, что вы всегда будете радовать царя-батюшку и будете гордостью родного войска. Всю свою жизнь я буду зорко следить за родным полком и интересоваться его судьбой. Поэтому я не говорю вам тяжелого для меня «прощай», а говорю — «до свидания». Бог вам в помощь».

В самом начале Первой мировой войны Э. Нальгиев был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 1-й Кубанской казачьей бригады 2-й Кавказской казачьей дивизии, где прослужил до сентября 1917 года. В 1917 году был назначен начальником 2-й Кавказской казачьей дивизии, но из-за революционных событий в должность не вступил. Выйдя в отставку, Нальгиев Э. А. возвращается на Северный Кавказ и поселяется во Владикавказе.

Если говорить о семейной жизни генерала, то необходимо отметить, что Эльберд Асмарзиевич показал себя с безупречной стороны и в этом плане. Получилось так, что к своим 28-ми годам молодой офицер изъявляет желание жениться на девушке обаятельной внешности, которая ответила ему взаимностью. Избранницей Нальгиева оказалась Лоди Ужахова, девушка из достаточно состоятельной и почитаемой семьи. В 1891 году состоялась свадьба Эльберда и Лоди, и они поселились жить во Владикавказе, в районе Чугунного моста. Имели неплохое хозяйство, двухэтажный дом, выкупленный ими в конце ХIХ века у Чермоевых, два фаэтона, лошадей. Рассказывают, что во дворе у них находилось отдельное помещение для обслуживающего персонала. В дружной семье Нальгиевых родилось четыре сына и две дочери, которые воспитывались в духе ингушских традиций и благородных понятий.

Военной службе посвятили себя два старших сына Эльберда Нальгиева — Магомед (1892 г. р.) и Ахмед (1895 г. р.). В годы учебы в военных учреждениях им приходилось нести караульную службу в царском дворце. Рассказывают, что Ахмед смену власти в стране не признал и в 1918 году, после смерти отца, эмигрировал за границу и с тех пор о нем ничего не известно.

Третий сын Э. Нальгиева Сафарбек (1900 г. р.), окончив Бакинский медицинский институт, стал врачом-кардиологом. В годы Великой Отечественной войны Сафарбек Нальгиев был начальником госпиталя. После возвращения из ссылки работал главным врачом в селении Галашки, затем долгие годы преподавал в Орджоникидзевском медицинском институте. Умер в 1987 году.

Младший сын Эльберда — Крым-Султан (1909 г. р.) окончил Бакинский индустриальный нефтяной институт в 1936 году, стал геологом-нефтяником. С 1957 года жил и работал в Грозном главным геологом объединения «Кавказтрансгаз». Умер в 1977 году в возрасте 68 лет.

Старшая дочь генерала — Ольга (1898 г. р.) окончила Ольгинскую гимназию во Владикавказе и преподавала в школе. Вышла замуж за Мухтара Дахкильгова и переехала жить в Москву. Поступила в медицинский институт, но в 24 года она умерла.

Вторая дочь Нальгиевых Хадижат (Лиза) родилась в 1903 году и так же, как и старшая сестра, окончила Ольгинскую гимназию во Владикавказе. Вела преподавательскую деятельность и прожила 89 лет.

Семья Эльберда Нальгиева и Лоди Ужаховой считалась очень дружной, образованной и интеллигентной. Эти люди воспитали своих детей глубоко нравственными и порядочными членами общества, причем, как рассказывали сыновья Эльберда и Лоди, их родители думали не только о своём благополучии, но и о благополучии ближних, потому как любили быть ответственными за тех, кого считали родственными душами.

Когда грянула революция, сам Эльберд с женой оставались жить во Владикавказе, а повзрослевших сыновей они поселили на выделенном земельном наделе (хуторе) между Алхасты и Галашки. Благо, Эльберд Асмарзиевич мог себе это позволить, потому как был обеспеченным человеком. Последний раз в отпуск генерал приезжал на хутор в 1917 году, но после этого состояние его здоровья ухудшалось с каждым днём: сказывались раны, полученные в войнах, да к тому же в начале 1918 года во Владикавказе начались преследования бывших офицеров — «золотопогонников», что до глубины души растрогало генерала.

Душевные переживания за крушение великого государства, которому он служил верой и правдой всю свою сознательную жизнь, стали основными причинами скоропостижной смерти Эльберда Нальгиева в 1918 году, хотя в официальной хронике говорилось, что ингушский генерал умер от многочисленных ран, полученных в двух войнах. Э. А. Нальгиев был похоронен на родовом кладбище в селении Сурхахи, а над его могилой поставили памятник высотой более двух метров.

Спустя сорок лет, в 1958 году, после возвращения из ссылки умерла жена Эльберда — Лоди, и по завещанию она была похоронена рядом с мужем. Также рядом с родителями нашли свой последний приют и все дети семьи Нальгиевых, кроме сына Ахмеда, судьба которого до сих пор неизвестна.

Сегодня, в эпоху новой России, наш человеческий долг говорить и не забывать имена ингушских офицеров императорской армии, и совсем неважно, по какую сторону фронта они находились в смутное время начала ХХ века и последовавшей за ней братоубийственной гражданской резни. Мы, живущие сегодня, должны воздать им должное, чтить их память и знать, за что боролись наши славные предки. Принявшие сторону большевиков и активные участники Белого движения — все они в одинаковой степени оставались сыновьями своего народа и боролись за правое дело ради счастливого будущего своей страны.

Один из самых известных военных Российской императорской армии из ингушей Эльберд Нальгиев, дослужившийся до чина генерал-майора, был и остаётся ярким примером добропорядочного гражданина и патриота Ингушетии и всей страны. О нём должны писать историки, краеведы, военные. Ведь отзывы, сохранившиеся в личном деле генерала Э. Нальгиева, вызывают у нас только чувство гордости: во всех отношениях его называют выдающимся. Он служил в десяти казачьих полках, где его выбирали или назначали в полковые судьи, председателем суда чести офицеров и заведующим заемным капиталом офицеров. Кроме этого, как человек мусульманской веры, он никогда не вызывал отчуждения у православных, поскольку всегда с уважением и тактом относился к религиозным чувствам и обрядам верующих других конфессий. За безупречную военную службу и за мужество и храбрость, проявленные в боях с противником в двух крупных войнах, был награжден многочисленными военными наградами Российской империи. Эльберд Нальгиев лучшие годы своей жизни отдал службе в казачьих войсках и имел непререкаемый авторитет среди военачальников.

Для сегодняшней молодежи это имя должно звучать как назидание о том, как достойно жили и служили их предки.