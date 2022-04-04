Как иммигрировать в румынию с компанией romanesc в 2022 году?

Иммиграция в румынию

Основаниями для миграции могут стать семейные обстоятельства или собственное желание. Переехать можно несколькими способами:

● инвестировать средства в экономику государства;

● создать, развивать собственный бизнес;

● закончить румынский вуз, чтобы претендовать на ПМЖ;

● найти работу в румынской фирме;

● переехать для воссоединения с членами семьи;

● заключить брак с гражданином Румынии;

● отыскать документальное подтверждение кровного родства.

Переезд по программе репатриации возможен для всех, у кого есть предки, которые родились в княжестве Великая Румыния. Правила охватывают период с 1918 до 1940 года. Для многих это самый доступный, короткий путь к восстановлению корней и получению гражданства. В любой европейской стране процесс получения статусов временного или постоянного видов на жительство длится долго. А паспорт по упрощенной схеме получают за 1,5-2 года.

Как стать гражданином на основании репатриации

Простой план с понятными условиями не имеет аналогов в соседних европейских странах. Участники проекта восстановления гражданства не обязаны свободно владеть румынским языком. Иностранцам не приходится инвестировать, приобретать недвижимость, создавать бизнес. Единственное требование — официальное подтверждение прямого родства до третьего колена в границах старого государства.

Румыния стала привлекательнее после вступления в 2007 году в Европейский Союз. Статус гражданина объединенной Европы с румынским паспортом позволяет:

● претендовать на социальные льготы;

● пользоваться выгодными банковскими продуктами;

● получать профессиональное медицинское обслуживание;

● приобретать недвижимость на равных правах с европейцами;

● вести бизнес без лишней налоговой нагрузки;

● учиться, отдыхать, работать в десятках государств мира.

Уникальная программа восстановления гражданства за минимальный срок помогает избежать медленного, последовательного получения ВНЖ и ПМЖ.

Важные документы

В подготовку к оформлению подданства через репатриацию входит сбор пакета документов. Тщательное, аккуратное восстановление цепочки свидетельств о связи заявителя и румынских родственников докажет право быть участником программы. Потребуются свидетельства о рождении заявителя, его родителей. В списке бумаг:

● загранпаспорт;

● паспорт о гражданстве РФ;

● справка об отсутствии судимости;

● цветные фотоснимки;

● заверенное у нотариуса заявление.

Дополнительно может потребоваться предъявить подтверждение смерти матери или отца. Документы бабушек, дедушек, если родители родились позднее крайнего срока — 1940 года. Для несовершеннолетнего ребенка собирают 3 свидетельства о рождении, бумаги о браке родителей.

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