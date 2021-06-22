Национальный состав молодежи

Принято считать, что северокавказская молодежь — это только этнические представители национальных республик, однако во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа проживает значительное количество русских, которые наравне с титульными народами разделяют условия существования.

В частности, в Карачаево-Черкесской Республике русских около 150 тыс. (31,6%), в Кабардино-Балкарии — более 190 тыс. (22,5%), в Северной Осетии — свыше 160 тыс. (23,2%). Немного иная ситуация в Республике Ингушетия, где данная этническая группа представлена всего 6,5 тыс. человек (1,2%), а также в Чеченской Республике и Дагестане, которые насчитывают в своем составе 40 тыс. (3,7%) и 120 тыс. (4,7%) русских соответственно. При этом в Ставропольском крае в настоящее время пытаются мирно сосуществовать более 30 различных народностей.

Условия

Как и все жители России, родившиеся в 90-е годы прошлого столетия, северокавказские молодые люди пользовались угасающим наследием советского прошлого. В этот период прекратили функционировать практически все культурные объекты, где размещались кружки самодеятельности. Без должного внимания остались школьные спортивные площадки, приходившие от этого в упадок. В памяти всех еще свежи картины с кривыми турниками, брусьями разной высоты, отсутствием футбольных ворот, роль которых выполняли кирпичи или камни, баскетбольных щитов и т. д.

Фактически перестали существовать парки развлечений. Многие могут вспомнить заброшенные карусели, зарастающие кустарниками пешеходные дорожки, массовую застройку лесопарковых территорий представителями местных элит.

В то же время Северный Кавказ всегда отличался большим количеством секций единоборств, ставших еще популярнее в условиях отсутствия иных возможностей для организации досуга.

Обстоятельства, способствующие осложнению межнациональных отношений

Главными предпосылками межнационального противостояния в различных формах, безусловно, выступили осетино-ингушский (1992 г.), а также первый (1994-1996 гг.) и второй (1999-2000 гг.) чеченские конфликты, последствия которых современное общество ощущает на себе до настоящего времени.

Данные процессы во многом сформировали указанную выше современную «этническую картину» Северо-Кавказского федерального округа. Террористические проявления в Чечне, разгул бандитизма в сопредельных с ней Ингушетии и Дагестане спровоцировали миграционные потоки, участники которых очевидно были негативно настроены к остальной части российского социума ввиду сложности собственного положения (к сожалению, так происходит всегда).

Молодые люди Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии ощутили на себе агрессивные формы религиозных проявлений. Оставшиеся в родной республике чеченские подростки с малых лет столкнулись со всеми ужасами боевых действий. В этих условиях отлично физически подготовленная, но дезориентированная, выпавшая из общероссийского социокультурного пространства северокавказская молодежь стала объектом устремлений для международных террористических организаций, таких как запрещенная в Российской Федерации «Исламское государство».

В зону внимания последней также попали неофиты, или так называемые «новообращенные», в первую очередь в религию ислам. Удивительным кажется тот факт, что известную студентку МГУ имени Ломоносова Варвару Караулову пытался вовлечь в противоправную деятельность молодой человек из Казани, а не выходец из Северного Кавказа, долгое время страдающего от терроризма и экстремизма.

Положительные тенденции

Однако далеко не все тенденции имеют отрицательный вектор движения. В то время, когда всю страну потрясли так называемые «группы смерти», активность администраторов которых угрожала жизни и здоровью подростков, на юге России данные проявления были минимальны. Этому могли способствовать крепкие семейные связи, чем всегда традиционно отличалось население Северного Кавказа.

Понятие семьи в данных регионах значительно шире, иной раз сложно сосчитать всех членов «фамилии», которую, как правило, представляет один или несколько человек. Из таких людей формируются целые так называемые «советы старейшин», решающие различные социально значимые вопросы.

Вывод

Следует понимать, что, несмотря на все сложности, северокавказская молодежь развивается, интегрируется в общероссийское социокультурное пространство. Межнациональные конфликты перестают иметь системный характер, переходят на бытовой уровень.

В заключение

В то же время было бы лучше, если бы каждый представитель подрастающего поколения независимо от места проживания, национальности и вероисповедания стремился жить в гармонии с самим собой и окружающими людьми. Не забывал близких и родных, уважал старших, ценил хрупкость и учитывал ранимость женщин, а также поддерживал порядок вокруг себя